Oroscopo: le Stelle ti rendono silenzioso o loquace?

ARIETE - Tu sei una persona sempre pronta all’azione e sai che, per agire nei momenti più opportuni, è necessario non consumare troppe energie chiacchierando in maniera eccessiva. Non significa che tu sia una persona silenziosa, ma scegli di essere loquace soltanto quando non sei troppo impegnata in qualche attività entusiasmante e stimolante. Solitamente non hai problemi di comunicazione con gli altri ma, quando ti arrabbi, i tuoi silenzi potrebbero far restare male qualcuno che ti vuole veramente bene.



TORO - I tuoi ritmi pacati e lenti potrebbero dare un’immagine di te come persona silenziosa, ma non lo sei poi così tanto o comunque non troppo. Parli lentamente e ci vuole tempo prima che tu riesca ad esprimere alcuni concetti. Hai bisogno di lunghe pause, ma hai anche bisogno di parlare e spiegare i tuoi pensieri e le tue opinioni. Il tuo tono di voce è sempre molto rassicurante e trasmette affidabilità a chi decide di confidarsi con te. Tra gli argomenti di cui preferisci parlare potrebbe esserci il sesso.



GEMELLI - Mercurio, tuo Pianeta governatore, ti rende senza ombra di dubbio una persona loquace. Per te è praticamente impossibile restare in silenzio, anche se non c’è nessuno intorno a te. Capita spesso che parli anche durante il sonno. Le tue parole trasmettono sempre allegria e buonumore, ma qualche volta potrebbero inavvertitamente ferire alcune persone che non riescono a reggere il tuo sarcasmo e la tua ironia. A volte un po’ di silenzio potrebbe essere utile per farti riflettere con saggezza.



CANCRO - La tua timidezza molto spesso ti spinge ad essere una persona silenziosa. Avresti tante cose da dire, ma a volte hai paura delle loro conseguenze oppure ti fai tante paranoie sull’effetto che esse potrebbero avere sulle persone con cui ti interfacci. Preferisci fare in modo che le persone care ti comprendano con uno sguardo profondo, con un sorriso, oppure con una semplice carezza. Sei del parere che le tue emozioni si possano esprimere anche senza il bisogno di pronunciare troppe parole.



LEONE - Per attirare l’attenzione delle persone che ti stanno attorno, tu sei del parere che sia meglio parlare ad alta voce anzi che stare in silenzio. Il tuo tono di voce è spesso squillante e fai in modo che le tue parole vengano sentite anche da coloro che si trovano nei paraggi in cui ti trovi. Qualche volta però, potresti magicamente accorgerti che un silenzio prolungato ha enormi benefici sul tuo stato d’animo e crea un forte magnetismo verso tante persone che in altre circostanze ti ignorano.



VERGINE - A te le chiacchiere piacciono, ma sei del parere di essere loquace al punto giusto perché parli soltanto quando sei informata dei fatti o quando ti viene richiesto. Scegli sempre accuratamente le parole da utilizzare per far comprendere i tuoi pensieri ai tuoi interlocutori. Però, non ti rendi conto che spesso quello che dici viene interpretato come un giudizio critico e severo, che ti fa apparire più rigida di quanto tu realmente sia. Prova ad inserire vocaboli più dolci nel tuo dizionario.



BILANCIA - Una persona brillante e socievole come te non può che essere classificata come loquace. Sei sempre ben informata sulle mode del momento e sei disinvolta in qualsiasi tipo di conversazione e in qualsiasi contesto ti trovi. Le tue parole sono sempre gentili e molto spesso fanno sorridere le persone a cui sono rivolte. Uno dei tuoi argomenti preferiti sono le faccende sentimentali tue e di tutte le persone che conosci (e qualche volta sei ben informata anche su quelle che riguardano persone sconosciute).



SCORPIONE - La tua diffidenza molto spesso ti rende una persona silenziosa: prima di parlare ed esprimere pareri e opinioni su qualcosa o qualcuno, tu preferisci osservare attentamente ogni minimo dettaglio di ciò che hai di fronte. Non credi che tutti siano abbastanza meritevoli per parlare apertamente con te. Ciò che eviti maggiormente sono i pettegolezzi, soprattutto se non hai la certezza di poterti fidare di chi li condivide con te. Soltanto poche persone elette possono “beneficiare” della tua logorrea.



SAGITTARIO - Si può dire che tu appartenga al Segno più loquace dello Zodiaco. Non stai mai in silenzio e parli con chiunque incontri sul tuo cammino, anche con perfetti estranei conosciuti per strada. Con te si può parlare di qualsiasi argomento perché, anche quando non ne sai nulla, fai finta di essere a conoscenza di curiosità che chiunque vorrebbe venire a sapere. A furia di parlare però, ti dimentichi che i tuoi interlocutori gradirebbero che qualche volta lasciassi parlare pure loro. Cerca di contenerti.



CAPRICORNO - Ci sono persone che non sono sicure di poter escludere il tuo mutismo. Sei una persona estremamente silenziosa e avara con le tue parole. Cerchi sempre di essere essenziale in ciò che dici e non ti piace sprecare il tuo tempo in chiacchiere inutili, che non portano alcun beneficio né alla tua vita né a quella degli altri. Il problema è che alcune persone spesso stanno ad aspettare delle risposte che non arriveranno mai da parte tua. Sforzati di scegliere un modo di comunicare maggiormente efficace.



ACQUARIO - Non è facile stabilire se tu sia una persona loquace o silenziosa perché sei molto camaleontica e cambi atteggiamento in base alla situazione in cui ti trovi e soprattutto in base alle persone che hai davanti. Ci sono persone che vorresti evitare e a cui rispondi con antipatici monosillabi. Ce ne sono altre con cui invece trascorreresti ore e ore a chiacchierare su qualsiasi argomento. Spazi liberamente tra scienza ed esoterismo, economia e psicologia. Non parli volentieri dei tuoi sentimenti.



PESCI - Con te le emozioni prendono voce. Non sei una persona che ama gridare, ma ti piace dar sempre libero sfogo alla voce del tuo cuore, tanto che spesso ti diletti a recitare delle poesie a qualcuno oppure a cantare delle romantiche parole d’amore. A volte associ il silenzio alla solitudine e tu preferisci sempre la compagnia, il brusio, la musica di sottofondo. Sarebbe però opportuno che diventassi un po’ più silenziosa quando la tentazione di lamentarti su faccende di qualsiasi natura diventa forte.