Oroscopo segno per Segno: sei puntuale o ritardatario?

ARIETE - È difficile stabilire se tu sia una persona puntuale e ritardataria, ma propendi per la prima. Tendenzialmente fai tutto molto in fretta, perciò non hai problemi a rispettare gli orari che hai prestabilito. Non ami procrastinare e questo rappresenta sicuramente un grandissimo vantaggio per te. Non ti piace sicuramente arrivare in anticipo ad un appuntamento e dover aspettare qualcun altro: l’attesa ti spazientisce sempre. Sarà per questo che a volte imponi degli orari impossibili da rispettare?



TORO - Nonostante la tua innata lentezza nel fare qualsiasi cosa, tu sei una persona molto puntuale e preferisci presentarti ai tuoi appuntamenti con qualche minuto di anticipo. L’ansia di essere puntuale qualche volta ti spinge ad impostare le lancette del tuo orologio qualche minuto in avanti. Il problema è che non tutti sono disposti a stare al tuo ritmo e così capita spesso che ti ritrovi ad aspettare per tempi abbastanza lunghi. Sei paziente e l’importante per te è che nessuno ti metta fretta.



GEMELLI - Tu sei una persona puntuale o ritardataria a fasi alterne, in base al periodo che stai vivendo. Non è tua abitudine stabilire delle priorità e così potrebbe spesso capitarti di presentarti con largo anticipo ad un appuntamento di poca importanza e con estremo ritardo ad un altro in cui invece l’orario dovrebbe essere rispettato con rigore. Quando ti fai aspettare tanto, cerchi sempre di smorzare le tensioni con qualche battuta simpatica e con qualche piccola bugia sul perché tu abbia perso tempo.



CANCRO - Il fatto che tu sia una persona lunatica non significa sicuramente che sia instabile o poco affidabile per quel che riguarda gli orari da rispettare per i tuoi appuntamenti. Se dai la tua disponibilità per fare qualcosa in un determinato orario, solitamente tendi a rispettarlo. Se ne hai la possibilità, ti presenti anche in anticipo e attendi pazientemente gli altri. Sono proprio queste, infatti, le occasioni giuste per leggere un buon libro o per fare una telefonata a tua mamma, tua sorella o tua zia.



LEONE - Per te non ci sono dubbi sul fatto che il tuo tempo sia più prezioso di quello degli altri. Probabilmente anche il loro è prezioso, ma tu ti occupi di impegnare il tuo nel migliore dei modi e preferisci farti aspettare per un quarto d’ora piuttosto che essere tu ad aspettare qualcun altro anche solo per due minuti. Del resto, questo potrebbe essere un modo per stabilire sin dal principio chi ha il comando della situazione. Effettivamente, bisogna ammettere che siano in pochi a lamentarsi dei tuoi ritardi.



VERGINE - Tu appartieni al Segno Zodiacale puntuale per eccellenza e, da questo punto di vista, sei molto esigente sia nei confronti di te stessa che degli altri. Se stabilisci un orario per una riunione o per un appuntamento, si può avere la certezza che tu ti presenti lì entro il minuto prefissato. E se ciò non dovesse accadere, è giusto che chi ti attende si preoccupi perché potrebbero esserci stati dei problemi oggettivi che ti hanno frenato. Ci tieni a far pesare agli altri il proprio scorrettissimo ritardo.



BILANCIA - Tra tutti i Segni d’Aria, tu probabilmente sei il più puntuale e hai un rapporto abbastanza armonico col tempo. Riesci sempre ad avere un look impeccabile entro gli orari utili per presentarti in orario a tutti i tuoi appuntamenti (sia galanti che lavorativi) e questo qualche volta ti costa alzarti molto presto al mattino oppure stabilire di iniziare i preparativi con largo anticipo. Di fronte ad un ritardo altrui, sai reagire in maniera molto pacifica e comprensiva, purché ti venga chiesto scusa.



SCORPIONE - Come sempre, per te non esistono le vie di mezzo. Di conseguenza, o sei molto puntuale o sei molto ritardataria. Non è facile comprendere anticipatamente cosa sceglierai di fare perché ti basi principalmente sull’emozione del momento e sulla simpatia che provi o meno nei confronti delle persone che ti stanno aspettando. Quando sei puntuale e sei tu a dover aspettare qualcuno, evita di chiamarlo ripetutamente per mettergli fretta e chiedere a che punto sta: rischieresti soltanto di peggiorare la situazione.



SAGITTARIO - La puntualità non è sicuramente un tuo punto di forza. Non lo fai apposta, ma spesso organizzi talmente male i tuoi impegni da non renderti conto che sia impossibile rispettare alcuni orari per cui ti rendi disponibile. Inoltre, essendo tu una persona estremamente ottimista, sottovaluti il fatto che se devi raggiungere un posto in macchina, possa volerci molto tempo per trovare parcheggio oppure possa esserci un po’ di traffico. Insomma, sei una persona ritardataria per eccesso di ingenuità.



CAPRICORNO - Il rigore del tuo Segno emerge anche dalla puntualità con cui ti presenti a tutti i tuoi appuntamenti, anche quelli meno importanti. Hai una tabella di marcia, spesso schematizzata nella tua agenda, e ti attieni a quella. È tua consuetudine spaccare il minuto e non presentarti nel luogo in cui qualcuno ti attende né un minuto prima né un minuto dopo. Sei molto esigente anche nei confronti degli altri e di fronte ad un ritardo pretendi che ti vengano offerte delle scuse e delle motivazioni plausibili.



ACQUARIO - Chiederti di arrivare puntuale ad un appuntamento è uno delle richieste più azzardate che possano esserti fatte. Chi ti conosce bene, sa che non ami rispettare le regole che ti vengono imposte e se ti si obbliga ad avere orari o scadenze che non ti piacciono, sicuramente non li rispetterai senza troppe spiegazioni. Di fronte alla scarsa flessibilità degli altri infatti, provi indifferenza e ti sembra quasi giusto punirla con una lunga attesa. Il tuo comportamento diventa così la causa di grandi critiche.



PESCI - È più forte di te, ma non riesci quasi mai a presentarti in orario ad un appuntamento o ad una riunione. Molto spesso ti impegni per cercare di prepararti in tempo, ma sorgono degli imprevisti o dei contrattempi che ti portano via e ti fanno scordare di aver preso un impegno o che ci sono delle scadenze da rispettare. Con te funzionano molto bene i promemoria ed è molto utile anche che le persone che devi incontrare ti ricordino i tempi a disposizione qualche minuto prima. Le scuse per te son d’obbligo.