Oroscopo: le Stelle ti dicono se sei ingenuo o malizioso

Quante volte ci vengono fatte delle battute di cui non comprendiamo il senso? Oppure, quante volte siamo noi a usare delle frasi a doppio senso senza trovare dall’altra parte un interlocutore che le comprenda? Non tutti siamo maliziosi o ingenui allo stesso modo. Le Stelle possono aiutarci anche in questo caso ad esplorare nuovi lati della nostra personalità. E l’Oroscopo ci indica quanto sia malizioso o ingenuo ogni Segno Zodiacale.

ARIETE - Molte persone potrebbero essere ingannate dal fatto che tu sia una persona passionale e calorosa (appartieni infatti ad un Segno di Fuoco). Sei però anche una persona spontanea, che agisce sempre con molta naturalezza. Ed è proprio per questo che ogni tanto pecchi di ingenuità e non ti rendi conto che le persone con cui ti relazioni hanno fatto dei ragionamenti contorti e complessi prima di farti alcune proposte che accogli con assoluta innocenza. L’importante, come sempre, è non farti arrabbiare.



TORO - Non è facile definire se tu appartenga alla categoria delle persone ingenue o a quella delle maliziose. Infatti, dipende dal contesto in cui ti trovi. Quando si parla di vita sentimentale o sessuale puoi diventare la persona più maliziosa di questo mondo e non ti metti alcun limite. Ti piace ridere e scherzare sui piaceri della vita. Un altro argomento molto scottante per te sono i soldi e, anche in questo caso, si potrebbe dire che tu ne sappia una più del diavolo. Tutto il resto non merita la tua malizia.



GEMELLI - Non sei assolutamente una persona ingenua e molto spesso ti rendi anche conto che, volendo, potresti prenderti gioco di tante persone che non riescono mai a capire fin dove si possa spingere la tua astuzia. A te però piace giocare e scegli di farlo con persone che abbiano il tuo stesso livello di malizia. Bisogna però ricordare che è molto difficile che alle tue parole seguano dei fatti concreti: qualcuno potrebbe illudersi molto facilmente. Non sottovalutare l’intelligenza di chi ti sta intorno.



CANCRO - Alcune persone credono che tu sia una persona ingenua perché ti lasci trasportare dalle tue emozioni e non ti perdi dietro ragionamenti macchinosi per dare delle risposte ambigue ai tuoi interlocutori. Effettivamente, questo potrebbe anche essere vero. Sicuramente ti dà fastidio il fatto di essere considerata ingenua da alcune persone. Ma tu sei anche una persona con un lato intellettuale molto sviluppato e, quando pensi che possa essere utile farlo, diventi maliziosa all’occorrenza.



LEONE - Non sei una persona particolarmente maliziosa e solitamente parti dal presupposto che gli altri siano sinceri e non ti vogliano comunicare niente “tra le righe”. Del resto, tu non riesci a nascondere quello che pensi e quello che provi, sia che si tratti di emozioni negative che positive. Quando ti viene fatta qualche battuta maliziosa, inizialmente non cogli il senso, ma ripensandoci ti accorgi dello scherzo o della provocazione e rispondi per le rime. Non c’è nessuno che riesca ad intimidirti.



VERGINE - Dietro la tua facciata seriosa, si nasconde una mente effervescente e spesso diabolica. Sei una persona estremamente ironica, sarcastica e maliziosa. Non dici mai nulla per caso, ma solo gli attenti ascoltatori riescono a cogliere quel che si nasconde dietro le tue parole. Quando mandi messaggi a qualcuno, occorre analizzare dettagliatamente anche l’uso della punteggiatura, che può modificare del tutto il significato di una frase. Le frasi con i doppi sensi ti piacciono tantissimo e ti fanno eccitare.



BILANCIA - Appartenendo ad un Segno d’Aria, anche tu hai un lato intellettuale molto sviluppato e ti piace giocare con malizia e ingenuità per comprendere i pensieri o le intenzioni delle persone con cui ti relazioni più abitualmente. Potrebbe sfuggirti una battuta con un doppio senso solamente quando hai troppo sonno o la stanchezza ha raggiunto livelli elevati. Riesci sempre a scegliere le parole più eleganti per rendere la malizia una dote raffinata e di classe. È davvero bello scherzare insieme a te.



SCORPIONE - Una delle tue caratteristiche principali è quella di credere che tu sia una persona maliziosa e tutto il resto dell’umanità invece ingenua. Non è così. E questo tuo modo di pensare potrebbe essere proprio il segno che, dietro la tua spavalderia, si possa nascondere un velo di ingenuità (che tutto sommato ti rende una persona più simpatica e socievole). Ti piace troppo sussurrare frasi maliziose all’orecchio del partner e non sai resistere quando incontri qualcuno che parli il tuo stesso linguaggio.



SAGITTARIO - Se si dovesse fare una classifica dei Segni più ingenui dello Zodiaco, tu vinceresti sicuramente il primo posto. È più forte di te: credi sempre a tutto quello che ti viene detto e prendi alla lettera qualsiasi cosa, anche quando potrebbe sembrare impossibile a chiunque altro a parte te. Eppure, ti piace scherzare. Questo aspetto della tua personalità ti rende assolutamente adorabile. È inutile provare a farti battute maliziose anche sul sesso perché tu preferisci passare subito (o quasi) ai fatti.



CAPRICORNO - Tu appartieni al Segno più difficile da catalogare perché sembra che tu non sia né una persona maliziosa né ingenua. Quando ricevi delle provocazioni, i tuoi interlocutori non riescono mai a capire se tu le abbia comprese oppure no perché le tue risposte sono sempre gelide e prive di qualsiasi riferimento che possa aiutare a penetrare il tuo stato d’animo. Non sei nemmeno una persona ingenua perché poni sempre attenzione a non ricevere eventuali fregature da chi conosci poco approfonditamente.



ACQUARIO - Sei una persona molto vispa e acuta quindi solitamente tendi a comprendere la malizia che ti circonda. Però, non sempre ti fa piacere che alcune persone scherzino in maniera tanto intima e confidenziale con te e così le ignori, dando la sensazione di non aver compreso o di aver preso fischi per fiaschi. Quando trovi qualcuno degno del tuo interesse, ti piace giocare con malizia ma soltanto fino a quando lo decidi tu. Del resto, le uniche regole che rispetti rigorosamente sono quelle dettate da te.



PESCI - A te piace tantissimo incarnare il ruolo della tipica persona finta ingenua: in realtà hai malizia da vendere e ti diverti tantissimo a rispondere in maniera pacata e delicata alle provocazioni (spesso molto spinte) che ricevi. Essere buoni, gentili e disponibili infatti, non significa non rendersi conto della vera natura di chi ci sta intorno. Tra i tuoi passatempi preferiti potrebbe esserci quello di scambiarti messaggi scritti in codice con le tue amiche o con le persone che frequenti.