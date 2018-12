Oroscopo: come saranno salute e benessere nel Nuovo Anno

ARIETE - Il 2019 si aprirà con la grande energia di Marte, che vi farà sentire forti e invincibili fino alla metà di febbraio. Nei mesi successivi però, lo stress legato al lavoro vi costringerà a far fronte a ritmi molto frenetici. La pratica di una disciplina orientale potrebbe sicuramente aiutarvi a ritrovare la calma e la concentrazione. I mesi in cui dovrete prestare maggiore attenzione alla salute saranno giugno e ottobre: sceglieteli per organizzare dei brevi soggiorni-benessere in qualche resort.



TORO - Nonostante un inizio dell’anno fisicamente sottotono, il 2019 vi vedrà in splendida forma. Marzo e settembre saranno i mesi in cui Marte vi renderà più forti e vitali. Solitamente non siete grandi amanti dello sport, ma potreste scoprire di avere un talento per alcune discipline che richiedono un buon equilibrio tra mente e corpo (come ad esempio il Tai-Chi). L’attività fisica costante vi permetterà di mantenere la linea ed evitare le solite diete brucia-grassi. Plutone vi renderà affascinanti.



GEMELLI - I vostri malesseri nel 2019 saranno più di natura psichica che fisica. È per questo che dovreste intervenire in anticipo per prevenire eventuali depressioni, che vi indebolirebbero anche fisicamente. Il consumo di ginseng o zenzero vi potrebbe aiutare a migliorare l’umore e ritrovare vitalità nei momenti di maggiore sconforto, soprattutto nel mese di settembre. Per sentirvi più carichi ed energici invece, potrete contare su Marte nel vostro Segno nel mese di aprile e nella prima metà di maggio.



CANCRO - Con Saturno e Plutone in opposizione per tutto l’anno, sicuramente non sarete sempre in splendida forma, ma ci sono dei piccoli accorgimenti che possono essere molto utili per prevenire eventuali cali fisici. Sarà Nettuno il vostro migliore alleato e vi guiderà verso attività come lo yoga e la meditazione, che vi consentiranno di concentrarvi sul vostro respiro. Marte transiterà nel vostro Segno nella seconda metà di maggio e nel mese di giugno: approfittatene per fare la scorta di grinta e vitalità.



LEONE - Nel 2019 Giove vi proteggerà in ogni campo, incluso quello della salute. Saturno però vi chiederà di essere molto rigidi nell’effettuare eventuali controlli medici che vi sono stati prescritti. È importante che non trascuriate nessun malessere passeggero e che corriate ai ripari nel momento opportuno. Per alleviare lo stress, potreste iniziare la pratica della meditazione. Marzo e dicembre saranno i mesi in cui ne avrete più bisogno. Ad agosto invece, Marte vi infonderà più calore e vitalità!



VERGINE - Da qualche anno state facendo i conti con l’opposizione di Nettuno, che nel 2019 interesserà prevalentemente i nativi della seconda decade. Sarà opportuno prevenire eventuali allergie stagionali con dei rimedi naturali e rafforzare il sistema immunitario per evitare di essere contagiati da amici/parenti/colleghi tutte le volte che circola qualche virus influenzale. Se avete intenzione di avere dei figli, Saturno chiederà estremo rigore nell’alimentazione e nello stile di vita (niente alcol o fumo).



BILANCIA - Con Saturno e Plutone dissonanti per tutto l’anno, è importante che teniate costantemente sotto controllo il vostro stato di salute perché lo stress sicuramente non sarà assente. Le cure dentistiche potrebbero essere le più noiose e sarebbe preferibile rimandarle ad aprile od ottobre, quando Marte vi renderà fisicamente più forti. Per curare i problemi alla schiena invece, avrete l’imbarazzo della scelta tra i tanti massaggi che propongono i centri olistici delle vostre città (provate il cranio-sacrale).



SCORPIONE - Rispetto all’anno precedente, il 2019 per voi sarà decisamente migliore per quanto riguarda lo stato di salute psicofisico. I mesi in cui dovreste prestare maggiore attenzione saranno marzo e luglio: Marte in aspetto disarmonico potrebbe infatti portare dei cali energetici che potrebbero ripercuotersi sul lavoro o sulla vita privata. Una sana alimentazione potrebbe sicuramente aiutarvi a ritrovare presto le energie. Mangiare la frutta stagionale dovrebbe diventare la vostra abitudine preferita.



CAPRICORNO - Con Saturno nel vostro Segno, vi sentite delle rocce, forti e indistruttibili. Eppure, anche voi avrete i vostri momenti di calo energetico, soprattutto quando Marte sarà in aspetto disarmonico (giugno, ottobre e gran parte di novembre). Anziché imbottirvi soltanto di farmaci all’ultimo momento, sarebbe più intelligente cercare di prevenire eventuali malesseri con alcuni rimedi naturali come il miele o l’aloe. Marzo e settembre saranno invece i mesi in cui vi sentirete più pimpanti e vitali.



ACQUARIO - Il 2019 sarà un anno molto movimentato per voi e avrete perciò bisogno di tanta energia. Presi dai molteplici impegni, avrete la tendenza (come spesso accade) di trascurare i malesseri passeggeri fino a quando diventa necessario intervenire. Marzo, luglio e dicembre saranno i mesi più tosti. Tra i vostri conoscenti ci sarà sicuramente qualcuno che vi saprà indicare un nutrizionista all’avanguardia, in grado di farvi un piano alimentare in cui sarà presente tutto ciò che occorre per stare in forma.



PESCI - Con la pratica costante dello yoga e della meditazione, come suggerito da Nettuno nel vostro Segno, quest’anno otterrete grandi risultati e vi sembrerà di aver finalmente trovato il vostro equilibrio psicofisico. Giove in aspetto dissonante porterà spesso momenti di sconforto, in cui sarà necessario fare attività fisica per scaricare la tensione e lo stress. Ad aprile e settembre Marte vi metterà alla prova: non fatevi cogliere impreparati e dimostrate a tutti i benefici di uno stile di vita sano.