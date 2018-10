Oroscopo: i 12 segni e le loro peggiori paure

ARIETE - Da una persona come te, non ci si aspetta che abbia paura di niente. Sei il Segno più impavido dello Zodiaco e sai di essere abbastanza forte da poter superare qualsiasi ostacolo ti si presenti davanti. Combatti sempre in nome dei tuoi ideali e prendi spesso le difese di altre persone che, a differenza tua, hanno tante paure. L’unica paura che ti si può attribuire è quella di mostrare le tue fragilità: quando stai male, preferisci che non ti veda nessuno, per non rovinare la tua immagine guerriera.



TORO - Tu sei una persona che ha bisogno di certezze e punti fermi nella vita. Hai costruito delle solide basi su cui costruire la tua intera esistenza, hai tante abitudini da cui non ti vorresti mai staccare e la paura più grande per te è quella del cambiamento. L’idea che tutto quello che hai realizzato finora possa svanire, ti spaventa. Anche quando un piccolo imprevisto ti costringe a modificare i tuoi programmi giornalieri, vai in tilt. Eppure, dovresti entrare nell’ottica che nella vita “tutto cambia”.



GEMELLI - Il tuo Segno viene spesso associato alla figura di Peter Pan, l’eterno bambino. Tu infatti hai tante caratteristiche che ricordano l’infanzia: la curiosità sfrenata, la gioia di giocare con gli altri, la spensieratezza. Naturalmente la tua paura più grande è quella di crescere. Temi che, crescendo, ti dovresti assumere delle responsabilità e prendere degli impegni che potrebbero spegnere l’entusiasmo che brilla e vive dentro di te. Forse non sai che la vita da adulto, se vuoi, può essere divertente!



CANCRO - Tra le tue caratteristiche principali non vi è soltanto la sensibilità, ma anche la suscettibilità. Una delle tue paure principali (ne hai tante) è infatti quella di ricevere delle critiche. A volte ti tormenti nel tentativo di scoprire o di capire quello che gli altri pensano di te e le tue paranoie possono addirittura impedirti di dormire serenamente durante la notte. Per sconfiggere la permalosità, potresti cercare di alimentare la tua autostima e ritrovare una sana fiducia nelle tue capacità.



LEONE - Ostentare i tuoi successi, i tuoi talenti e i tuoi pregi è sempre stato uno dei tuoi passatempi preferiti. Non sapresti vivere senza i complimenti e le adulazioni delle persone che ti stanno intorno. Sei una persona coraggiosa e audace, sicura di sé e delle tue fantastiche capacità, ma quella che vuoi nascondere è una grandissima paura del fallimento. Non solo non riesci a sopportare l’idea di aver commesso degli errori, ma è inammissibile per te che qualcuno possa averti superato in qualcosa.



VERGINE - L’ordine e la pulizia sono sempre stati prioritari nella tua vita. Ci tieni a vivere in ambienti salutari e, se non puoi dedicarti assiduamente alle pulizie di casa, assumi qualcuno che lo faccia al tuo posto. La polvere è uno dei tuoi peggiori nemici. Presti attenzione anche all’igiene personale e ti lavi le mani molto più spesso di quanto facciano mediamente gli altri. La tua paura più grande è quella di ammalarti ed è per questo che cerchi sempre su Google le malattie associate ai sintomi che hai.



BILANCIA - Riconoscere la tua paura è abbastanza semplice. Basterebbe domandarsi come mai il tuo look sia sempre così impeccabile, la tua pelle sempre liscia e profumata, la tua capigliatura sempre in ordine e il trucco impeccabile. Hai follemente paura di invecchiare e fai di tutto per mantenere il tuo corpo giovane e tonico. Ricordati però che la giovinezza non è soltanto esteriore e, per dimostrare qualche anno in meno, oltre ad allenare il corpo dovresti impegnarti ad allenare anche la mente e lo spirito.



SCORPIONE - Indubbiamente il tuo carattere viene riconosciuto come uno dei più forti dello Zodiaco. Però, talvolta verrebbe da chiedersi che cosa si nasconda dietro alla tua estrema esigenza di tutelare la privacy e agire con discrezione e riservatezza. Una delle tue paure più grandi è quella di parlare in pubblico, di fronte a persone che potrebbero farti domande a cui non vuoi rispondere. Nella recitazione questo problema non si pone ed è per questo che in pubblico ti viene meglio recitare che dire la verità.



SAGITTARIO - Chi ti conosce bene, sa che sei una persona che ama chiacchierare e raccontare sempre le sue avventure. Hai visitato tantissimi luoghi in giro per il mondo, letto innumerevoli libri che trattano tutti gli argomenti disponibili nelle librerie, assaggiato tantissimi piatti di tradizioni diverse e frequentato persone di ogni genere e nazionalità. La tua paura più grande potrebbe essere quella di perdere la memoria: il ricordo di un’emozione ti emoziona ancora e l’idea di dimenticare tutto ti spaventa.



CAPRICORNO - Una delle critiche che ricevi più spesso è sicuramente quella dell’attaccamento al denaro o la scarsa generosità. Fai una fatica immensa a fare dei regali alle persone a cui vuoi bene, anche se hai già ricevuto tanto da parte loro, anche in termini di beni materiali. La tua paura più grande è quella di cadere in povertà ed è per questo che non fai mai spese azzardate oppure non ti concedi lussi che potrebbero farti sperperare il tuo denaro. Ricordati però che i piaceri della vita, hanno un prezzo!



ACQUARIO - Il tuo è il Segno Zodiacale della libertà e dell’indipendenza. Ti piacerebbe l’idea di poterti alzare al mattino e decidere cosa fare senza avere i condizionamenti esterni della società o, peggio ancora, della famiglia. La realtà però è più tosta ed è per questo che hai una tremenda paura di impegnarti e non soltanto nelle relazioni sentimentali. Fare progetti a lungo termine ti fa sentire un senso di soffocamento e oppressione. E se invece fosse possibile sentirsi liberi anche impegnandosi? Provaci!



PESCI - Tante persone ti descrivono come una persona molto disponibile e gentile, sempre pronta a prendersi cura di chi si trova in difficoltà o ha bisogno d’aiuto. Ma, da dove nasce il tuo desiderio di sentirti utile per gli altri? Molto probabilmente ha origine proprio nella tua paura più grande: quella dell’abbandono. Pur di non far allontanare da te le persone con cui hai instaurato dei forti legami, ti sottometti e ti adatti alle loro esigenze. Sei abile nel mettere i sensi di colpa in chi ti lascia.