Astrologia: l’Ascendente Toro per i 12 Segni

Approfondiamo brevemente il significato dell’Ascendente Toro per i dodici Segni Zodiacali.



ARIETE ascendente TORO - L’Ascendente Toro può essere molto utile per insegnare all’Ariete a sviluppare una maggiore pazienza. Tuttavia, la testardaggine e la permalosità potrebbero aumentare.



TORO ascendente TORO - In questo caso le caratteristiche del Toro si rafforzano e ci troviamo di fronte ad un individuo molto terreno, pratico, concreto e con un forte bisogno di rassicurazioni materiali.



GEMELLI ascendente TORO - Le molteplici idee del Gemelli possono finalmente trovare una forma concreta grazie all’Ascendente Toro, che punta direttamente ai fatti. L’incostanza viene decisamente smussata.



CANCRO ascendente TORO - I valori del Cancro legati alla famiglia vengono esaltati dall’Ascendente Toro, che rende il nativo un vero punto di riferimento per tutti i suoi cari. Potrebbe esserci una lieve forma di pigrizia.



LEONE ascendente TORO - Il Leone e il Toro sono due Segni contrastanti e questa combinazione potrebbe dar vita ad una personalità molto forte, che non accetta di essere mai messa in secondo piano da nessuno.



VERGINE ascendente TORO - Cresce il bisogno di costanti rassicurazioni e conferme materiali ed economiche. Potrebbe esserci una particolare attenzione nella scelta di tutto ciò che si mangia.



BILANCIA ascendente TORO - Sia la Bilancia che il Toro sono governati da Venere, che in questa combinazione si manifesta con grande gusto estetico, amore per l’arte e per i piaceri della vita.



SCORPIONE ascendente TORO - La combinazione Scorpione/Toro dà vita ad una personalità gelosa e possessiva. Il sesso assume un ruolo di rilievo nella vita dell’individuo, che è molto sensuale e passionale.



SAGITTARIO ascendente TORO - L’Ascendente Toro tende a mitigare la voglia di viaggiare del Sagittario, che in questo caso tende a rilassarsi e ad essere più sedentario e meno sportivo. L’ottimismo è sempre alto.



CAPRICORNO ascendente TORO - Sia il Capricorno che il Toro sono Segni di Terra e in questo caso rendono l’individuo particolarmente saggio, affidabile e responsabile. L’attaccamento al denaro è molto forte.



ACQUARIO ascendente TORO - La voglia di cambiamento dell’Acquario si scontra con la necessità di punti fermi del Toro, dando origine ad una personalità molto contradditoria. Astrazione e realtà si incontrano.



PESCI ascendente TORO - Entrambi i Segni mostrano sempre una forte disponibilità nei confronti degli altri. Sensibilità e comprensione sono i punti di forza di un individuo buono e risoluto.