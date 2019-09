Oroscopo: le Stelle dicono se sei estroverso o "musone"

ARIETE - Che tu sia una persona estroversa è noto a tutti. La spontaneità è una delle tue caratteristiche principali e per te è assolutamente naturale avere subito un approccio confidenziale con le persone con cui ti relazioni, anche se le hai appena conosciute. Non ti chiudi in te nemmeno quando litighi con qualcuno o hai subito un’offesa. Dal tuo atteggiamento traspare la tua onestà e la sincerità con cui affronti la vita. Qualcuno potrebbe rimanere impaurito dai tuoi bruschi e un po’ rudi modi di fare.



TORO - Non è semplice inquadrarti, ma si potrebbe azzardare a dire che tu sia una persona introversa e molto riservata. Infatti, nonostante tu sia in grado di affrontare diverse tematiche di dialogo, difficilmente parli della tua privata e preferisci mantenere una sorta di riserbo che escluda dalle tue relazioni tutti tranne i diretti interessati. Questo è particolarmente evidente nelle tue relazioni sentimentali. Quando sei felice però, emerge il lato estroverso che vuole gioire dei suoi successi con tutti.



GEMELLI - Tu vieni sicuramente classificata come una persona estroversa. Quando ci si trova in mezzo a tanta gente infatti, molto spesso sei tu a dare i via a nuove piacevoli conversazioni che riguardano argomenti di tutti i tipi e che coinvolgono tutti i presenti, nessuno escluso. Ti diverti soprattutto a stuzzicare le persone più introverse e non ti vergogni di impressionarle raccontando anche dettagli molto intimi della tua vita. Questo modo di fare da giullare attira a te tante simpatie e antipatie.



CANCRO - A te piacerebbe poter parlare liberamente con tutti della tua vita privata e anche di particolari molto personali, ma la paura del giudizio degli altri è più forte ed è proprio questa che ti spinge ad essere una persona introversa. È come se tu volessi tenere i tuoi sentimenti e le tue emozioni al riparo dal mondo esterno. Non sempre all’introversione si unisce anche la timidezza, ma se ti vengono poste delle domande imbarazzanti, molto spesso arrossisci senza nemmeno rendertene conto.



LEONE - Appartieni al Segno del re dello Zodiaco, quindi si può escludere a priori che tu sia una persona introversa. Per te è naturale mettersi in mostra e questo prevede livelli molto elevati di estroversione. Adori parlare di te e di tutto ciò che ti riguarda e sei molto felice di essere oggetto di conversazione dei tuoi cari e dei tuoi conoscenti. Il tuo egocentrismo però, a volte diventa eccessivo e rischia di far innervosire altre persone come te, che non accettano di essere messe in secondo piano.



VERGINE - Nonostante il tuo Pianeta governatore sia il messaggero Mercurio, tu sei una persona molto introversa e timida. Non entri facilmente in confidenza con nessuno e, anche quando lo fai, tendi ad avere un atteggiamento chiuso. Se ti si interroga su argomenti di natura scientifica o tecnica, puoi parlare a raffica ininterrottamente, ma se ti si fanno domande personali vai in tilt. Nelle chat e nei social network, nascondendoti dietro lo schermo e la tastiera, riesci invece ad aprirti un po’ di più.



BILANCIA - Una persona con una vita sociale ricca e appagante come la tua deve per forza essere estroversa. È proprio grazie alla tua estroversione che riesci a fare amicizia con chiunque, anche con oggetti inanimati. Ed è così che ti si vede raccontare la tua vita amorosa a chi viaggia vicino a te sul treno oppure chiacchierare sui problemi di tua madre con la cassiera del supermercato. Sei in grado di far aprire al dialogo alle persone più timide e riservate, senza far pesare la loro chiusura caratteriale.



SCORPIONE - Tu sei una persona introversa per scelta: non vuoi assolutamente che nessuno si impicci degli affari tuoi e, in compagnia di persone sconosciute, potrebbe anche capitarti di mentire sul tuo nome o sulla tua età o sulla tua città di provenienza. Quando capisci di poterti fidare almeno parzialmente di chi hai di fronte, ti apri un po’ di più, ma mai e poi mai ti sogneresti di rivelare a qualcuno cosa passa per la tua testa o rivelare dei particolari che riguardano la tua infanzia o la tua adolescenza.



SAGITTARIO - Una persona che viaggia non può sicuramente essere introversa e infatti tu rappresenti egregiamente il club degli estroversi. Puoi parlare nelle tue faccende intime e personali in più lingue, al telefono, via mail o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Cerchi sempre di rendere tutto più divertente con le tue battute esilaranti e giocando con l’autoironia. Ti piace tantissimo anche parlare di faccende esoteriche o spirituali e di esperienze mistiche che hai potuto vivere in prima persona.



CAPRICORNO - Il fatto che tu sia una persona introversa lo si evince dal fatto che, in tantissime circostante, sia possibile vederti in disparte per i fatti tuoi. Molte volte non parli nemmeno quando ti vengono poste delle domande in maniera diversa. Questo tuo atteggiamento potrebbe essere particolarmente agghiacciante per chi decide di intraprendere una relazione amorosa con te. Non parli di argomenti di uso comune, figuriamoci se parli dei tuoi sentimenti o delle tue emozioni. Introversione irrecuperabile!



ACQUARIO - Anche se non parli quasi mai delle tue faccende personali, tu sei una persona estroversa e riesci sempre a trovare le parole giuste per spostare l’argomento di conversazione su quello che preferisci. Il punto è che tu parleresti anche delle tue emozioni, ma non sai mai cosa dire e dovresti prima fare chiarezza dentro di te per poi poterne parlare con qualcuno. Ti piace fare domande e non ti vergogni nel rivelare particolari imbarazzanti che ti riguardano. Qualcuno dice che sei un individuo strano.



PESCI - Il tuo carattere timido e delicato di porta ad essere classificata come una persona introversa. In realtà, lo sei più nei modi di fare che nei contenuti perché, se ti vengono rivolte delle domande, non hai difficoltà a rispondere. Non tutti però sanno che spesso giochi con la tua fantasia e inventi di aver vissuto esperienze e incontrato persone che non sono mai esistite. Questo atteggiamento riesce spesso a catturare l’attenzione di tante persone che ti considerano affascinante e sensuale.