Astrologia: Giove e Venere, i Pianeti della Fortuna

Ma, in che modo questi due Pianeti possono portarci fortuna?

Venere e la Fortuna Minor - Partiamo da Venere: la sua posizione all’interno del Tema Natale rappresenta un punto in cui l’individuo può fiorire. In che modo può farlo? Donando ad esempio il suo amore agli altri, all’universo intorno a sé o, magari, a se stesso. La piccola fortuna a cui fa riferimento Venere può essere legata alle piccole cose della vita di tutti giorni, magari a una buona salute psicofisica oppure alla capacità di riuscire a vedere la bellezza (una delle simbologie venusiane per eccellenza) in qualsiasi cosa, anche quando è nascosta. Venere rappresenta anche le relazioni umane, che ci influenzano e creano una sorta di dipendenza che, con l’ausilio di questo Pianeta, può essere benefica. Una piccola fortuna potrebbe essere anche trovare dei soldi per strada o trovare parcheggio in una strada molto trafficata.



Giove e la Fortuna Major - Giove invece è considerato il Pianeta della buona sorte per eccellenza e, infatti, ad esso è associata la Fortuna Major. E’ ad esempio l’artefice delle grandi vincite al gioco o alla lotteria. Non a caso, è il Pianeta della ricchezza e dell’abbondanza. Ma, la fortuna più grande a cui ci può predisporre, è quella di affrontare la vita con positività, con ottimismo, con una grande forza d’animo e un’incredibile fiducia nel destino che ci permette di attirare costantemente eventi e circostanze benevole. Giove esorta a godere dei piaceri della vita, senza privarsi di nulla: la felicità secondo Giove non consiste nel possedere molti soldi o molti beni materiali, ma nel saper rendere ogni giornata unica e indimenticabile con il proprio entusiasmo e la propria allegria. Nascere con Giove favorevole nel proprio Tema Natale predispone ad essere sempre grati alla vita per tutto ciò che si ha. Questa gratitudine moltiplica la fortuna e genera un favoloso loop di eventi fortunati nel quale è bello restare intrappolati. La magia di Giove si racchiude qui.