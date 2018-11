Astrologia: l’ottava casa, luogo di cambiamento e rinascita

Tra le simbologie a cui è legata l’Ottava Casa, una delle principali è sicuramente quella legata al concetto di morte e rinascita, da intendere come fine e nuovo inizio e quindi come trasformazione. È nell’Ottava Casa che infatti si acquisisce la consapevolezza che, se non si pone fine a tante situazioni, non si può dare il via a qualcosa di nuovo. Questo settore astrologico vuole insegnare proprio che tutto è sempre in costante mutamento ed evoluzione.



Il concetto di morte può essere interpretato anche come morte fisica ed è per questo che, chi nasce con tanti Pianeti nell’Ottava Casa, fa spesso molte riflessioni importanti sulla propria vita e sul significato che essa dovrebbe avere in relazione al fatto che, prima o poi, tutti siano destinati a morire. In relazione alla morte, viene collegata spesso anche agli horror e al gusto per il macabro (che può essere evidente quando bisogna scegliere che film vedere al cinema).



Anche le eredità spesso sono legate ai transiti dei Pianeti nell’Ottava Casa: quando, ad esempio, Giove o Venere transitano in questa casa, è probabile che arrivino all’improvviso delle somme di denaro inaspettate. Per eredità però non si intende soltanto il denaro: possono anche essere ereditati dei talenti o delle doti meravigliose, come ad esempi la preveggenza.



Questa Casa viene collegata ai poteri sovrannaturali e alla capacità dell’individuo di intuire quello che sta per accadere a sé o alle persone che lo circondano. Un’altra simbologia da Ottava Casa è il sesso: qui non si parla soltanto di carnalità, ma di unione e fusione tra due corpi che, insieme, potrebbero addirittura avere la forza e il potere di generare una nuova vita. Nell’Ottava Casa non esistono tabù e l’energia sessuale viene sfruttata per acquisire maggiore consapevolezza di sé.



I transiti in questa Casa Astrologica infine, spesso rappresentano il ritorno del passato o la riapertura di alcune situazioni che hanno segnato profondamente la propria esistenza.