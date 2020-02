Oroscopo: i punti di forza del tuo Segno Zodiacale

Tutti abbiamo dei punti di forza , ma a volte ce ne dimentichiamo oppure li diamo per scontati. Invece, dovremmo imparare a sottolineare le nostre migliori caratteristiche , in modo da accrescere la nostra autostima e migliorare la consapevolezza di noi stessi. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci svelano quali sono i punti di forza di ogni Segno.

ARIETE - Appartieni al primo Segno dello Zodiaco, quello dei pionieri, di coloro che partono in prima linea con forza e coraggio per affrontare qualsiasi avventura. Il tuo punto di forza principale è sicuramente il tuo spirito combattivo, che ti accompagna anche quando si tratta di portare avanti cause che appartengono ai tuoi amici e a tutte le persone a cui vuoi bene. Tu non ti arrendi mai e, anche in caso di sconfitta, ti congratuli col tuo avversario e ti rimetti in campo con grande dignità e forza d’animo.



TORO - Sono tante le doti di cui puoi vantarti, ma tra queste sicuramente spicca la grande perseveranza, che metti in mostra costantemente in qualsiasi ambito della tua vita. Quando devi portare avanti un progetto infatti, non c’è niente che possa fermarti e sai che è necessario aspettare un tempo affinché tutto vada secondo le tue aspettative. È questo il tuo segreto: saper riconoscere il valore dell’attesa, che ti permette anche di perfezionare il risultato che vuoi ottenere. Sai coltivare la determinazione.



GEMELLI - Sei una persona estremamente brillante e trascorrere un po’ di tempo in tua compagnia è sempre un’esperienza molto piacevole. La tua caratteristica principale, che ti consente di essere sempre vivace e sviluppare un grande senso dell’osservazione è sicuramente la curiosità. Quando senti parlare di qualcosa di nuovo, ti accendi e inizi a fare domande per scoprire qualcosa in più. A volte sei superficiale, devi ammetterlo. Ma, del resto, sei tu a stabilire cosa valga la pena approfondire oppure no.



CANCRO - Qualcuno ogni tanto fa lo sbaglio di considerare il tuo Segno Zodiacale debole. Non è assolutamente così! A volte forse appari debole perché non hai paura di mettere in mostra le tue emozioni e la tua vulnerabilità, ma è proprio questo che ti rende forte. Il tuo dono è sicuramente la sensibilità e ti permette ogni giorno di relazionarti alle persone che ti stanno vicino con una marcia in più. Tu riesci a comprendere il loro stato d’animo e intuisci facilmente la reazione che potrebbero avere.



LEONE - Appartieni al Segno Zodiacale dei re e delle regine dello Zodiaco: dai per scontato che ogni tuo desiderio possa essere presto esaudito dalle persone che ti stanno intorno o dall’universo. Sei una persona passionale, energica, solare e quello che ti contraddistingue sempre dagli altri è l’entusiasmo che metti in ogni cosa che fai. Sono le cose semplici e genuine quelle che ti danno maggiormente la carica e, quando ami qualcosa o qualcuno, sai essere anche molto coinvolgente e travolgente.



VERGINE - Una persona attenta come te ha sicuramente tante altre caratteristiche che vengono apprezzate, o addirittura invidiate, dagli altri. Tra queste spicca sicuramente l’ordine. Qualcuno confonde questo termine con una casa ordinata in maniera impeccabile, ma non è detto che tu lo esprima in questo modo. Ci sono persone della Vergine con scrivanie disordinatissime. Si tratta infatti di un altro tipo di ordine, mentale, fatto di schemi che ti permettono di dare il giusto valore e la giusta posizione ad ogni cosa.



BILANCIA - Il tuo Segno Zodiacale viene associato alla bellezza, in ogni sua forma. Si può dire dunque che tu sia un’esteta e un amante dell’arte. Ma cosa cerchi costantemente nelle situazioni che vivi e nelle persone che incontri? Tu cerchi l’armonia delle forme e fai il possibile per rendere più aggraziata qualsiasi cosa. È questo il tuo punto forte: la capacità innata di rendere più bello il mondo che circonda te o le persone che ti stanno vicino. Quest’armonia è legata ad una profonda disciplina interiore.



SCORPIONE - Tu non conosci le mezze misure: o è tutto bianco o è tutto nero, o ti si ama o ti si odia. E non vuoi nemmeno prendere in considerazione l’idea che esistano delle sfumature di grigio. Anche se questo tuo aspetto può dar fastidio a qualcuno, quello che invece tutti apprezzano di te è la passione che traspare in tutte le cose che fai: le vivi intensamente, con dedizione, concentrando su di esse tutte le tue energie. Quando qualcosa ti appassiona sul serio, non ci sono distrazioni possibili.



SAGITTARIO - Il tuo punto di forza arriva sicuramente dal tuo Pianeta governatore: il buon Giove. La migliore caratteristica che ti dona è indubbiamente l’ottimismo, che ti guida in ogni momento della giornata. Non sei una persona che si lamenta e mostri sempre profonda gratitudine per quello che la vita ti ha donato. Sei consapevole che qualche volta alcune situazioni possano andar male, però tu scegli la speranza di una svolta positiva, sempre e comunque. Questo ottimismo è una calamita per la fortuna.



CAPRICORNO - Bisogna ammettere che tu spesso riceva delle ingiuste accuse di essere una persona troppo fredda e distaccata. La verità infatti è che tu, a differenza di tante altre persone, riesci a prendere seriamente i tuoi impegni e cerchi di tenerli lontano da eventuali distrazioni. Quello che ti rende forte è la tua capacità organizzativa, che si può riscontrare sia in ambito lavorativo (dove ti consente di ottenere risultati eccellenti) che personali. La pianificazione fa parte del tuo modo di essere.



ACQUARIO - Non è facile comprendere il tuo carattere e molte persone, non riuscendo ad etichettarti diversamente, spesso di soffermano sulla tua “stranezza”, che in qualche modo è collegata anche all’originalità tipica del tuo Segno. In realtà però, il tuo vero punto di forza è l’indipendenza: tu riesci sempre a mantenere un certo distacco da persone o situazioni che magari ti coinvolgono anche da vicino. Per te la solitudine è un vantaggio e, se cerchi compagnia, è quasi sempre per piacere e non per bisogno.



PESCI - Tutti dovrebbero avere nella propria vita una persona del Segno Zodiacale dei Pesci, tanto amorevole e disponibile al momento del bisogno. Il tuo punto di forza infatti è la gentilezza, con cui spesso lasci senza parole le persone che ti stanno vicino. Non tutti infatti sono disposti a fare quello che fai tu per le persone care. Ti adatti con facilità ad ogni situazione e cerchi di accontentare gli altri per renderli felici e perché, in questo modo, ti senti utile e importante per la loro vita.