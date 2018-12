Oroscopo: come andrà l’amore nel 2019

ARIETE - Presi dai vostri irrinunciabili impegni lavorativi, troverete il tempo per l’amore nel 2019? Giove sicuramente favorirà i viaggi e gli spostamenti e sarà in queste occasioni che avrete le maggiori opportunità di fare nuove conoscenze interessanti. Il Pianeta dell’amore vi farà sentire il bisogno di coccole e tenerezza nei mesi di gennaio, tra fine aprile e la prima metà di maggio e a novembre. Vi sentirete attratti principalmente da persone pacate, che non portino ulteriore stress nella vostra vita.



TORO - Dopo aver passato un anno abbastanza inconcludente dal punto di vista relazionale, siete quasi sicuri che il 2019 non possa andare peggio. Ed effettivamente, la disillusione lascerà finalmente spazio a nuove speranze, che troveranno opportunità concrete con il transito favorevole di Venere nei mesi di maggio, settembre e dicembre. Non vi accontenterete di storielle da una sera o storie senza garanzia di un futuro. Con Urano al vostro fianco infatti, vi troverete bene anche nella vostra singletudine.



GEMELLI - Giove in opposizione nel 2019 vi invita alla massima cautela nelle relazioni. Potreste infatti idealizzare le persone che avrete accanto, per poi aprire improvvisamente gli occhi e accorgervi che tutto quello che avevate immaginato non esiste. Nettuno inoltre, vi farà sentire attratti da soggetti problematici e poco cristallini. Il vero problema è che non siete abituati a persone che si prendono gioco di voi perché è un ruolo di vostra competenza. Venere vi sarà d’aiuto nei mesi di febbraio e luglio.



CANCRO - Per tutto il 2019 Saturno transiterà in opposizione al vostro Segno, colpendo soprattutto i nativi della seconda decade. Vi chiederà impegno, rinunce e sacrifici. Soltanto le storie più forti riusciranno ad andare avanti e ci vorrà molta flessibilità sia da parte vostra che dei vostri partner. Venere favorirà i nuovi incontri nei mesi di aprile, luglio e ottobre ma, se siete single, non sarà facile accontentarvi. Plutone, anch’esso in opposizione, vi metterà nell’ottica di volere o tutto o niente.



LEONE - Se non sarete voi ad avvicinarvi ad esso, sarà l’amore ad avvicinarsi a voi nel 2019: Giove promette un anno di passione travolgente e vi farà vivere storie intense e indimenticabili. La sfera sessuale trarrà grande beneficio dal suo transito e potrete riscoprire un’intesa bollente coi vostri partner sotto le lenzuola. Se siete in coppia, potrebbe anche nascere il desiderio di fare un figlio. Chi è single, non lo rimarrà a lungo e Venere favorirà nuovi incontri nei mesi di gennaio, aprile e novembre.



VERGINE - Con Saturno e Plutone in transito nel campo dell’amore, il 2019 non passerà sicuramente senza lasciare il segno nella vostra vita sentimentale. Vi sentirete attratti da persone magnetiche, spesso più grandi e mature di voi. Sarà l’anno ideale per ufficializzare le relazioni che vanno avanti da tempo e meritano un ruolo più importante nella vostra vita. La decisione di una convivenza però, sarà molto sofferta. Per chi è single, la fine dell’estate sarà il periodo più favorevole per gli incontri romantici.



BILANCIA - Nel 2019 probabilmente la vita amorosa non sarà la vostra priorità ma, a partire da marzo, sarete ben lieti di potervi liberare dell’opposizione di Urano. Vi sentirete finalmente in grado di dare maggiori certezze ai vostri partner, o probabilmente saranno loro a darle a voi. Se siete single, vi sentirete molto condizionati dal giudizio dei vostri familiari, che in più occasioni vi faranno domande indiscrete e noiose. I mesi più indicati per incontrare l’amore saranno marzo, giugno e settembre.



SCORPIONE - Con Urano in opposizione a partire da marzo, il 2019 si classifica come anno molto movimentato per le vostre vite di coppia. Le opzioni saranno le seguenti: vi fidanzerete con persone pacate e rilassanti, ma gli imprevisti saranno all’ordine del giorno e non vi consentiranno di godervi i piaceri dello stare insieme. Oppure, incontrerete persone folli, che stravolgeranno la vostra vita e vi ricorderanno che senza un pizzico di pazzia l’amore perde gusto. Ottobre sarà il mese migliore per scegliere!



SAGITTARIO - Giove sarà sicuramente il vostro principale alleato per tutto il 2019 e, poiché espande ciò che trova, farà crescere anche i vostri sentimenti verso i partner preesistenti o verso quelli che avrete la fortuna di incontrare nei prossimi mesi. Venere renderà particolarmente romantiche le giornate nei mesi di gennaio, maggio e novembre. Se qualcuno non dovesse corrispondere il vostro amore, consideratelo un messaggio del destino: ci saranno in serbo per voi nuovi incontri più emozionanti e felici.



CAPRICORNO - Con Saturno al vostro fianco non vi dispiace poi tanto restare da soli, ma nel 2019 Urano ha altri piani per voi. L’amore arriverà all’improvviso nella vostra vita e, anche se razionalmente fate fatica a crederlo, potreste essere protagonisti di un colpo di fulmine! Sarà però necessario mettere da parte l’egocentrismo e lasciarsi trasportare dal destino. A dicembre avrete anche Giove al vostro fianco, che finirà di realizzare i vostri sogni. febbraio, settembre e dicembre saranno i mesi più fortunati!



ACQUARIO - Nel 2019 Giove confermerà la vostra predisposizione alle amicizie amorose, che in tanti non comprenderanno. Per voi non c’è nulla di male nell’amare una persona senza farci sesso oppure fare sesso senza un necessario coinvolgimento sentimentale. Vi sentirete liberi di fare ciò che vi dice il cuore. Dovreste accertarvi che i vostri partner non soffrano per via di questi rapporti ambigui e indefiniti. Venere nel vostro Segno a marzo e alla fine di dicembre però, potrebbe farvi innamorare per davvero!



PESCI - Con Nettuno al vostro fianco per tutto l’anno, anche nel 2019 potrebbe capitarvi di innamorarvi ogni giorno di una persona diversa. Non sarà forse giunto il momento di innamorarvi di voi stessi? Giove porterà delle incomprensioni nella vita di coppia, nate dal fatto che non riuscirete a trovare un giusto compromesso tra carriera e vita affettiva. Saranno i vostri amici a darvi i consigli migliori. Venere invece vi darà la possibilità di conoscere nuove persone nei mesi di aprile, luglio e ottobre.