Oroscopo: le tentazioni a cui i 12 Segni non sanno resistere

Oroscopo: le tentazioni Segno per Segno Ogni segno zodiacale ha particolare difficoltà a resistere a certe tentazioni.

ARIETE - La vera tentazione a cui tu non sai resistere è quella di litigare con qualunque persona si mostri in disaccordo con le tue opinioni e i tuoi pensieri. È più forte di te: non riesci a fingere che tutto vada bene e manifesti subito il tuo disappunto, scatenando delle vere e proprie diatribe. O si è con te o contro di te, non sopporti chi non si vuole schierare. Eppure, a volte dovresti cercare di comprendere che un atteggiamento diplomatico sarebbe molto più utile, soprattutto per la tua carriera.



TORO - Sei una persona molto forte e tenace. Se hai un obiettivo da raggiungere, non c’è nulla che possa distoglierti dal farlo. Tuttavia, ci sono delle cose a cui non sai resistere neppure tu. Le tentazioni a cui cedi più facilmente sono legate al cibo: non riesci a dire di no al cioccolato o al tuo dolce preferito o alla pizza o qualsiasi altro piatto che stuzzichi il tuo appetito e la tua golosità. I peccati di gola sono quelli che commetti più spesso, soprattutto se stai seguendo una dieta dimagrante.



GEMELLI - A te non piace assolutamente resistere alle tentazioni e ti piace l’idea che qualcuno ti possa sgridare, come nella tua infanzia. Tra le tentazioni a cui cedi più facilmente, in cima alla lista c’è sicuramente lo “shopping compulsivo”. Anche se non hai bisogno di nulla, potresti svaligiare interi negozi di accessori o di vestiti alla moda. Quando fai shopping online non ti rendi nemmeno conto di quanto stia spendendo e pachi delle cifre esagerate per cose che dopo due settimane non vuoi più.



CANCRO - Quando una tentazione ti assale, una parte di te è sempre pronta ad insinuare in te nuovi sensi di colpa. Cerchi sempre di resistere, ma ci sono situazioni in cui non riesci assolutamente dire di no, soprattutto quando ti viene chiesto di adottare animali che sono stati abbandonati. La tua casa potrebbe vantare più esemplari dell’arca di Noè perché non sai darti un limite. Ricordati che ci sono molti animali che preferiscono vivere all’aria aperta e non nel tuo appartamento (seppur accogliente).



LEONE - È sufficiente passare qualche minuto in tua compagnia per comprendere quale sia la tentazione a cui non sai resistere. Si tratta esattamente di dire la parola “io” in qualsiasi contesto e circostanza in cui ti trovi. Per te è spontaneo parlare della tua esperienza, del tuo stato d’animo, dei tuoi sentimenti e della tua ricchezza. Ostentare troppo le tue qualità invece, potrebbe avere effetti opposti a quanto desideri. A qualcuno potrebbe non interessare conoscere le tue esperienze su qualsiasi cosa.



VERGINE - Quando ti trovi in mezzo a tante persone o ad un raduno della famiglia, per te è molto difficile rinunciare alla tua tentazione preferita, ossia criticare chiunque abbia la sfortuna di essere passato sotto il radar attento del tuo sguardo. Oltre all’abbigliamento poco consono a certe circostanze, critichi i tatuaggi, il trucco eccessivo sui volti di tante ragazze e potresti arrivare a criticare persino il clima della città in cui abiti. Se qualcuno criticasse te, potresti sentirti molto male.



BILANCIA - Sei una persona molto attenta all’estetica e al buon gusto. Sei felice che con il passare degli anni siano stati inventati tanti macchinari per la depilazione oppure per la riduzione della cellulite o per la riduzione della cellulite. Quello a cui non sai resistere sono infatti i piccoli ritocchi estetici a cui fai abitualmente ricorso. Tu fai fatica persino ad uscire di casa senza trucco o senza profumo. Tra i tuoi migliori amici, quasi sempre è possibile indicare un bravissimo chirurgo estetico.



SCORPIONE - Per te nel sesso non ci sono tabù e, quando qualcuno ti stuzzica con grande malizia, non riesci ad allontanarti e a dire di no. La tentazione cresce quando ti vengono proposti dei luoghi o delle posizioni che non hai ancora sperimentato e stuzzicano la tua curiosità. Non sempre però ti concedi ai tuoi spasimanti e, nella maggior parte dei casi mantieni solamente un legame mentale e psicologico con loro. Non li respingi soltanto per rendere il partner un po’ più geloso di te e del vostro rapporto.



SAGITTARIO - Quale può essere la tentazione a cui non sa rinunciare una persona pettegola come te? Probabilmente è quella di curiosare nel telefono o nel pc del partner o di qualche amico. Lasciare il telefono da solo, in tua presenza, può essere un vero e proprio rischio per le persone che ti frequentano. Conosci tutti i trucchetti per accedere più velocemente alle chat. Non è detto però che quello che trovi sia qualcosa di bello o di utile per la tua vita. Dovresti imparare a fare un bel discernimento.



CAPRICORNO - Sei una persona che sa resistere con grande tenacia alle tentazioni della vita, ma a volte anche tu cedi e ti arrendi a qualcosa di fronte a cui perdi il controllo. Quando si parla di denaro, ti senti particolarmente fragile e così spesso cedi alla tentazione di controllare il prezzo dei tuoi regali su internet o sulle etichette che sono state volutamente nascoste. Ti piace l’idea di conoscere il valore esatto di tutto e di tutti. Fortunatamente le persone che frequenti non hanno un prezzo.



ACQUARIO - Le tentazioni per te sono come dei giochi o delle scommesse da sperimentare nel momento e nel luogo giusto, senza troppa esitazione o sentimentalismo estremo. Una di quelle che ti stuzzica di più è sempre stata quella di rivoluzionare le tue abitudini, cambiare città e stile di vita. La sola idea ti entusiasma. Ci sono persone che fanno fatica a prendere decisioni di questo tipo, tu invece la consideri una possibilità molto allettante e potrebbe capitarti di farlo più volte nell’arco della tua vita.



PESCI - Sin dalla tua infanzia, la tentazione a cui non hai mai saputo resistere è stata quella di lamentarti e fare i capricci in qualsiasi situazione o contesto in cui ti sei trovata. Anche se dovessi vivere dentro ad una favola, troveresti qualcosa che non ti soddisfa del tutto e che sollecita la parte più capricciosa del tuo carattere. Non è un atteggiamento che riesci a controllare e spesso questo modo di fare ti rende molto affascinante agli occhi di persone che ti conoscono poco e vorrebbero viziarti