La Luna nelle 12 Case Astrologiche

LUNA NELLA PRIMA CASA ASTROLOGICA - In un Tema Natale femminile, questa Luna è simbolo di grande femminilità. Poiché rappresenta le emozioni, in questa casa può indicare una persona particolarmente soggetta a cambi di umore in base allo stato d’animo del momento.



LUNA NELLA SECONDA CASA ASTROLOGICA - In questo settore, i bisogni e le necessità dell’individuo sono di natura concreta e materiale. La condizione economica in cui si vive potrebbe essere fondamentale per sentirsi a proprio agio. Una donna potrebbe favorire nuovi guadagni.



LUNA NELLA TERZA CASA ASTROLOGICA - La Luna in questa Casa potrebbe indicare una sorella (o una figura ad essa analoga) particolarmente importante nella propria vita. Sono favoriti gli studi di natura psicologica o che vedano comunque coinvolto il proprio lato emotivo.



LUNA NELLA QUARTA CASA ASTROLOGICA - La quarta è la Casa della famiglia e qui la Luna potrebbe indicare una figura materna particolarmente forte e condizionante. Potrebbe anche indicare un forte attaccamento alle proprie origini, alle proprie tradizioni e alla propria abitazione.



LUNA NELLA QUINTA CASA ASTROLOGICA - La Luna nella Casa del sesso indica sicuramente degli aspetti importanti che riguardano la vita sessuale del soggetto. La quinta è anche la Casa dei figli, con cui ci potrebbe essere un rapporto particolarmente forte e intenso.



LUNA NELLA SESTA CASA ASTROLOGICA - In questa Casa, la Luna invita ad approfondire il rapporto con il proprio corpo e potrebbe esserci la tendenza a dare sempre una grande priorità alla propria salute. Le doti organizzative invece, potrebbero scarseggiare.



LUNA NELLA SETTIMA CASA ASTROLOGICA - In un Tema Natale con la Luna nella settima Casa, le relazioni sono indispensabili per entrare in contatto col proprio mondo interiore. L’ “altro” fa da specchio e permette di esplorare e comprendere le emozioni che sono connesse alla Luna.



LUNA NELL’OTTAVA CASA ASTROLOGICA - In questa Casa la Luna porta una grande attrazione verso tutto ciò che è misterioso, occulto o esoterico. L’individuo potrebbe avere delle doti sensitive particolarmente spiccate. Qui la Luna favorisce i legami con persone ricche e facoltose.



LUNA NELLA NONA CASA ASTROLOGICA - La Luna qui è strettamente legata alla spiritualità e il bisogno di trovare un significato profondo alla vita, a volte, potrebbe addirittura essere frustrante. È una Luna che porta emozioni felici quando si viaggia o quando si studia.



LUNA NELLA DECIMA CASA ASTROLOGICA - Una donna con la Luna in questa posizione potrebbe sentirsi realizzata nella maternità oppure nella sua indipendenza e nella sua carriera. Potrebbe essere indice di grande popolarità e può indicare anche donne influenti nel proprio lavoro.



LUNA NELL’UNDICESIMA CASA ASTROLOGICA - Qui è il settore delle amicizie quello in cui la Luna riesce a manifestare al meglio le sue qualità. È importante avere relazioni equilibrate (non solo in campo sentimentale) per sentirsi in pace con se stessi. L’idea del femminile può assumere note anticonvenzionali.



LUNA NELLA DODICESIMA CASA ASTROLOGICA - In questa Casa la Luna si nasconde e le emozioni vengono vissute interiormente, donando grande forza d’animo all’individuo. Potrebbero esserci delle figure femminili diverse dalla propria madre, che ricoprono un ruolo molto importante. Grande sensibilità.