Oroscopo: come sarà il 2019 per famiglia e affetti

ARIETE - La famiglia e gli amici saranno i vostri punti di riferimento in un 2019 in cui le sfide saranno all’ordine del giorno. Le vostre case saranno i nidi che vi accoglieranno dopo durissime giornate di lavoro e qualche volta sfogherete la tensione proprio sulle persone care, che si mostreranno molto pazienti. Urano nel vostro Segno favorirà la nascita di nuove amicizie nei mesi di gennaio e febbraio. I troppi impegni poi, vi costringeranno a stare da soli: un’ottima occasione per conoscervi meglio!



TORO - Il 2019 sarà un anno di grande crescita per voi e in questo percorso saranno coinvolti anche i vostri familiari e i vostri amici. Luglio potrebbe essere un mese turbolento a causa di Marte in transito nella sfera domestica, ma non accadrà nulla di irrimediabile. Nettuno vi chiederà spesso di prendervi cura di qualche amico che ha bisogno di protezione e tenerezza. Sarete dei punti di riferimento importanti per tutti loro. A dicembre Giove potrebbe farvi stringere nuovi contatti con persone lontane.



GEMELLI - Il settore delle amicizie nel 2019 verrà illuminato da Urano nei mesi di gennaio e febbraio. Il problema dei mesi successivi non sarà quello di incontrare nuove persone, ma di portare avanti relazioni durature e stabili. L’incostanza che vi contraddistingue sarà una pessima alleata. Saturno e Plutone potrebbero spingervi a ricercare qualcuno del passato. In famiglia sarà necessario un pizzico di pazienza in più nel mese di settembre, quando Marte sarà in aspetto dissonante: siate più sensibili!



CANCRO - Da marzo in avanti, Urano transiterà nel campo legato alle amicizie e vi metterà in contatto con persone stravaganti e bizzarre, con cui non avreste mai pensato di avere qualcosa a che fare. Non scappate e lasciate che queste persone vi insegnino a guardare la vita da nuove prospettive. In famiglia in vostri cari faranno fatica a comprendere i momenti in cui state veramente male. I vostri problemi però, esuleranno dal contesto domestico/familiare. Del resto, per voi la casa e la famiglia sono sacre.



LEONE - Dopo un anno impegnativo sul fronte familiare e domestico, il 2019 vi sembrerà una passeggiata. Molto probabilmente saranno i vostri figli i protagonisti delle vostre giornate e, se non ne avete ancora, Giove in buon aspetto potrebbe far nascere in voi il desiderio. Sul fronte delle amicizie invece, avrete la possibilità di approfondire il rapporto con qualche collega con cui avete tante cose in comune. Aprile e giugno saranno i mesi migliori per conoscere nuovi amici, ma dovrete essere voi a cercarli!



VERGINE - Giove in aspetto disarmonico vi vedrà per tutto il 2019 molto impegnati sul fronte domestico/familiare. Potrebbe essere l’anno giusto per andare a vivere in una casa più grande e il trasloco sarà molto impegnativo. Oppure, un parente stretto potrebbe portare in famiglia un nuovo partner a voi poco gradito. Il settore delle amicizie sarà decisamente più stimolante e Urano (in buon aspetto) potrebbe mettervi in contatto con persone straniere con cui mettere alla prova il vostro brillantissimo inglese.



BILANCIA - Con Saturno e Plutone in Capricorno per tutto l’anno, il settore familiare potrebbe essere quello che vi vedrà maggiormente impegnati nel 2019. Ci saranno nuove responsabilità a cui far fronte, soprattutto se avete scelto di separarvi dai vostri coniugi e ci sono dei figli di mezzo. Le vostre case potrebbero aver bisogno di lavori di ristrutturazione che vanno oltre i tempi previsti. In alcuni casi, sarete costretti a traslocare. Per le amicizie avrete poco tempo e sarà concentrato nei mesi estivi.



SCORPIONE - Il 2019 si aprirà con la Luna e Venere di transito nel vostro Segno: sarà sicuramente di buon auspicio per la serenità familiare. Se avete dei figli, vi verrà spontaneo prendervi cura di loro e si creerà tra di voi un rapporto molto complice. Urano in opposizione, da inizio marzo, vi metterà in contatto con persone fuori dalle righe ed è importante che riflettiate bene prima di dare il via libera per iniziare a frequentare la vostra casa e i vostri parenti. Luglio è il mese ideale per i nuovi contatti.



SAGITTARIO - Così come l’anno precedente, anche il 2019 vi vedrà spesso preoccupati e agitati per la salute di alcuni parenti o per situazioni familiari che sono al di fuori del vostro controllo. Potreste diventare più apprensivi del solito anche con i vostri figli. Giove nel vostro Segno vi insegnerà a prendere la vita con filosofia e suggerirà di organizzare spesso feste che vedano coinvolti sia gli amici che il parentado. Una vita sociale vivace e divertente sarà uno dei vostri tanti privilegi di quest’anno.



CAPRICORNO - Dopo anni di turbolenze e stravolgimenti domestici e familiari, finalmente Urano nel 2019 abbandonerà il Segno dell’Ariete e vi consentirà di ritrovare un po’ di pace ed equilibrio tra le mura di casa. Se avete dei figli, troveranno il modo di sorprendervi. Giove vi chiederà di curare tutte le relazioni di amicizia che sono nate negli scorsi mesi, per renderle solide e durature. Il mese migliore per fare nuove conoscenze sarà quello di novembre: la vostra saggezza attirerà a voi tante persone!



ACQUARIO - Per il 2019 Giove promette un anno di grandi amicizie! Non dovrete sottovalutare le conoscenze casuali di qualche serata particolarmente allegra: avrete veramente la possibilità di incontrare persone che rivestiranno un ruolo molto importante nella vostra vita. Sarà nel campo delle amicizie che troverete quei punti di riferimento che, invece, non riuscirete a trovare in famiglia. Urano infatti, a partire da marzo, porterà grandi cambiamenti. Tenetevi pronti ad eventuali repentini cambi di residenza.



PESCI - Saturno e Plutone continueranno ad attraversare il settore delle amicizie per tutto il 2019: vi sentirete fortemente attratti da persone più grandi di voi, che considererete guide preziose per il vostro cammino. Poiché sarete anche molto selettivi, qualche amicizia potrebbe finire. Finiranno quelle relazioni che vi ostacolano nella vostra crescita personale e lasceranno spazio a nuove conoscenze in arrivo a partire da dicembre. In famiglia, a parte un agitato mese di aprile, la situazione sarà serena.