Oroscopo: antipatia a pelle… o a Stelle?

ARIETE - Una persona allegra e socievole come te, difficilmente ha delle antipatie a pelle o a prima vista. Però, vista la tua natura litigiosa e ribelle, spesso ti capita di avere dei rivali, sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo. C’è un Segno che più di tutti ti fa perdere la pazienza: la Bilancia. Non riesci a capire come sia possibile che esistano persone che non siano in grado di esporsi o di fare delle scelte risolute. Con una persona così non provi gusto nemmeno a discutere o a litigare.



TORO - Tu tendi ad essere una persona molto possessiva. Grazie alla tua pazienza e alla tua perseveranza, ottieni sempre ottimi risultati sia nella sfera professionale che in quella personale. Ti piace godere del tuo successo e non accetti il fatto che qualcuno possa rubarti la scena per mettersi in mostra e non farti ricevere i dovuti e meritati complimenti. Ecco perché, tra le antipatie che incontri, una delle più accese è quella per il Segno del Leone. In caso di rivalità amorose, si salvi chi può!



GEMELLI - Poiché tendi sempre a comportarti in modo amichevole con tutti, non sempre si capisce se qualcuno ti sia simpatico oppure no. Sei una persona che ama divertirsi, ridere, scherzare e fare costantemente battute che, per qualcuno, potrebbero pure essere fuori luogo. La tua antipatia zodiacale non può che andare al Segno del Capricorno: è sempre così serioso ed è l’unico a cui non riesci mai a strappare un piccolo sorriso. La sua innata saggezza ti irrita e la sua lentezza ti fa perdere la pazienza.



CANCRO - Per te è fondamentale avere intorno a te persone sensibili, che abbiano i tuoi stessi valori e che amino trascorrere il loro tempo in famiglia. Non riesci a concepire l’idea che ci sia qualcuno che mostri tanta indifferenza verso le abitudini e le usanze familiari che vanno avanti da anni e anni. L’atteggiamento dell’Acquario per te è inaccettabile. Non riesci a trovare dolcezza o tenerezza in nessuno dei suoi comportamenti. Non sarai sicuramente tu ad inseguirlo tutte le volte che scappa.



LEONE - Tu hai la fama di essere una persona molto leale e onesta. Solitamente non hai problemi nel palesare le tue antipatie, che nella maggior parte dei casi sono rivolte verso persone che sono state false, poco corrette e cristalline nei tuoi confronti o verso le persone a cui vuoi bene. Il Segno con cui non riesci proprio ad entrare in sintonia è quello dello Scorpione. La sua diffidenza è una delle cose più insopportabili per te. E anche se ha la fama di essere vendicativo, tu non lo temi affatto.



VERGINE - È decisamente molto facile che una persona ti stia antipatica e, a pensarci bene, potresti trovare qualcosa che non va in tutti i Segni Zodiacali, incluso il tuo. Un Segno che però non riesci proprio a comprendere è quello dei Pesci. Sembra infatti che abbiate un concetto diverso di ordine e di puntualità e la sua spensieratezza ti provoca spesso un travaso di bile. A tuo avviso, non si rende conto di essere ridicolo e assolutamente poco realistico ogni volta che insegue i suoi sogni pindarici.



BILANCIA - Non sei una persona che ama litigare e molto spesso fai buon viso a cattivo gioco. Per te il quieto vivere è fondamentale per mantenere il tuo equilibrio interiore. Sei solitamente flessibile e ti piace prendere la vita con leggerezza. Proprio per questo motivo, fai fatica a tollerare chi rende ogni piccola cosa più pesante del dovuto. La tua antipatia potrebbe andare al Segno del Toro, che mostra sempre di non avere quell’elasticità mentale necessaria per parlare con te di qualsiasi cosa.



SCORPIONE - Tu non sei sicuramente una persona remissiva o comprensiva e, nella maggior parte dei casi, è il tuo sesto senso a guidarti nelle tue frequentazioni. Ci sono tante persone per cui provi antipatia a pelle, senza motivo, e questo sentimento permane anche dopo tantissimo tempo. Il Segno Zodiacale con cui entri maggiormente in attrito è quello dei Gemelli. Tu infatti sei diffidente di natura e vedi nei Gemelli le persone più inaffidabili dell’intero universo. Il suo cinismo va contro la tua essenza.



SAGITTARIO - Una persona simpatica e allegra come te non ha problemi a socializzare con chiunque, anche con persone con abitudini o tradizioni culturali totalmente diverse dalle tue. Ti piace viaggiare e cogliere al volo tutte le proposte avventurose che ti vengono fatte. La tua antipatia va dunque al Segno del Cancro, che ha uno stile di vita decisamente più pantofolaio del tuo. Quello che più ti irrita è la sua lacrima facile. A te piace ridere e hai l’impressione che il Cancro possa spegnere il tuo entusiasmo.



CAPRICORNO - Il tuo atteggiamento austero dà spesso un’immagine di te molto rigida e autoritaria. È proprio per questo motivo che solitamente ti scontri con persone che non amano essere comandate a bacchetta con te. Il Segno con cui entri maggiormente in conflitto è quello dell’Ariete: in quanto a testardaggine, è una lotta tra titani. Non sopporti il fatto che agisca sempre d’impulso, senza rispettare una pianificazione attenta. È un Segno che non riesci a tenere sotto controllo e il suo calore ti spaventa.



ACQUARIO - Solitamente sei tu a conquistare le antipatie delle persone che ti stanno attorno e, spesso, nemmeno te ne rendi conto. Nessuno riesce a capire il tuo comportamento: a volte sei la persona più presente del mondo e il giorno dopo sparisci. In ogni caso non vuoi regole, non vuoi limiti, non vuoi imposizioni ed è per questo che entri in conflitto con il Segno della Vergine, che cerca di importi le sue noiosissime abitudini. In sua compagnia ti senti in trappola e perciò ti allontani senza spiegazioni.



PESCI - Sei una persona che si adatta molto facilmente a varie situazioni, ma nonostante questo non rinunci a lamentarti per tante cose che non vanno come vorresti e tendi a rifugiarti nel ruolo della vittima. Il Segno che ti fa più antipatia è naturalmente quello che ignora queste tue lamentele e ha invece l’impertinente pretesa di insegnarti cosa sia giusto o sbagliato fare nella tua vita: il Sagittario. La tua prepotenza e la sua presunzione spesso sono all’origine di scontri accesi e indimenticabili.