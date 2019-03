Astrologia: la differenza tra Oroscopo e Tema Natale

Il Tema Natale studia la posizione dei Pianeti nel momento di nascita dell’individuo. In base al giorno, al mese, all’anno, all’ora e al luogo di nascita, si può ottenere un grafico in cui, nella Ruota dello Zodiaco vengono indicati i punti esatti in cui si trovavano gli Astri (il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, per citare i più importanti). Per chiarezza, chiamiamo Pianeti anche il Sole e la Luna, anche se astronomicamente sono una stella e un satellite.



Ogni Pianeta, nel Tema Natale, occupa un determinato Segno Zodiacale.

Ma, la Ruota dello Zodiaco, può essere suddivisa in ulteriori 12 parti, che sono le Case Astrologiche (e ricordiamo che il punto in cui inizia la Prima Casa è l’Ascendente).

Quindi, ogni Pianeta occupa anche una determinata Casa Zodiacale, che rappresenta un settore della vita. I Pianeti formano degli aspetti più o meno armonici tra loro e altri aspetti con i punti (o cuspidi) in cui iniziano le 12 Case Astrologiche.

Tutti questi fattori sono fondamentali per interpretale il Tema Natale di una persona, che è unico! Anche uno spostamento di cinque minuti nell’ora di nascita 5 minuti è sufficiente affinché il grafico si modifichi e le posizioni dei Pianeti siano diverse.



Cosa succede invece nello studio dell’Oroscopo?

Tutti noi siamo soliti dire di appartenere al Segno Zodiacale in cui si trovava il Sole quando siamo nati, ossia uno solo di tutti quei fattori che vengono analizzati e studiati dal Tema Natale.

Ed è così che l’intera popolazione viene suddivisa in 12 categorie. Ma, sarebbe assurdo pensare che tutte le persone che hanno il Sole in un determinato Segno siano uguali (oltre al fatto che l’uomo non viene influenzato soltanto dalle stelle, ma dall’ambiente in cui vive, dall’educazione, dalle persone che frequenta, dai libri che legge, etc.)!



Nell’Oroscopo Segno-Solare, e cioè basato soltanto sulla posizione del Sole nei 12 Segni, si generalizza. Questo non significa che non ci siano delle tecniche e delle logiche da seguire, ma ovviamente lo studio del Tema Natale è più completo e permette di approfondire meglio la conoscenza di sé.