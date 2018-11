Oroscopo: in coppia sei geloso o fiducioso?

ARIETE - Gli Ariete sono persone molto sicure di sé e considerano la gelosia una debolezza. Ecco perché tendono a lasciare al partner i suoi spazi. Inoltre, non sono persone cervellotiche che si tormentano al pensiero che i propri partner possano scambiare qualche chiacchiera con qualcuno. Tuttavia, se si rendono conto che qualcuno manca loro di rispetto o pecca di poca sincerità, possono diventare delle belve inferocite. Complessivamente possono essere classificati tra i Segni più fiduciosi dello Zodiaco.



TORO - È abbastanza facile classificare i Toro perché, non solo sono gelosi a livelli cosmici, ma sono anche super-possessivi. Loro considerano i partner una proprietà da difendere e da tener lontano da qualsiasi cosa o persona possa rappresentare un pericolo per la stabilità della coppia. Cercano di segnare il territorio in tutti i modi possibili, intimorendo eventuali pretendenti che pensano di avere piccole speranze con i loro partner. Il loro modo di fare talvolta può risultare un po’ soffocante.



GEMELLI - Ai Gemelli piace flirtare con qualsiasi conoscente e, visto il loro atteggiamento frivolo e malizioso anche in contesti pubblici, verrebbe da pensare che siano molto aperti e lascino molto spazio e libertà al partner. E invece no! Sono estremamente gelosi e orgogliosi e, se vedono i propri partner scambiare qualche sorriso con i loro amici, sono capaci di tenere il muso per settimane e fare scenate di gelosia indimenticabili. C’è chi sostiene che abbiano la coda di paglia e probabilmente è proprio così.



CANCRO - Quando i loro partner hanno degli atteggiamenti che possono sembrare ambigui, i Cancro tirano fuori tutta la loro insicurezza e iniziano a fare lunghi viaggi coi loro pensieri, fantasticando su tutti i modi in cui potrebbero essere stati traditi. Hanno talmente tanta fantasia che potrebbero pensare di scrivere la sceneggiatura di una telenovela. Sono molto gelosi e, per attirare le attenzioni dei loro partner, piagnucolano e cercano di farli sentire in colpa per il modo in cui li fanno soffrire.



LEONE - È inevitabile che i re e le regine dello Zodiaco siano gelosi: rientra nella loro natura. Non lo fanno per insicurezza o per mancanza di fiducia nei loro partner, ma perché per loro la gelosia è un istinto naturale. Spesso sostengono che sia un modo per far sentire importanti le persone che stanno al loro fianco e si sentono lusingati quando vengono ripagati con la stessa moneta. Di fronte ad un tradimento, si scagliano contro chi ha osato mettersi tra loro e le loro dolci metà. Non temono rivali.



VERGINE - I nativi della Vergine sono persone estremamente razionali e, anche quando si parla di relazioni sentimentali, la loro mente è in movimento e dice loro cosa è logico e cosa non lo è. La gelosia non rientra tra ciò che ritengono possa avere senso in un rapporto di coppia e, al massimo, potrebbero essere gelosi se i loro partner spendono troppo denaro per fare qualche regalo ai loro amici. La loro mancanza di gelosia infastidisce qualche partner. Possono essere classificati tra i Segni fiduciosi.



BILANCIA - Chi nasce sotto il Segno della Bilancia tende a tessere una fitta rete di relazioni sin dalla più tenera età. Sono consapevoli del fatto che ci possano essere persone importanti nella vita dei loro partner, senza necessariamente rappresentare un pericolo per la vita di coppia. La leggerezza che tanto ostentano però, spesso può essere una copertura per nascondere il fatto che loro siano i primi ad avere qualche piccolo e innocente flirt al di fuori della coppia. In ogni caso, rientrano tra i fiduciosi.



SCORPIONE - I passionali, istintivi e nevrotici Scorpione possono essere classificati come gelosi anche in assenza di prove. A loro infastidisce qualsiasi cosa e (ovviamente) qualsiasi persona distolga i loro partner dalle attenzioni che desiderano ricevere costantemente e incessantemente, ad ogni ora del giorno e della notte. Sono i tipici compagni che scorrono nella rubrica del cellulare dei loro partner, alla ricerca di qualche nome su cui indagare e avviare un’approfondita indagine su tutti i social network.



SAGITTARIO - Si può dire che i Sagittario siano tra i Segni più fiduciosi dello Zodiaco e sono perfettamente consapevoli del fatto che, tra i due membri della coppia, quello che dovrebbe preoccuparsi maggiormente è l’altro. Non hanno la fama di essere particolarmente fedeli, ma non fanno mancare niente ai propri partner e si fidano ciecamente di loro tanto da avere la straordinaria convinzione di essere perdonati anche in caso di tradimento. Nessuno capisce se si tratti di ingenuità o semplice presunzione.



CAPRICORNO - Riuscire a conquistare il cuore dei Capricorno non è sicuramente un’impresa facile e spesso le loro emozioni sono nascoste in uno scrigno la cui chiave vi è rimasta chiusa dentro. Sono persone di poche parole e sicuramente non sprecano il loro fiato per inutili scenate di gelosia. Per loro la gelosia non esiste e si sono allenati a mostrare indifferenza anche quando i loro partner rivedono qualche ex. L’ipotesi che soffrano in silenzio non è da escludere, ma vengono comunque classificati come fiduciosi.



ACQUARIO - Avere una relazione sentimentale coi nativi dell’Acquario predispone alla santità. Gli Acquario infatti proclamano la libertà, la necessità di avere i propri spazi, sparire per qualche mese per poi tornare come se nulla fosse accaduto, vedere tutti i loro ex partner perché ormai sono “solo amici”. Però, c’è un però: ai loro partner non è assolutamente concesso nulla di tutto ciò e, se nutrono il sospetto di un tradimento, si trasformano in agenti dell’FBI. Non lo ammetteranno mai, ma sono gelosi.



PESCI - Se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio in merito, nel 90% dei casi l’ingenuità dei Pesci è assolutamente finta, così come lo è la loro ostentatissima aria di innocenza. I Pesci sono molto furbi e sanno benissimo quando la loro relazione è in pericolo. Agiscono in modo subdolo per capire se i loro partner potrebbero tradirli. È a questo punto che subentra uno dei ruoli che preferiscono interpretare: quello delle vittime. In sostanza, fingono di essere fiduciosi per tenere salvo il loro rapporto.