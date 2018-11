Astrologia: il ruolo di Chirone, l’asteroide che cura l’anima

Gli astrologi hanno sempre mostrato un grande interesse per Chirone, sin dal momento in cui è stato scoperto. Il nome che è stato dato a questo asteroide è molto interessante perché, nella mitologia greca, Chirone era considerato il più sapiente dei Centauri, un grande educatore, intellettuale, saggio ma allo stesso tempo anticonformista. È una figura sia umana che animale (è un centauro, metà uomo e metà cavallo) e rappresenta la saggezza che viene spesso acquisita dopo un grande dolore. Mitologicamente infatti, Chirone era costretto a vivere per sempre (era immortale) con una ferita inguaribile causatagli da una freccia velenosa. Quest’agonia lo spinse a chiedere a Zeus di concedergli la morte.

Chirone ha quindi una profonda conoscenza del dolore e della sofferenza: riesce a vederla anche negli altri ed è giunto alla comprensione che curare le ferite altrui sia di grande beneficio anche per alleviare le proprie pene. Spesso Chirone viene chiamato anche il guaritore o curatore dell’anima.



A seconda del Segno Zodiacale e della Casa Astrologica che occupa nel nostro Tema Natale, Chirone ci indica quali siano le nostre ferite e quale possa essere la strada della guarigione, che non consiste mai nel rinnegarle bensì nell’accettarle come parte integrante di sé. Non si tratta soltanto di ferite fisiche, anche se in alcuni casi indica una malattia e la sua accettazione, ma ferite psicologiche, emotive, spirituali e profonde, traumi che ci portiamo dietro dalla nostra infanzia o dalla nostra nascita.

Lo studio della simbologia di Chirone permette di trovare un collegamento tra il corpo e la psiche, tra il mondo delle emozioni e quello della ragione, tra il conscio e l’inconscio.



Quando Chirone si trova vicino al Sole o la Luna o altri punti significativi del Tema Natale, ma anche se forma degli aspetti importanti come un’opposizione o un trigono con uno di questi, può indicare che l’individuo abbia il talento, il dono e la missione di guarire gli altri e insegnar loro a trasformare la propria sofferenza in amore.