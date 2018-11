Oroscopo: di che gusto sei? Scoprilo in base al tuo Segno Zodiacale

ARIETE - A te non piacciono i sapori neutri e preferisci i gusti forti e decisi, esattamente come la tua personalità. Il piccante non può mai mancare nella tua tavola, non solo perché riesce ad esaltare il gusto di tante pietanze, ma anche perché spesso ha un potere afrodisiaco. Nel tuo balcone spesso si trovano rigogliose piantine di peperoncino rosso, che trasmettono allegria e vivacità. Non disdegni nemmeno la piccantezza dello zenzero e ti diletti ad utilizzarlo anche nei tuoi cocktail preferiti.



TORO - Uno dei tuoi passatempi preferiti, oltre a guardare Masterchef, potrebbe essere quello di assaporare diverse pietanze per confrontare i diversi aromi e i diversi gusti che hanno. Le tue preferenze ricadono quasi sempre sul salato: non sei assolutamente in grado di dire di no ad una golosissima pizza oppure ad un piatto di lasagne appena sfornato. Ti piace cucinare e i tuoi piatti sono sempre molto saporiti. Del resto, mangiare è uno dei piaceri della vita a cui tu non vorresti mai rinunciare.



GEMELLI - Il tuo bipolarismo è ben evidente anche nei tuoi gusti. A volte ti piace il dolce e a volte il piccante: dipende dal tuo umore. Ti piace giocare a fare la parte della persona sofisticata e intenditrice di prodotti biologici oltre che di vino. Ad ogni modo, si potrebbe dire che tu propenda per il gusto agrodolce e soprattutto per le salsine che solitamente accompagnano i piatti del ristorante giapponese, che tu ami tanto. Quando decidi di metterti ai fornelli, stupisci tutti molto piacevolmente.



CANCRO - La tua cucina è invasa da pacchi di farina, stecche di vaniglia, cannella, cacao e zucchero a velo per preparare sofficissime torte o cupcakes e biscotti di tutte le forme e di tutti i colori. Non ci dovrebbero dunque essere dubbi sul fatto che il tuo gusto preferito sia rigorosamente il dolce. Trascorreresti delle giornate intere dentro ad un negozio di caramelle e spesso hai un debole per gli orsetti gommosi. Ti piacerebbe trovare tanta dolcezza anche nelle persone con cui hai a che fare ogni giorno.



LEONE - A te piacerebbe che fosse sempre estate, per passeggiare in riva al mare o fare delle belle nuotate sotto il sole bollente. Poiché questo potrebbe essere possibile soltanto viaggiando tutto l’anno verso paesi tropicali, cerchi l’estate nel cibo che mangi e prediligi piatti e bevande dal gusto esotico e fruttato. L’ananas è uno degli ingredienti più ricorrenti della tua cucina e non hai paura di servirla ai tuoi commensali in coloratissimi spiedini colorati, anche quando fuori ci sono 2 gradi.



VERGINE - Il tuo carattere spigoloso la dice lunga su quelli che possono essere i tuoi gusti preferiti. È abbastanza semplice indovinare che tu sia incline a tutto ciò che ha un retrogusto aspro o agrumato. I limoni non possono mai mancare nella tua tavola e con molta probabilità hai la sana abitudine di bere una spremuta di limone e acqua calda appena ti svegli ogni mattina. Sarà per questo che in tanti ti accusano di essere una persona acida? Potresti ricordare a tutti che il limone è molto profumato.



BILANCIA - Generalmente non sei una persona molto golosa, ma hai dei gusti raffinati e sofisticati, in linea col tuo modo di essere elegante e stiloso. Del resto, anche quando mangi badi più all’estetica del piatto che alla sua qualità. L’impiattamento merita tutta la tua attenzione. Il gusto prediletto dal tuo palato potrebbe essere quello dolce nella versione light. In sostanza, eviti gli zuccheri raffinati e preferisci utilizzare il dolcificante o, meglio ancora, la stevia (che ultimamente va tanto di moda).



SCORPIONE - Una persona complicata e contorta come te non può che amare il gusto speziato, specialmente quando non si riescono a distinguere i sapori delle diverse spezie che vengono utilizzate nella pietanza che mangi. Ti piacciono la menta, lo zafferano e il pepe rosa (anche se a volte tendi a nasconderlo, il romanticismo dei Segni d’Acqua è ben evidente anche in te). Chi viene a trovarti a casa può rimanere sorpreso dalla disposizione ordinata e meticolosa di tanti barattolini colorati nella tua credenza.



SAGITTARIO - È risaputo che a te piaccia viaggiare e, andando in giro per il mondo, hai imparato ad apprezzare dei gusti che sono al di fuori degli usi e delle tradizioni in cui vivi. Dopo averlo provato la prima volta, non riesci a resistere al gusto affumicato e ti piace assaporarlo non soltanto nei salumi o nel salmone, ma anche nelle zuppe o nella carne. Il Lapsang Souchong (il the affumicato cinese) ha un sapore che non ti dispiace e spesso lo proponi anche ai tuoi amici, che non sempre lo apprezzano.



CAPRICORNO - I sapori troppo salati o pepati non rientrano sicuramente tra le tue preferenze e, in linea generale, preferisci sempre non abusare di condimenti o di spezie varie nei tuoi piatti. I dolci li escludi a priori. Qualcuno potrebbe addirittura insinuare che tu prediliga piatti dal gusto sciapo, insipido. Ed effettivamente il pane sciapo che viene prodotto in tante regioni italiane, è quello che conquista maggiormente le tue papille gustative. Possibile che non riesca a lasciarti andare nemmeno in cucina?



ACQUARIO - Una peculiarità di tutto ciò che ti piace è la stranezza, l’originalità. A te infatti piace distinguerti e non puoi che prediligere gusti poco comuni e poco conosciuti come ad esempio l’umami, che è stato identificato come un gusto fondamentale da Kikunae Ikeda (professore di chimica giapponese) nel 1908. Si tratta di un gusto sapido, presente non solo nel brodo di alghe giapponese (dashi), ma anche nel prosciutto stagionato, nel parmigiano, nella colatura di alici oppure nei pomodori maturi.



PESCI - Nella tua vita non può mai mancare la tenerezza, ma sarebbe troppo semplice andarla a cercare nei dolci. I tuoi gusti sono più complicati e tu sei una persona capricciosa ed esigente. Nettuno ti viene incontro e ti propone un gusto alternativo, dolce ma un po’ alcolico. Ecco perché non sai resistere alle torte di panna montata col pan di spagna imbevuto nell’alchermes o a tutti quegli altri dolci che hanno un retrogusto liquoroso. Spesso e volentieri, qualche piccolo vizio è concesso pure a te!