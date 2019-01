Astrologia: i segreti della Luna Nera

Nello studio del Tema Natale, può capitare di sentir parlare di Lilith o Luna Nera . Entrambi i nomi sono corretti per simboleggiarla. Ma di cosa si tratta esattamente? Perché non è possibile vederla splendere nel Cielo insieme a tutti gli altri Pianeti e alle Stelle ? Per sua natura, Lilith è molto misteriosa e vale sicuramente la pena analizzare il suo significato in maniera più profonda.

Lilith non è un Pianeta, come possono esserlo Venere o Marte, ma un punto che è stato individuato dagli astrologi con alcuni calcoli astronomici: la Luna, compiendo il suo moto attorno alla Terra, forma un’ellisse i cui fuochi sono appunto la Terra e Lilith. Lilith sarebbe quindi il punto (vuoto) in cui la Luna si trova alla massima distanza dalla Terra.



Lilith percorre l’intera ruota dello Zodiaco in circa 9 anni (cioè si sposta di circa 3 gradi ogni giorno). Secondo antiche leggende mitologiche, Lilith fu la prima vera donna e compagna di Adamo. La sua è una figura ribelle e poco accondiscendente. Poiché era stata creata uguale ad Adamo, pretendeva un rapporto alla pari e, rifiutandosi di sottostare al suo volere, fu da lui respinta. Fu allora che Adamo si congiunse ad Eva. Lilith venne perciò considerata la madre dei demoni e da qui consegue il fatto che sia spesso collegata simbolicamente al male.



La sua simbologia è molto affascinante perché rappresenta i lati oscuri e tenebrosi che l’individuo tende a nascondere sia agli altri che a se stesso. In base alla sua posizione nel Tema Natale, dà preziose indicazioni su come l’individuo si approcci alla sfera erotica e sessuale. È simbolo di passionalità e ardore. Può segnalare eventuali perversioni o preferenze sessuali che talvolta si fa fatica a confessare.



Lo studio di Lilith ci può aiutare ad approfondire alcune zone d’ombra del nostro carattere anche in chiave evolutiva ed è per questo che assume un ruolo importante soprattutto nell’Astrologia Karmica, che studia la sua posizione in relazione alle mancanze o lacune che si portano dietro dalle vite precedenti.