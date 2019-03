Oroscopo del sesso: le Stelle sotto le lenzuola

ARIETE - Lui – L’idea di spogliare la tua migliore amica è molto eccitante, ma probabilmente dovrai accontentarti di farlo soltanto con lo sguardo. Se invece sei fidanzato e un’amica della tua compagna manda in tilt i tuoi ormoni, una doccia fredda può spegnere i bollenti spiriti e ricordarti quanto potrebbero essere amare le conseguenze di un “piccolo” tradimento.

Lei – Non hai studiato in maniera approfondita il kamasutra e, prima di trovare la tua posizione preferita, potrebbe essere necessario (purtroppo o per fortuna?) cambiare diversi partner di letto. Eppure, se ti concentrassi nel tentativo di dar piacere soltanto ad uno, intensamente ed esclusivamente, potresti stupire piacevolmente tutti i tuoi sensi.



TORO - Lui – Con Marte nel tuo Segno per tutto il mese, le tue prestazioni sessuali dovrebbero seguire gli standard di Rocco Siffredi: l’importante è crederci! Le energie fisiche non ti mancano e sei in grado di reggere delle maratone erotiche lunghe e intense. Venere invece ti mette in guardia da donne stravaganti, che potrebbero proporti un ménage a trois.

Lei – Sei molto capricciosa e prima di concederti al tuo uomo, esigi che ti garantisca il massimo impegno per farti impazzire dal piacere. Attenzione però: con le parole sono tutti bravi e, nel momento cruciale, tu potresti restare molto delusa dalla performance. Per non affievolire le voglie del partner, cura di più il tuo lato estetico, anche intimo!



GEMELLI - Lui – È un dato di fatto che nei momenti più hot a te piaccia perderti in lunghe chiacchiere, ma questo mese pare che tu sappia passare rapidamente ai fatti, con grande disinvoltura. In compagnia di un’amante che ti conquista con la sua mente, il tuo godimento può raggiungere le stelle. Semaforo rosso: stai correndo seriamente il rischio di innamorarti.

Lei – Stuzzicare le zone erotiche del tuo compagno è decisamente il gioco più eccitante e divertente del mese. Il ghiaccio, la nutella e la panna montata possono essere validi alleati per le tue battaglie più calienti e peccaminose. I preliminari adeguati inoltre, garantiscono un’esplosione di piacere sia per te che per il tuo fortunatissimo partner.



CANCRO - Lui – Pensi davvero di riuscire a convincere qualche donna a venire a letto con te, raccontandole tutti i tuoi tristissimi problemi? Anche le crocerossine in camera da letto preferiscono divertirsi spensieratamente. Le stelle perciò ti consigliano di puntare su altre strategie, come i complimenti inaspettati o i baci rubati (e non soltanto sulle labbra).

Lei – Se ti senti sola, non disperare perché alla fine del mese Venere porterà sicuramente una ventata di aria fresca nella tua vita sentimentale. Nel frattempo, non è vietato vivere una storia di sesso con qualcuno, senza impegno e aspettative di unioni perenni. Saturno consiglia un amante coi capelli bianchi, più maturo ed esperto di te. Lasciati istruire!



LEONE - Lui – Con tanti Pianeti in aspetto dissonante, non è escluso che in questo mese possa capitarti più volte di fare cilecca. È importante non mantenere questa fama tra le tue future papabili prede. Tieni a portata di mano qualche valida scusa per giustificarti con la tua compagna, ormai stanca di non ricevere da te nemmeno le dovute attenzioni sessuali.

Lei – Se non dici chiaramente al tuo compagno quello che ti piace e quello che ti eccita, non puoi pretendere che lo comprenda da solo. Puoi sperarlo, ma nell’attesa corri il rischio che la tua voglia svanisca lentamente, lasciando a bocca asciutta (anche nel senso letterale del termine) sia te che lui. È meglio abbandonare qualsiasi forma di pudicizia.



VERGINE - Lui – Marte e Plutone in ottimo aspetto per tutto il mese, fanno di te un amante vigoroso e passionale. Dopo le tue performance di alta qualità, la tua compagna si sentirà appagata e felice anche senza che tu le dica che le ami. Se il tuo intento è quello di procreare, le stelle sono d’accordo con te e ti fanno unire l’utile al dilettevole. Cosa vuoi di più?

Lei – Lilith potrebbe insinuare nella tua mente pensieri peccaminosi che hanno come protagonista un collega particolarmente carino e sexy (e possibilmente anche straniero). Dopo averlo sedotto accuratamente, potresti proporgli di testare insieme la comodità della nuova scrivania del vostro capo. Marte in Toro ti rende particolarmente audace e impaziente.



BILANCIA - Lui – Se le stelle ti costringono a trascorrere troppo tempo chiuso in casa, approfittane per verificare che le doghe del tuo letto siano ancora resistenti. Le tue amanti (ma ne basta anche soltanto una per soddisfare le tue piccanti voglie) non aspettano altro che essere sedotte, conquistate e amate da te, in ogni modo, in ogni orario e in ogni luogo.

Lei – Le innumerevoli e memorabili notti di passione, questo mese potrebbero farti perdere del tutto la testa. Infatti, non capita frequentemente di vederti arrivare spettinata ad un appuntamento di lavoro o ad una festa in un locale elegante. Dopo i tuoi incontri a luci rosse, preparati a perdere il controllo e a dimenticare l’orologio dentro la tua borsetta.



SCORPIONE - Lui – Tendenzialmente tu credi nel sesso riparatore, soprattutto dopo una lite accesa, ma la tua partner potrebbe non essere della tua stessa opinione. Il sesso senza coinvolgimento mentale (e possibilmente anche sentimentale) questo mese è molto frustrante: è necessario che riconquisti la tua compagna, facendo l’amore prima con la sua testa e poi col suo corpo.

Lei – Senza una vita erotica sufficientemente appagante e gratificante, tu non sei disposta a portare avanti una relazione moscia, dove la fiamma della passione è quasi spenta. L’idea di un amante ti stuzzica, ma nei fatti concreti una storia clandestina potrebbe rivelarsi ancor meno soddisfacente di quella ufficiale. Non ti resta che consolarti da sola.



SAGITTARIO - Lui – Non è necessario un film porno, ma è sufficiente una breve scena erotica di un qualsiasi film sentimentale per accendere i tuoi desideri più carnali. Mogli e amanti godono dei benefici effetti degli Astri sulle tue prestazioni sessuali. L’arma segreta per portare una donna a letto con te consiste nel farla ridere con le tue battutine maliziose.

Lei – Lilith in Acquario potrebbe metterti in testa il pallino di voler a tutti i costi fotografare il partner dopo aver fatto l’amore con te. Non ti interessa che lui sia accondiscendente e sei pronta a scattare le tue foto a tradimento, nel momento in cui meno se l’aspetta. In fin dei conti, questo gioco può essere molto eccitante e divertente per entrambi.



CAPRICORNO - Lui – Marte ti rende molto focoso e questo mese la tua compagna potrebbe stupirsi di sentirti e vederti tanto bramoso nei suoi confronti. Il tuo desiderio di possesso potrebbe sfociare in terribili scenate di gelosia qualora lei dovesse inavvertitamente chiamarti col nome del suo ex. Non è facile reggere i tuoi ritmi: ricordati di fermarti per respirare.

Lei – Nonostante tu non sia particolarmente morbosa fisicamente, questo mese potresti sentire un particolare bisogno del contatto fisico col partner. L’unione sessuale ti fa sentire al sicuro e ti rasserena anche dopo le giornate di stress più intenso. Una volta che ti lasci andare, sei pronta a tutto pur di vedere il tuo compagno ansimare di piacere.



ACQUARIO - Lui – Se si potesse misurare la tua libidine, questo mese i valori sarebbero decisamente alti. Tuttavia, preso dalla foga di fare sesso più volte al giorno con la tua compagna o con qualche amante passeggera, potresti inavvertitamente scordarti di essere delicato e tenero nei tuoi movimenti. Dopo una serata super hot, un messaggio carino fa sempre piacere!

Lei – Con Lilith e Venere nel tuo Segno, questo mese potresti lanciare messaggi di seduzione anche senza volerlo coscientemente. Il risultato è quello di avere a disposizione una sfilza di uomini desiderosi di trascorrere una notte di sesso selvaggio con te. Se quello che vuoi è una storia occasionale, vieni accontentata. Se vuoi l’amore, sii più selettiva!



PESCI - Lui – Nel tuo mondo immaginario esiste un harem in cui tante donne si battono per fare l’amore con te, anche contemporaneamente. Nella realtà invece fai fatica ad ammettere le tue perversioni e la tua compagna potrebbe sentirsi un po’ a disagio di fronte ai tuoi silenzi dopo che fa di tutto per vedere qualche piccola espressione di piacere sul tuo viso.

Lei – Forse è vero che in amor vince chi fugge, ma se si parla di sesso dovresti rivedere le tue strategie. Se desideri fare fuoco e fiamme con un uomo che ti corteggia da diverso tempo, non è conveniente dire sempre di no. In caso di astinenza prolungata, alla fine del mese troverai tanti volontari per porre fine alla tua terribile e finta castità passeggera.