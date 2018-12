Oroscopo, lavoro e denaro: diamo un primo sguardo al 2019

ARIETE - L’anno nuovo si aprirà con Marte nel vostro Segno, che porta un grande desiderio di rivalsa. Ci sarà bisogno di molto coraggio perché Saturno e Plutone vi metteranno costantemente alla prova in campo professionale e qualcuno di voi (soprattutto i nativi della seconda decade) potrebbe ritrovarsi a cambiare azienda più spesso di quanto immagini. Mercurio vi darà una mano nei mesi di aprile, luglio e dicembre. La fortuna può arrivare da lontano. A partire da marzo, Urano porterà spese pazze: preparatevi!



TORO - Con Urano nel vostro Segno a partire dai primi di marzo, non ci sono dubbi sul fatto che la vita professionale vi possa regalare grandi sorprese in questo 2019! Saturno e Plutone continueranno a favorire progetti di lunga durata, spesso legati a collaborazioni con persone straniere. Nel campo delle finanze, Giove potrebbe farvi dono di qualche sostanziosa eredità, utile soprattutto in previsione delle spese che ci saranno in estate (legate probabilmente a ristrutturazioni o acquisti immobiliari).



GEMELLI - Giove in opposizione per quasi tutto il 2019 vi mette in guardia da eventuali collaborazioni poco cristalline. Dovreste evitare di mettervi in società con persone che conoscete da poco tempo e che non vi danno garanzie. Purtroppo, Nettuno potrebbe farvi prendere lucciole per lanterne. La situazione potrebbe essere particolarmente critica tra febbraio e aprile, quando Mercurio si avvicinerà a Nettuno. Una gestione poco accurata delle attività lavorative porta anche perdite economiche: fate molta attenzione!



CANCRO - Il 2019 sarà un anno di grandi opportunità lavorative per voi! Ce la state mettendo tutta per portare avanti le vostre attività, nonostante gli alti e bassi della vita privata. Saturno e Plutone porteranno collaborazioni con persone molto rigide e severe, con cui vi sentirete costantemente sotto esame. Dai primi di marzo però, grazie ad Urano, ci sarà qualcuno di potente che prenderà le vostre difese. Economicamente la situazione resterà stabile, con qualche spesa imprevista nei mesi estivi.



LEONE - Rimboccatevi le maniche perché il 2019 sarà un anno di sorprese e imprevisti! Se desiderate fare un salto di carriera, ne avrete l’opportunità, ma sarà necessario accettare dei cambiamenti e delle situazioni che avete sempre tentato di evitare. Dai primi di marzo, Urano porterà grandi stravolgimenti. Qualcuno di voi potrebbe addirittura mollare tutto per dedicarsi ad un hobby artistico e creativo. Chi lavora nello spettacolo godrà dei grandi benefici di Giove, che porterà più denaro per tutti.



VERGINE - Urano nel 2019 vi parla di grandi opportunità lavorative in arrivo da lontano. Per ottenere la posizione che desiderate però, potrebbe essere necessario trasferirsi all’estero, portando grandi stravolgimenti in famiglia. Qualsiasi decisione prendiate, con Saturno e Plutone favorevoli, vi sentirete al sicuro e sarete consapevoli di avere grandi risorse a disposizione. Nettuno vi mette in guardia da eventuali truffe, che potrebbero arrivare da persone inaspettate. Mettete al riparo il vostro denaro!



BILANCIA - Nel 2019 Urano, a partire dai primi giorni di marzo, potrebbe riaprire delle collaborazioni che avevate interrotto in passato. Quello che vi premerà maggiormente sarà incrementare i vostri guadagni perché potrebbero esserci tante spese da affrontare (legate prevalentemente alla casa o alla famiglia). Verso la fine dell’anno la situazione potrebbe essere particolarmente delicata. Mercurio non vi suggerirà sempre le strategie più efficienti. Ad ottobre Venere potrebbe portare dei guadagni insperati!



SCORPIONE - A partire dai primi giorni di marzo, Urano potrebbe stravolgere totalmente la vostra visione del lavoro: chi è libero professionista potrebbe decidere di farsi assumere da qualche azienda e chi invece lavora come dipendente potrebbe valutare di aprire la partita iva e mettersi in proprio. Seguirete le vicende politiche soltanto per capire cosa sia più conveniente per voi. Dal punto di vista economico, potrete dormire sonni tranquilli perché Giove promette abbondanza e prosperità per tutto il 2019.



SAGITTARIO - Con Giove al vostro fianco, vi sembrerà di viaggiare a braccetto con la fortuna per tutto il 2019. Probabilmente non sarà l’anno ideale per cambiare lavoro, ma per rendere stabile quello che avete costruito in passato. Giove espande quello che trova e potrebbe farvi crescere all’interno della vostra azienda oppure farvi ampliare la cerchia dei clienti/pazienti a voi fedeli. I guadagni saranno abbondanti, ma lo saranno anche le spese e Saturno chiederà molta cautela nella richiesta di un prestito.



CAPRICORNO - Il 2019 inizierà con Urano in aspetto dissonante, che porterà incertezze sul lavoro. Se saprete resistere per i primi due mesi, poi Urano si trasformerà nel vostro migliore alleato. Anche Saturno e Plutone saranno per tutto l’anno al vostro fianco. La sete di potere sarà tanta e, con impegno e perseveranza, potrete raggiungere con meritato successo ogni traguardo. “Precisione, pianificazione e controllo” saranno le vostre parole chiave. Alla crescita di potere non sempre corrisponderà quella economica.



ACQUARIO - Dopo aver faticato tanto, finalmente nel 2019 vi sentirete nel posto giusto, al momento giusto e soprattutto con le persone giuste. Giove infatti vi metterà in contatto con persone che saranno figure chiave per la vostra crescita professionale. Si apriranno delle opportunità che vi sembravano lontane anni luce. Urano però non farà filare tutto liscio e dovrete tribolare per trovare un compromesso tra carriera e famiglia. I ricchi guadagni potrebbero distogliervi da un’accurata gestione delle finanze.



PESCI - Con Giove in aspetto dissonante fino ai primi di dicembre, il 2019 sarà un anno in cui il vostro principale lavoro dovrebbe essere quello di ritrovare fiducia nelle vostre capacità. Una sconfitta lavorativa infatti potrebbe demotivarvi oppure potreste sentirvi costretti ad accettare un lavoro al di sotto delle vostre reali competenze. Saturno vi farà incontrare persone molto esperte, che vi sapranno dare saggi consigli. Urano porterà instabilità nelle finanze nei mesi di gennaio e febbraio: tenete duro!