Astrologia: l’Ascendente Ariete per i 12 segni

In Astrologia il calcolo dell’ Ascendente è molto importante per comprendere meglio il carattere nostro o della persona di cui stiamo studiando il Tema Natale. Rappresenta infatti quello che di noi mostriamo agli altri. Il Segno in cui si trova il nostro Ascendente si va ad associare al Segno in cui si trovava il Sole quando siamo nati, creando così dodici combinazioni possibili per ogni Ascendente. Approfondiamo brevemente il significato dell’ Ascendente Ariete per i dodici Segni Zodiacali.

ARIETE ascendente ARIETE - Vengono esaltate le caratteristiche dell’Ariete come lo spirito d’avventura, l’audacia, l’intraprendenza, la combattività e il desiderio di primeggiare in qualsiasi ambito della vita.



TORO ascendente ARIETE - L’Ascendente Ariete aiuta il nativo del Toro a vincere la propria sedentarietà. Cresce la determinazione nel portare avanti i propri obiettivi e lo spirito di competizione è molto alto.



GEMELLI ascendente ARIETE - Il Gemelli è di per sé un Segno movimentato. Con l’Ascendente Ariete diventa imprendibile. Il pensiero si unisce all’azione, ma spesso manca la costanza per portare a termine ciò che si è iniziato.



CANCRO ascendente ARIETE - Anche se il nativo si mostra tanto forte e spavaldo, nasconde un lato molto tenero. Ci potrebbe essere la tendenza ad attaccare per difendersi e per evitare un’eventuale sofferenza.



LEONE ascendente ARIETE - L’elemento Fuoco domina, rendendo l’individuo molto caloroso, passionale e incline all’azione. La lealtà è un valore importante. C’è l’inclinazione a prendere sempre le difese dei più deboli.



VERGINE ascendente ARIETE - È una combinazione abbastanza strana perché il nativo Vergine è molto razionale, ma il suo Ascendente lo spinge ad agire d’impulso. Ragionare meno potrebbe essere utile nelle relazioni.



BILANCIA ascendente ARIETE - L’Ascendente Ariete rende il Bilancia più deciso e lo costringe ad agire anche quando non è sicuro di aver fatto la scelta corretta. Vi è completa intolleranza verso le ingiustizie sociali.



SCORPIONE ascendente ARIETE - Lo Scorpione è un Segno molto complicato e l’Ascendente Ariete tende a semplificare alcuni lati del suo carattere. Purtroppo però, si arrabbia facilmente di fronte ad ogni minima sollecitazione.



SAGITTARIO ascendente ARIETE - Lo spirito avventuriero si eleva con questa combinazione, che rende il nativo desideroso di vivere tante esperienze emozionanti ed entusiasmanti. Quando si perde, c’è un po’ di sofferenza.



CAPRICORNO ascendente ARIETE - Sia il Capricorno che l’Ariete sono Segni molto testardi e, con questa combinazione, si raddoppia la propria testardaggine e non si sentono ragioni quando si vuol fare a tutti i costi qualcosa.



ACQUARIO ascendente ARIETE - Gli ideali di amicizia e fratellanza sono molto forti in questa combinazione. L’individuo potrebbe avere un ruolo di spicco nel contesto sociale in cui vive. Si vorrebbe tanto salvare il mondo!



PESCI ascendente ARIETE - La combinazione tra due Segni così diversi può dar vita ad un individuo molto particolare. La remissività del Pesci tende a scomparire, lasciando spazio ad un carattere molto capriccioso.