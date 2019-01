Oroscopo: sesso, i segni con cui farai scintille nel 2019

ARIETE - Plutone quest’anno ti potrebbe tenere col fiato in sospeso per un affascinante Scorpione, che ti farà lottare duramente per conquistarlo. L’attrazione sessuale che vi unisce avrà la meglio su tutto e insieme potrete trascorrere delle notti di passione bollente. Un altro Segno con cui potrai divertirti sotto le lenzuola è il Leone: sarà lui a conquistarti con il suo ardore. Tra di voi non ci saranno probabilmente grandi smancerie, ma l’intesa erotica sarà talmente alta da raggiungere le stelle!



TORO - Urano nel tuo Segno, a partire dal mese di marzo, ti porterà a fare scelte insolite e ti farà sentire una fortissima attrazione per persone stravaganti, fuori dalle righe e diametralmente opposte a te. Con l’Acquario ci sarà un’intesa sessuale magica e sublime. Sarà la vostra diversità a non farvi mai stancare di stare abbracciati a scambiarvi dolci e piccanti effusioni. Per scintille più tenere e romantiche invece, potrai sempre contare su uno dei tuoi Segni Zodiacali preferiti: i Pesci!



GEMELLI - Giove in opposizione per quasi tutto il 2019 probabilmente non garantirà relazioni stabili e anche il tuo desiderio sessuale vivrà alti e bassi. Però, ci sono alcuni Segni con cui riesci sempre a divertirti sotto le lenzuola, anche quando la tua vita è super ingarbugliata. Si tratta del Sagittario, con cui instaurerai un rapporto di odio-amore che renderà il sesso molto acceso, e dell’Acquario, con cui ti divertirai a flirtare, giocare e scherzare anche con l’uso di qualche simpatico sex-toy.



CANCRO - Con Saturno e Plutone in opposizione per tutto l’anno dal Segno del Capricorno, molte relazioni si raggeleranno e talvolta potresti ritrovarti sul punto di tradire il partner con qualcuno con cui, in ogni caso, non ci sarà nessun legame sentimentale. Infatti, i Segni Zodiacali da cui ti sentirai maggiormente attratta sessualmente saranno proprio i Capricorno e i Vergine, che nonostante la loro fama di essere algidi e anaffettivi, sapranno soddisfare i tuoi desideri e sogni erotici più proibiti.



LEONE - Con Giove in buon aspetto per tutto l’anno, la tua vita sessuale sarà effervescente e travolgente. Preparati a reggere ritmi molto intensi. Il tuo sex-appeal sarà straordinario. Per soddisfare ogni tua voglia, potrai contare sull’accondiscendente Pesci, che esaudirà anche i desideri di cui non sei ancora consapevole. Un altro Segno che ti farà vivere esperienze indimenticabili sarà il Bilancia. Ti riempirà di complimenti anche nei momenti più intimi, rendendo l’atmosfera magica e speciale.



VERGINE - I Pianeti in Capricorno ti faranno vivere un anno molto altalenante per quel che riguarda la vita sessuale. Alternerai momenti di grandi passioni a periodi di magra, in cui preferirai pensare ad altro. Il Cancro sarà uno dei Segni con cui ti sentirai a tuo agio sotto le lenzuola: tra di voi ci saranno sia una forte intesa fisica che una forte intesa mentale. Per voi è fondamentale che, anche nel sesso, ci sia un’affinità intellettiva ed è per questo che anche il Gemelli sarà un partner stimolante.



BILANCIA - Saturno in aspetto disarmonico renderà il tuo 2019 molto impegnativo anche sul fronte dell’Eros. Avrai come la sensazione che ad ogni notte di passione possa corrispondere una promessa che non ti senti in grado di mantenere. Tra i Segni da cui ti sentirai maggiormente attratta ci sarà il Capricorno proprio perché non richiederà un coinvolgimento emotivo da parte tua. Con il Cancro invece accadrà l’esatto contrario: pur sentendo una forte attrazione sessuale, farai fatica ad aprirgli il tuo cuore.



SCORPIONE - Per te non importa se i transiti siano favorevoli o meno: tu a letto fai sempre scintille! Nettuno ti farà vivere la tua sessualità con una nota di romanticismo che renderà piacevolmente soddisfatti i tuoi partner. Uno dei Segni che saprà accendere più facilmente la tua passione sarà l’Ariete: insieme sarete incandescenti e le vostre litigate daranno spesso inizio a favolose maratone del sesso. Se vorrai sperimentare qualcosa di nuovo invece, il Toro saprà accontentare ogni tua perversione.



SAGITTARIO - Il 2019 sarà un anno indimenticabile sotto tanti aspetti, che includono naturalmente anche quello erotico/sessuale. Sarai l’amante ideale per tutti coloro che cercano una persona passionale, focosa e allo stesso tempo buffa e divertente. Il Gemelli passerà insieme a te dei momenti molto felici: trascorrerete ore e ore a parlare di sesso e sarà eccitantissimo per entrambi. Con l’Ariete invece le parole saranno poche, ma il fuoco sarà vivo e vi terrà svegli per intere nottate difficili da scordare.



CAPRICORNO - Per vivere l’Eros in armonia con le stelle, quest’anno potrai scegliere se agganciarti ai flussi di Saturno o di Plutone. Nel primo caso, ti piacerà giocare a fare la parte della persona austera, per poi trasformarti in un fuoco incandescente sotto le lenzuola. Questo modo di fare farà perdere la testa al Segno della Bilancia. Nel secondo caso, il sesso sarà uno degli elementi chiave del 2019 e ti diletterai a fare battute ambigue e maliziose anche con persone sconosciute del Segno dello Scorpione.



ACQUARIO - Per te non c’è stata invenzione migliore degli amici di letto, con cui poterti divertire sotto le lenzuola senza tabù e senza impegno. I Sagittario saranno coloro con cui riuscirai ad entrare più facilmente in sintonia: sperimenterete l’intero kamasutra e non avrete troppi rimorsi nemmeno se entrambi siete impegnati con altre persone. La sorpresa dell’anno invece, sarà il Toro. La sua calma e il suo forte desiderio carnale ti trascinerà su un pianeta che ancora non conosci: il piacere è assicurato!



PESCI - Per tutto l’anno, con Nettuno al tuo fianco, andrai alla ricerca di dolcezza e tenerezza anche nella sfera sessuale. Sentirai una fortissima attrazione anche per persone che ti sembrano distanti anni luce da te. Con il Segno della Vergine riuscirai a lasciarti andare totalmente, con la speranza (o illusione?) di riuscire a tirar fuori un po’ di romanticismo anche da lui. Il Leone ti sorprenderà con serate favolose: il sesso tra voi sarà superlativo, ma le scintille potrebbero essere di breve durata.