Oroscopo: il sogno erotico dei 12 Segni Zodiacali

ARIETE - Sei una persona che adora fare conquiste e, poiché hai l’abitudine di fare tu il primo passo verso la persona che ti piace, spesso non ti rendi conto che ci sono tanti altri individui che elaborano strategie raffinate e misteriose con la speranza di conquistarti. Probabilmente, non ti accorgi di essere il sogno erotico del Segno dei Pesci, che desidera avere al suo fianco una persona virile, focosa, che si imponga con grande forza di carattere anche nella sfera erotica e sessuale. Potrebbe essere un bel mix.



TORO - Una persona sensuale e carnale come te è sicuramente il sogno erotico di tanti Segni Zodiacali, che farebbero di tutto per annusare la tua pelle morbida e profumata o sfiorare il tuo corpo. Tra questi però, ne spicca uno in particolare ed è il Segno del Cancro. Nonostante la sua facciata infatti, nasconde una natura erotica molto vivace e potrebbe spesso renderti partecipe delle grandi fantasie sessuali che nutre nei tuoi confronti. Realizzare il suo sogno, potrebbe essere un’esperienza eccitante anche per te.



GEMELLI - L’idea di essere il sogno erotico di qualcuno ti diverte e ti dispiacerebbe non venirlo a sapere o non scoprirlo perché a te piace giocare e scherzare maliziosamente con chiunque, anche se dalla teoria ai fatti ci passa un universo intero. Potrebbe farti molto piacere venire a conoscenza di una fissazione nei tuoi confronti da parte di qualcuno del Leone. Nonostante la sua grande fierezza e il suo egocentrismo, mette te al primo posto nei suoi sogni erotici, dove la passione trionfa su tutto.



CANCRO - Una delle tue caratteristiche è di essere una persona pantofolaia e molto legata alle tradizioni familiari. Per te non è indispensabile viaggiare ed esplorare il mondo, ma quello che conta è avere un nucleo di parenti con cui condividere ogni attimo della tua vita. La cosa buffa è che il Segno che perde sessualmente la testa per te è proprio il Sagittario, che ha abitudini totalmente diverse dalle tue. La vostra diversità è la parte più eccitante dei suoi sogni. Potete sperimentare emozioni estreme!



LEONE - La tua grande personalità non passa mai inosservata. Ami ricevere complimenti da chiunque, ma questo non significa che alla resa dei conti tu ti conceda a tutti. La tua passione e la tua euforia lasciano pensare che tu sia molto performante sotto le lenzuola e potrebbe stupirti il fatto di essere il sogno erotico del tuo esatto opposto Segno Zodiacale, l’Acquario. È proprio il classico esempio in cui gli opposti si attraggono. L’Acquario è folle e non troverà alcuna resistenza da parte tua.



VERGINE - Sei solitamente una persona molto colta e intelligente, con cui è possibile parlare di qualsiasi argomento, con curiosità ed interesse. Non sempre ti rendi conto di quanto sia sexy questo tuo lato intellettuale. Ovviamente, il Segno che più di ogni altro fa pensieri sessuali peccaminosi nei tuoi confronti è il Gemelli. Potrebbe fare l’amore con te anche soltanto col pensiero e l’idea di chiacchierare poco prima di giungere all’apice del piacere è uno dei suoi sogni ricorrenti. Bella combinazione!



BILANCIA - Il tuo Segno viene associato all’eleganza, alla raffinatezza e alla bellezza. È veramente difficile non restare colpiti dai tuoi modi di fare gentili, ma un conto è apprezzare la tua parte estetica e un altro è invece provare una forte attrazione sessuale nei tuoi confronti. Devi allora sapere che il tuo perfezionismo fa letteralmente impazzire il Segno della Vergine, che ti dedica i suoi pensieri più perversi dal punto di vista sessuale. Le tue foto sono il suo materiale erotico preferito.



SCORPIONE - Solitamente si dice che il tuo Segno sia il migliore in ambito sessuale e avere questa fama ti piace perché sai che nessuno potrà mai restar deluso dalle tue performance sessuali. Per te l’eros è un elemento fondamentale della tua vita e quando fai l’amore con qualcuno, ci metti tutta l’intensità e l’ardore di cui sei capace. Il Toro questo lo sa ed è proprio il motivo per cui nei suoi sogni erotici tu sei sempre presente. Nonostante le vostre diversità, insieme potreste non stancarvi mai di fare sesso.



SAGITTARIO - Per te il sesso è una forma di comunicazione molto eccitante e divertente. Se ti piace fisicamente una persona, non impieghi tanto tempo per farglielo capire e giungere in breve tempo al “sodo”. Il problema è che molto spesso ci si può avvicinare a te soltanto nel ruolo di amanti. Il Segno del Capricorno potrebbe rimanere dolcemente incastrato in questa trappola e sognarti per settimane intere pur sapendo che tra voi non ci sarà mai altro aldilà di qualche favolosa notte all’insegna dell’eros.



CAPRICORNO - Tu sei una persona tutta d’un pezzo, ma dietro la tua corazza si nasconde un desiderio carnale molto forte. Non a caso, nei confronti del tuo Segno, si parla spesso di una passionalità fredda. Il distacco che traspare può confondere perché in realtà, non hai nessun tabù nel sesso: l’unica difficoltà sta nel farti sciogliere prima. Naturalmente potresti essere l’ideale per l’Ariete, che cerca sempre nuove sfide. Riuscire a dominarti sessualmente potrebbe essere il suo sogno erotico più potente.



ACQUARIO - Sei una persona molto sfuggente e, se temi che una persona si voglia legare indissolubilmente a te, scappi nonostante ci sia un’attrazione sessuale molto forte. Naturalmente, riuscire a conquistarti potrebbe essere una bellissima sfida per il Segno dello Scorpione, che vede in te l’emblema di tutto il piacere che si può raggiungere con il buon sesso. Nei suoi sogni erotici, non conosce limiti e sperimenta con te qualsiasi cosa. Se non scappi prima, potreste raggiungere insieme una vera estasi.



PESCI - I tuoi modi di fare sensuali e teneri attirano spesso tanti spasimanti, che si dichiarano a te con estrema dolcezza, dedicandoti spesso canzoni o poesia d’amore. A qualcuno sfugge un aspetto molto sexy del tuo carattere e il Segno della Bilancia potrebbe percepire che in te ci sia quell’elemento magico che rende il sesso strepitosi. Nei suoi sogni erotici c’è spesso uno scambio di ruoli, che permetterebbe a entrambi di sperimentare qualcosa di insolito rispetto a quello a cui siete abituati.