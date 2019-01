Astrologia: Marte, Venere e l’attrazione amorosa

La prima cosa da fare è dunque quella di andare a vedere in quale Segno Zodiacale e in quale Casa Astrologica siano disposti Marte e Venere nel nostro Tema Natale e in quello del nostro partner. Poi, nell’analisi della sinastria, analizziamo i seguenti fatti: se prendo Marte e Venere dal mio grafico natale e li colloco nel grafico natale del partner, quale Casa Astrologica occupano? Che aspetti formano con Marte e Venere del mio partner?



Marte rappresenta l’uomo, la forza virile, il desiderio di conquista, colui che combatte per avere ciò che vuole, la passione, il sesso, il fuoco che brucia tutto ciò che trova. Marte è la forza attiva. Venere rappresenta la donna, la femminilità, il sentimento, il modo di amare e di donarsi agli altri, la bellezza, il gusto estetico, la predisposizione a ricevere ciò che viene offerto. Venere è la forza ricettiva.



Le Case Astrologiche più gettonate per una forte intesa sessuale sono la quinta e l’ottava (ad esempio, Marte di lui nella quinta Casa di lei è di buon auspicio per una vita sessuale molto attiva della coppia e per il concepimento di un eventuale figlio).

Affinché tra due persone ci sia una forte attrazione sessuale, l’ideale sarebbe trovare l’aspetto di congiunzione tra Marte di lui e Venere di lei. Cioè, quando lui è nato, Marte si trovava nello stesso punto in cui si trovava Venere quando lei è nata. L’attrazione è forte, magica, perché lui si sente attratto fisicamente e catturato dalla bellezza di lei, che lo ama (anche sessualmente) nel modo che gli provoca più piacere. Lei si sente sedotta e conquistata da lui, che la fa sentire completa.



Anche la congiunzione di Marte di lei con Venere di lui porta un’irresistibile attrazione e lascia intendere che probabilmente sia lei a prendere l’iniziativa il più delle volte.

Gli aspetti di trigono e sestile sono ugualmente favorevoli, ma con minore intensità della congiunzione. L’aspetto di opposizione tra Marte di lui e Venere di lei (o viceversa) spesso ha un effetto ancora più forte della congiunzione, ma di contro potrebbe portare attrazioni talmente forti da essere distruttive.



Marte e Venere ci danno tante preziose indicazioni ma, anche se non dovessero verificarsi gli aspetti sopra elencati, è bene ricordare che andrebbe analizzato l’intero Tema Natale di entrambi i partner, senza escludere l’interpretazione di alcun Pianeta.