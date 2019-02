Oroscopo: consigli per non fare arrabbiare i 12 Segni

ARIETE - Per sua natura, l’Ariete si arrabbia per qualsiasi cosa. Potrebbe addirittura innervosirsi per il modo in cui mangi o in cui respiri. Tuttavia, la sua ira ha la fama di durare cinque minuti. Terminati questi, l’Ariete tornerà a sorriderti, felice. Quando si arrabbia è tremendo e potresti addirittura pensare che sia folle. Devi assolutamente evitare di assumere atteggiamenti passivi: non ha bisogno che prenda le sue difese, ma esige la tua alleanza e non tollera le tue bugie. Non dirgli di calmarsi.



TORO - La calma e la pacatezza del Toro potrebbe trarti in inganno perché potresti pensare che sia sempre accomodante, qualsiasi cosa tu faccia. Non è affatto così e dovresti evitare di tirar la corda. Rispetta le tue promesse, non annullare un appuntamento all’ultimo minuto, non stravolgere le sue abitudini e, soprattutto, non dire “mai” alla donna Toro che tua madre cucina meglio di lei. Se perde la pazienza, trasformati in torero perché il nome del suo Segno dice chiaramente quale sarà la sua reazione.



GEMELLI - Il Gemelli è una persona che ama scherzare, ridere, provocare, giocare con ironia e con sarcasmo, finché ad un certo punto, si arrabbia e inizia a sputare cattiverie più crudeli di quelle che potrebbero venir in mente ad uno Scorpione. È imprevedibile e, per evitare di farlo arrabbiare, dovresti ridere per tutte le sue battute (anche se ti offendono) e mostrare entusiasmo e accondiscendenza per qualsiasi sua proposta o idea. Preferisce un insulto sincero (è abituato) ad una tua reazione troppo seria.



CANCRO - Il Cancro è un Segno che ama le coccole, la pace e la serenità familiare. Si rattrista facilmente, è nella sua natura. Non è semplice invece farlo arrabbiare e quando questo accade, ti sputa addosso tutte le sue emozioni negative, con la consapevolezza che potrebbero ferirti. Per evitare di suscitare la sua ira, abbi rispetto per le sue persone care, non maltrattare gli animali e non costringerlo a trascorrere due serate di fila in discoteca o in locali super affollati e rumorosi. È facile.



LEONE - In quanto appartenente ai Segni di Fuoco, il Leone ha una natura impulsiva e aggressiva. Però, sa essere anche molto magnanimo e, il più delle volte, non è contrario a concederti il perdono. Per evitare di farlo adirare, dovresti seguire dei piccoli accorgimenti: prima di confessargli un atto sleale, riempilo di complimenti e ricordagli quanto sia importante e influente nella tua vita. Metti assolutamente da parte l’avarizia e non osare mettere in dubbio la sua bellezza o la sua regale bontà.



VERGINE - È risaputo che il Segno della Vergine sia molto puntiglioso. Quindi, è semplice comprendere quali possano essere gli atteggiamenti in grado di fargli perdere le staffe in un nanosecondo: evita di lasciare disordine negli spazi che condividete, non dimenticare di restituirgli dei soldi che ti ha prestato (anche se si tratta di 20 centesimi), lavati le mani prima di toccare le sue e lavati i denti prima di dargli un bacio. Ultimo, ma non per importanza: impara e applica la consecutio temporum!



BILANCIA - Il Segno della Bilancia è famoso per essere il più diplomatico tra i dodici Segni. È sempre alla ricerca dell’equilibrio e della pace interiore, ma proprio per questo si innervosisce profondamente quando qualcuno tenta a tutti costi di coinvolgerlo in una lite dai toni accesi. Essendo molto permaloso, potrebbe non rivolgerti la parola per un lungo tempo. Per evitare che questo possa accadere, evita di avere dei modi bruschi e non obbligarlo a fare delle scelte che non ha intenzione di fare.



SCORPIONE - Non esistono modi per non far arrabbiare uno Scorpione. La sua indole è nevrotica, alterata. Potrebbe risponderti con toni aggressivi anche se gli dicessi che gli vuoi bene o gli chiedessi se puoi fare qualcosa per fargli tornare il sorriso. Tuttavia, essendo una persona molto sensibile, capirà di averti offeso e cercherà di rimediare con qualche piccolo gesto tenero e affettuoso. Scordati pure che ti chieda perdono: la parola “scusa” non è presente nel suo vocabolario. Ci vuole infinita pazienza!



SAGITTARIO - Il Sagittario è un Segno allegro, positivo e ha quasi sempre il sorriso stampato sul suo volto. Se però pensi che faccia finta di nulla dopo aver subito un torto, ti sbagli. Preparati a discutere per ore e ore fino a quando, per sfinimento, ti rassegnerai a dargli ragione. Per evitare di farlo arrabbiare, dovresti evitare di mettere in dubbio le sue conoscenze e il suo sapere. Resiste difficilmente anche all’idea di fare una vita sedentaria. Non tifare la stessa squadra di calcio può essere un problema.



CAPRICORNO - Qualcuno dice che il Capricorno non provi emozioni né nel bene né nel male. Non è così: la verità è che fa fatica a riconoscerle e a manifestarle con naturalezza. Quando si arrabbia, cala un silenzio totale e ti fa sentire totalmente a disagio. Per evitare che questo si verifichi, non invadere la sua privacy, non ostacolarlo sul lavoro, non chiedergli di spendere i suoi soldi invano o di offrirti la cena, non chiedergli di scegliere tra te e la sua carriera e non costringerlo a guardare un film d’amore.



ACQUARIO - L’Acquario spesso viene visto come una persona leggera, che se ne frega di tutto e di tutti. Qualche volta è veramente così, ma in tanti altri casi fa invece molta attenzione a tutto ciò che accade intorno a lui. Quando si arrabbia, può far volare piatti e bicchieri dalla finestra o svegliare l’intero vicinato con le sue grida. Questo accade quando scopre che qualcuno ha curiosato nel suo cellulare oppure quando qualcuno tenta di imporgli delle regole che non condivide eticamente o moralmente.



PESCI - La prepotenza del Pesci è insuperabile e potrebbe ricevere un premio. Si tratta dell’anticamera delle litigate di cui spesso, questo dolce e tenero Segno, si rende protagonista. Si diverte a provocare le persone con cui si relaziona e, per evitare discussioni accese, sarebbe opportuno evitare di cedere ai suoi punzecchiamenti. Quando la sua sensibilità viene ferita, lo fa sapere al mondo intero con i suoi pianti e i suoi lamenti. Per sedarlo, sono necessarie tantissime coccole e attenzioni.