Astrologia: i Segni di Fuoco e le loro caratteristiche

Possiamo entrare nel dettaglio dello studio dell’elemento Fuoco: i tre Segni di Fuoco sono l’Ariete, il Leone e il Sagittario. Le caratteristiche che vengono associate a questo elemento sono collegate al calore, allo spirito di iniziativa, alla passione, all’ardore, la facile ira, la grinta e l’entusiasmo.

Le persone che hanno un Tema Natale caratterizzato da forti valori Fuoco sono spesso persone intraprendenti, coraggiose, che amano il rischio e si battono costantemente per ottenere ciò che desiderano. Il Fuoco brucia tutto ciò che incontra e porta spesso ad agire senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni.



L’Ariete è sicuramente il più impaziente tra i Segni di Fuoco e in lui è ben visibile la forza di questo elemento, che non si arrende nemmeno dopo un fallimento. Il Fuoco dell’Ariete lo spinge a ragionare poco e a farsi guidare dagli istinti del momento più che dalla propria testa. L’Ariete si accende e si spegne proprio con la stessa velocità di una fiamma.



Nel Leone sono ben visibili le caratteristiche del Fuoco legate al coraggio e al calore umano. Il Leone sa di essere il re dello Zodiaco e sa che per mantenere questo ruolo è necessario mostrare costantemente la propria forza e le capacità di essere una guida trainante e una luce (una torcia infuocata) per gli altri. È proprio il Leone che trasmette il suo calore agli altri con grande generosità.



Il Sagittario è apparentemente il più calmo dei tre Segni di Fuoco perché ha un temperamento allegro e positivo. Tuttavia, quando si arrabbia emerge il suo spirito focoso e prepotente. Anche nella sfera sessuale emerge la passionalità tipica del suo elemento.