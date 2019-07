Oroscopo: quale Segno ci farà perdere la testa questa estate?

ARIETE - Quest’estate il Segno che ti fa perdere la testa è il Cancro. La sua sensibilità e la tua dolcezza ti mandano letteralmente in tilt. Tu non sei abituata vivere le emozioni con una tale intensità e, anche se qualche volta i suoi modi di fare ti possono sembrare eccessivamente mielosi, c’è qualcosa a cui non sai resistere. Ti ispira protezione e tenerezza. Entrambi siete permalosi e suscettibili, ma anche dopo le liti più accese, potete risolvere ogni problema sotto le lenzuola. Sembra un incantesimo.



TORO - Per te non è semplice perdere il controllo della situazione e solitamente riesci a gestire le tue relazioni prevenendo eventuali colpi di scena. Quest’estate però è bene che ti prepari a qualche inaspettato colpo di fulmine, che potrebbe essere in grado di sconvolgerti la vita. Il Segno che più ti fa impazzire è quello del Leone perché dà un valore ad ogni tua emozione. La sua esuberanza e il suo egocentrismo potrebbero infastidirti, ma nel sesso ogni fastidio scompare e rimane solo un gran piacere.



GEMELLI - Per te perdere la testa non ha nulla a che fare con l’attrazione fisica. Soltanto una persona in grado di eccitarti mentalmente può essere in grado di farti impazzire. A te piace perderti in mille chiacchiere, anche in camera da letto. La Vergine potrebbe soddisfare il tuo intelletto con i suoi modi di fare sexy, ironici e sottilmente provocanti. La differenza più grande tra voi è che tu detesti le abitudini, mentre la Vergine le ama. Sotto le lenzuola però, ci sono abitudini che possono piacere pure a te.



CANCRO - Solitamente tu ami trascorrere tanto tempo in famiglia, ma durante le vacanze estive diventi più socievole e accetti volentieri anche qualche invito a serate mondane in compagnia dei tuoi amici. È proprio durante una di queste occasioni che qualcuno della Bilancia potrebbe farti perdere la testa con la sua eleganza e i suoi modi di fare assolutamente seducenti. Il fatto che stia attraversando un momento difficile ti affascina. Non riesci a non identificarti con le sue emozioni. È fantastico!



LEONE - Urano è particolarmente propenso a sconvolgerti l’esistenza e lo fa ponendo uno Scorpione lungo il tuo cammino. Siete come il giorno e la notte, talmente diversi che è addirittura strano che siate riusciti ad incontrarvi e ad incrociare gli sguardi. Da quel momento in avanti, per te diventa impossibile liberartene e stare insieme potrebbe diventare una sorta di ossessione. Anche di fronte alle sue sfuriate, non ti perdi d’animo e cerchi di andargli incontro, a costo di apparire del tutto folle.



VERGINE - Quest’estate per te è praticamente impossibile restare indifferente di fronte al sorriso di un Sagittario. Potresti cercare di controllare le tue emozioni (come fai di solito), ma non servirebbe a niente perché il Sagittario e pronto a travolgerti con la sua passione e il suo entusiasmo. Di fronte a tanta energia, non puoi far altro che cedere e lasciarti andare a piacevoli giornate e nottate d’amore. Il fatto che non ti faccia promesse per il futuro potrebbe rendere tutto ancora più eccitante.



BILANCIA - Anche per te non è abituale perdere la testa per qualcuno e quest’estate, oltre ad Urano, potrebbe metterci lo zampino pure Saturno, facendoti invaghire perdutamente di un algido Capricorno. I suoi modi di fare rigidi, freddi e controllati ti fanno impazzire perché non riesci a capire cosa si possa nascondere dietro la sua corazza. Hai la sensazione che possa darti tutta la stabilità di cui hai bisogno. Pur di stare insieme, potresti superare anche i suoi modi di fare rozzi e il suo look poco raffinato.



SCORPIONE - Quando Cupido colpisce, tu non riesci mai a scansarti e sai benissimo che le conseguenze potrebbero essere devastanti. Quest’estate Urano è particolarmente audace con te e ti fa perdere la testa per il Segno dell’Acquario. La sua imprevedibilità ti rapisce. Vuoi assolutamente tentare di legare indissolubilmente a te una persona così sfuggente, è una sfida irrinunciabile. Sotto le lenzuola le scintille sono assicurate, ma dopo qualche giorno entrambi potreste essere esausti l’uno dell’altra.



SAGITTARIO - Oltre ad Urano, non bisogna sottovalutare la presenza di Giove nel tuo Segno per tutta l’estate. L’atmosfera si fa magica e tu potresti perdere del tutto la testa per qualche Pesci con la testa fra le nuvole. Il suo romanticismo, la sua fantasia e la tua tenerezza ti catapultano dentro ad una favola che non ti sembra nemmeno reale. Quando lo vedi, non capisci più nulla. I tuoi ormoni vanno in tilt e i tuoi occhi si perdono nei suoi. Sembra che sia tutto un sogno e invece è la realtà: fantastico!



CAPRICORNO - Tu sei una persona tutta d’un pezzo, che non si scompone nemmeno di fronte a individui molto belli e con un fisico mozzafiato. Eppure, quest’estate Urano riesce a far perdere il controllo pure a te e lo fa presentandoti un focosissimo Ariete in grado di stravolgere ogni tuo equilibrio. Preparati a mandare all’aria i tuoi piani perché l’Ariete non accetta “no”. Anche se nella sfida a chi dei due è più forte potresti vincere tu, di fronte al tuo cuore che batte all’impazzata, puoi solo annuire.



ACQUARIO - Per te gli amori folli e imprevedibili potrebbero essere un’abitudine, ma il tuo caro Urano quest’estate sorprende pure te e ti fa perdere la testa per un Toro cocciuto, fermo sulle sue posizioni e sicuro di sé. La tua incostanza potrebbe farlo allontanare ed è questo che ti fa impazzire: il fatto di dover essere tu ad inseguirlo e a fare di tutto per legarlo a te. La sua lentezza è snervante, ma allo stesso tempo eccitantissima. Il sesso tra voi può essere l’esperienza più sublime dell’estate.



PESCI - Essendo tu tanto dolce e sensibile, per chi potresti perdere la testa se non per un Gemelli che adora giocare e che spesso lo fa anche con i sentimenti delle persone? Farlo innamorare di te potrebbe essere la missione della tua estate e sei disposta ad accontentare qualsiasi suo capriccio e qualsiasi sua richiesta pur di tenerlo incollato a te giorno e notte. Se speri di farlo cambiare però, la delusione potrebbe essere devastante. Vivi le tue emozioni, ma ricordati di amare prima di tutto te stessa.