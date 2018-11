Oroscopo: i 12 Segni e il look ideale… per la camera da letto

ARIETE – Lui - Per dormire l’uomo Ariete indossa quello che gli capita, purché ai suoi muscoli venga data la giusta visibilità. Evitate di regalargli pigiami coi quadretti o con le maniche lunghe. Lui predilige i pantaloni vecchi della tuta e una maglietta smanicata.

Lei - La donna Ariete, quando va a dormire, non ha particolari o sofisticate esigenze e ama indossare gli indumenti del suo uomo. Qualora questo non fosse possibile, si accontenta di qualche pigiamino rosso che richiami le energie e le forze di Marte.



TORO – Lui - È un uomo che ama le comodità e, anche quando va a letto, il comfort deve essere assoluto. Predilige i pigiami dai tessuti pregiati, morbidi e soffici a contatto con la pelle, da sfilare dolcemente nelle sue bollenti e frequenti notti di passione.

Lei - La donna del Toro non rinuncia alla sua femminilità nemmeno per andare a dormire ed è per questo che opta spesso che camicie da notte che sembrano abitini per uscire. Adora il pizzo e i merletti, ma quando c’è freddo non disdegna i tessuti più pesanti.



GEMELLI – Lui - Una delle peculiarità dell’uomo Gemelli è l’abitudine di non avere abitudini. Ci sono giorni in cui indossa pigiami eleganti e sexy, giorni in cui invece opta per quelli vecchi e usatissimi e infine giorni in cui si addormenta con i jeans ancora addosso.

Lei - Per la donna Gemelli ogni occasione è buona per provocare le persone che le stanno attorno e così, anche quando va a dormire sceglie di indossare t-shirt con disegni o scritte irriverenti. A tenerle compagnia nel letto, c’è sempre il suo cellulare.



CANCRO – Lui - Si potrebbe dire che l’uomo del Cancro abbia una vasta collezione di pigiami, da sfoggiare in molteplici occasioni della sua quotidianità e non solo per andare a dormire. Prima di addormentarsi, gli piace lasciarsi trasportare dalle pagine di un libro.

Lei - La donna Cancro, quando va a dormire, è facilmente riconoscibile: indossa sempre pigiamoni color pastello con le immagini di qualche orsetto o di qualche personaggio dei cartoni animati. Le piace inoltre dormire in compagnia dei suoi dolci animaletti.



LEONE – Lui - L’uomo del Leone adora l’estate perché detesta l’idea di dover indossare pigiami in lana o in flanella che sua mamma o moglie o sorella hanno scelto per lui. Si sente decisamente più a suo agio nell’indossare dei semplici boxer e una t-shirt colorata.

Lei - Talvolta nei negozi di intimo si vedono in vetrina dei pigiami vistosissimi, sia nei colori che nello stile, e ci si chiede chi mai possa indossare simili indumenti. La risposta è semplice: la donna del Leone. Lei vuole essere notata anche quando dorme.



VERGINE – Lui - L’uomo della Vergine non bada tanto a quanto sia bello o caldo il suo pigiama, ma per lui è fondamentale che sia pulito, profumato e ben stirato. Per garantirgli la pace mentale mentre dorme, è necessario cambiare le sue lenzuola molto frequentemente.

Lei - Nel guardaroba della donna Vergine è possibile trovare tanti bei pigiamini in ordine di colore e di tessuto. Ma non finisce qui! Sotto i pigiami di pile e di flanella, è possibile scorgere delle vestagliette sexy da indossare al momento del bisogno.



BILANCIA – Lui - L’uomo Bilancia è indubbiamente l’uomo più elegante dello Zodiaco, anche quando va a dormire. Nel suo guardaroba è possibile trovare pigiami in seta, rigorosamente abbinati alle pantofole e alla vestaglia: tutto secondo i dettami dell’ultima moda.

Lei - Una donna così raffinata indossa con stile ed eleganza qualsiasi indumento, anche quelli per andare a dormire. Sceglie sempre pigiami dai modelli semplici e dai colori sobri, ma allo stesso tempo appariscenti e provocanti. È bella anche quando dorme.



SCORPIONE – Lui - Un uomo misterioso come lo Scorpione detesta l’idea di farsi vedere in pigiama e raramente lo usa. Poco prima di infilarsi nel letto, si spoglia e si lascia addosso soltanto i boxer o gli slip. Talvolta indossa anche delle magliette a cui è affezionato.

Lei - La donna dello Scorpione ama essere provocante e sexy, soprattutto quando va a dormire. Ha una collezione di babydoll di diversi colori, rigorosamente scuri. Adora l’intimo di pizzo e le vestagliette trasparenti che lasciano intravedere le sue forme.



SAGITTARIO – Lui - L’uomo Sagittario tende a rendere felici le sue fidanzate, indossando pigiami e boxer che gli vengono regalati in diverse occasioni, anche con le fantasie più improponibili. Qualche volta gli piace indossare la maglia della sua squadra preferita.

Lei - Essendo una donna molto sportiva, la Sagittario ha una collezione di magliette che spesso riesce a sfruttare soltanto per andare a dormire. Nelle occasioni opportune però, adora sorprendere il suo partner indossando soltanto la biancheria intima.



CAPRICORNO - Lui - Dall’uomo Capricorno ci si deve aspettare serietà anche quando va a dormire? Ovviamente sì. Solitamente indossa dei pigiami molto classici, dai colori un po’ spenti. Ma la cosa straordinaria è che ha gli stessi pigiami da più di dieci anni!

Lei - Quando va a dormire, la donna Capricorno ama indossare pigiamini dal taglio maschile, che le danno un’aria austera e risoluta. Non ama i colori troppo sgargianti e si rifiuta di indossare magliette con qualche animaletto stampato.



ACQUARIO - Lui - Il problema dell’uomo Acquario è semplicemente uno: gli abbinamenti. Nonostante abbia tanti pigiami di diverso stile e tessuto, è sua abitudine indossare i pantaloni di uno e la maglia di un altro. Fa parte del suo animo ribelle e un po’ artista.

Lei - Per la donna Acquario non ci sono regole per andare a dormire, né sull’orario né sul look. Può usare un pigiama di flanella con gli orsetti, una sottoveste in seta super sexy, la prima maglia che trova oppure infilarsi semplicemente nuda sotto le lenzuola.



PESCI - Lui - L’uomo Pesci è un uomo sofisticato e, anche se a volte non lo dà a vedere, gli piace seguire la moda. E così indossa spesso dei pigiami griffati consigliati dalle commesse o sponsorizzati dai suoi personaggi televisivi preferiti. Detesta dormire da solo.

Lei - Per la donna Pesci andare a dormire potrebbe essere considerato un vero e proprio rito, in cui non devono mancare le coccole e il bacio della buonanotte. L’abbigliamento che sceglie per dormire è classico, semplice, ma allo stesso tempo sensuale.