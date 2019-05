Oroscopo: le Stelle danno il voto alla nostra pazienza

ARIETE - Non sai assolutamente cosa sia la pazienza e, quando vuoi qualcosa, non sei disposta ad aspettare nemmeno un minuto e ti metti subito all’opera per averla nel minor tempo possibile. Tuttavia, questa impazienza ti spinge ad agire con troppa irruenza anche in situazioni in cui sarebbe necessario riflettere attentamente e valutare le conseguenze delle proprie azioni. Questo è ben evidente soprattutto in campo sentimentale (non a caso i fuochi di paglia sono la tua specialità). Voto Pazienza: 0



TORO - Se si potesse eleggere una regina della pazienza, tra i dodici Segni Zodiacali saresti sicuramente tu. Pur di realizzare i tuoi obiettivi, sei disposta ad aspettare giorni, mesi o anni, senza demordere e senza perdere il desiderio. La tua eccessiva calma durante l’attesa potrebbe addirittura infastidire alcune persone che ti accusano di essere lenta e non si accorgono che invece tagli tanti traguardi molto più facilmente di loro. Sei un ottimo esempio per tante persone. Voto Pazienza: 10



GEMELLI - Sei una persona incostante: a volte riesci ad essere paziente anche per periodi abbastanza lunghi, altre volte invece perdi la pazienza in un millisecondo. Tutto dipende da qualcosa o qualcuno che sappia attirare la tua attenzione. Se si tratta di interessi superficiali, passi tranquillamente dall’uno all’altro senza mostrare un minimo di pazienza. Se si tratta invece di interessi che ti appassionano e ti coinvolgono, sorprendi tutti con una pazienza fantastica. Anche in amore succede così. Voto Pazienza: 5



CANCRO - Le persone veramente pazienti non si lamentano continuamente di esserlo perciò si potrebbe dire che tu sia una finta paziente. Quando qualcosa non va come tu vorresti, piangi, ti disperi, cerchi di far sentire in colpa coloro che reputi responsabili della mancata realizzazione di quanto desidera il tuo cuore. Le persone con cui mostri di essere particolarmente paziente, a differenza degli altri Segni, sono i tuoi familiari. Per amor loro, sei disposta a sacrificare parte del tuo tempo. Voto Pazienza: 5



LEONE - Chiedere ad un Segno di Fuoco di essere paziente potrebbe sembrare un’impresa irrealizzabile. Va bene essere magnanimi, generosi, leali, ma proprio la pazienza è qualcosa che riesci a gestire con estrema fatica. Se ti piace qualcosa o hai un obiettivo chiaro, non capisci perché debba essere necessario aspettare tanto tempo per la sua realizzazione. Tu scalpiti di fronte ad un nuovo amore che stenta a decollare o nell’attesa di una promozione lavorativa desiderata e meritata. Voto Pazienza: 4



VERGINE - Il fatto che tu sia una persona estremamente puntuale, precisa, ordinata e organizzata può far credere che tu abbia pazienza infinita. Effettivamente riesci a mantenere il controllo anche in situazioni che mettono tante persone sotto stress, ma in qualche rarissima occasione (per lo più di lavoro), quando qualcuno ti costringe ad uscire dai paletti che hai prefissato, di pazienza ne rimane ben poca. Una Vergine che perde la pazienza dà una buona immagine di cosa sia la pazzia. Voto Pazienza: 9



BILANCIA - Tra tutti i Segni d'Aria, tu appartieni sicuramente a quello più paziente e, soprattutto più calmo e pacifico. Le tue innate doti di diplomazia e savoir-faire ti spingono infatti ad essere prudente e cauta nelle tue azioni. Sei consapevole che il tempo sia un dono prezioso e che sia necessario che faccia il suo corso per raggiungere quell'elevato livello di armonia che ti fa sentire in pieno equilibrio con l'universo. Sei incredibilmente paziente anche nella vita di coppia. Voto Pazienza: 8



SCORPIONE - Nel contorto dizionario della tua mente e delle tue emozioni non esiste la parola "pazienza": è la tua antitesi. Sei una persona irrequieta e inizi a spazientirti ancor prima di aver chiaro in te quello che vuoi raggiungere. Non riesci ad accettare che ci siano persone che non capiscono al volo i tuoi ragionamenti o i tuoi misteriosi stati d'animo. Sono invece infinitamente pazienti le persone che ogni giorno mostrano gentilezza nei tuoi confronti, nonostante i tuoi modi burberi. Voto Pazienza: 0



SAGITTARIO - Tra i Segni di Fuoco, potresti sembrare il più paziente, ma sei semplicemente il più menefreghista e ti fai scivolare addosso situazioni che fanno infervorare i tuoi compagni di elemento. Questo non significa che tu sia paziente: ne sa qualcosa chi vive con te ed è costretto a discutere su ogni teoria che vi trovi in disaccordo. Per te la vita è movimento e, se qualcuno ti costringe a fermarti, manifesti la tua natura focosa e irruenta. Il tuo ottimismo ti fa raggiungere la sufficienza. Voto Pazienza: 6



CAPRICORNO - Saturno, tuo Pianeta governatore, ti fa avere un eccellente rapporto col tempo. Sicuramente non è tua abitudine accelerare situazioni che sono ancora in fase embrionale oppure mettere fretta alle persone con cui interagisci. Le tue attente pianificazioni però, rischiano di renderti poco flessibile di fronte ad eventuali imprevisti che potrebbero far crollare il muro di pazienza che ti avvolge. Più che di impazienza però, si può parlare di testardaggine o di opposizione al cambiamento. Voto Pazienza: 8



ACQUARIO - Per te la pazienza, così come la tolleranza, sono delle mete difficili da raggiungere, ma ogni tanto ti diletti a sperimentare tecniche meditative o strategie che possano aiutarti a sviluppare queste capacità che ti mancano. Sei troppo veloce (con la mente ancor più che con il corpo) per sopportare la lentezza delle persone con cui ti relazioni ogni giorno. Quando ti viene chiesto di attendere, ti allontani e sparisci. Hai la strana convinzione che il tempismo non preveda la pazienza. Voto Pazienza: 3



PESCI - Per adattarti agli eventi che ti capitano e alle esigenze delle persone che ti stanno vicino, è necessaria una buona dose di pazienza: non la ostenti, ma la si evince dalla dolcezza che riservi anche a chi ti fa soffrire o si comporta male nei tuoi confronti. Se ci si pone con te con chiarezza, chiedendoti esplicitamente di lasciar scorrere il tempo, accogli la richiesta senza esitazione. Il fatto che nel frattempo tu ti perda in altre mille attività o relazioni è un discorso a parte. Voto Pazienza: 7