Astrologia: che cosa sono le 12 Case

Chi approfondisce i propri studi sull’Oroscopo e le Stelle incontra quasi subito il tema delle dodici Case Astrologiche. La Ruota dello Zodiaco, in base alla nostra data, ora e luogo di nascita, viene suddivisa in dodici parti che costituiscono appunto le dodici Case Astrologiche e ad ognuna di esse corrispondono diversi ambiti della vita. Ogni Casa inizia in un determinato punto in un dato Segno Zodiacale: il Sole, la Luna e tutti i Pianeti del nostro Tema Natale si trovano in una di queste: Il compito delle Case, dunque, è quello di indicare gli ambiti della vita in cui si manifesta l'influenza degli astri alla nascita o nel corso della vita.