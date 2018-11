Oroscopo: Marte rivela che uomo sei o che compagno desideri

MARTE IN ARIETE: l’ideale di uomo che si ha con questa posizione di Marte è un uomo combattivo, intraprendente e virile, il tipico macho. Anche fisicamente, spesso ci può essere una forte attrazione per uomini molto muscolosi.



MARTE IN TORO: in questo caso si cerca nel proprio uomo un punto di riferimento solido, che sia in grado di dare protezione e affetto. È importante che il proprio uomo sia stabile anche dal punto di vista finanziario.



MARTE IN GEMELLI: l’uomo ideale di chi ha Marte in questa posizione è un uomo giovanile, intellettuale, loquace, che sappia sedurre e conquistare con le sue parole. Qui si ha la tendenza ad essere o incontrare uomini molto infantili.



MARTE IN CANCRO: il proprio ideale di uomo rischia di essere un po’ confusionario. È senza dubbio un uomo lunatico. Vengono ricercate nell’uomo delle caratteristiche tipicamente femminili, che predispongono anche a frequenti sbalzi d’umore.



MARTE IN LEONE: l’ideale di uomo di cui parla Marte, qui è un uomo fiero, appariscente (anche fisicamente), che possa essere mostrato in pubblico come un trofeo, con grande orgoglio e soddisfazione per averlo conquistato.



MARTE IN VERGINE: con Marte in questa posizione, si tende a cercare nel proprio uomo l’ordine e la precisione che non si riesce a trovare altrove. L’uomo ideale gestisce il denaro egregiamente, ma non eccelle in sensibilità.



MARTE IN BILANCIA: l’ideale di uomo che si cerca è elegante, raffinato e cortese. Con Marte in questa posizione, probabilmente vengono scartati gli uomini super palestrati. Anche gli artisti incarnano bene l’ideale di Marte in Bilancia.



MARTE IN SCORPIONE: chi ha Marte in questa posizione ha un ideale di uomo emotivo, passionale, sensuale, energico e pronto a capovolgere il mondo pur di ottenere quello che desidera. Quest’uomo ha una forte personalità.



MARTE IN SAGITTARIO: l’uomo ideale in questo caso è quasi sempre uno straniero oppure un atleta con uno spiccato spirito competitivo. Anche i filosofi e i mistici rientrano negli ideali di chi ha Marte in questa posizione.



MARTE IN CAPRICORNO: l’uomo ideale di chi ha Marte in Capricorno è l’uomo che non deve chiedere mai, autoritario è risoluto. Potrebbe essere un soldato o comunque un uomo in grado di rispettare le regole e la disciplina.



MARTE IN ACQUARIO: potrebbe sembrare che il proprio ideale di uomo qui non sia un vero uomo, bensì un alieno. È un uomo al di fuori dagli standard, uno spirito libero, un ribelle che sa tirar fuori il genio nascosto nelle persone.



MARTE IN PESCI: l’ideale di uomo qui è un uomo molto sensibile, ma anche molto complicato e con un mondo interiore contorto. È un uomo disposto a sacrificarsi e a prendersi cura delle persone a cui vuole bene.