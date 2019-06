L’Oroscopo del sesso: come sarà luglio sotto le lenzuola

ARIETE – Lui - I primi giorni del mese potrebbero essere un po’ fiacchi ma, se saprai resistere, Marte in Leone potrà renderti uno degli amanti più focosi e fortunati dell’intero Zodiaco. Puoi soddisfare le tue voglie erotiche anche con partner già impegnate, che perdono la testa per te. Se non desideri avere figli, non scordare di utilizzare le dovute precauzioni!

Lei - Venere in Cancro e Marte in Leone questo mese fondono insieme amore e sesso, facendoti vivere momenti di pura magia e passione sotto le lenzuola, insieme ad amanti focosi e insaziabili (proprio come te). Avere un partner che conosce i segreti più intimi del tuo piacere è una fortuna che non viene concessa a chiunque. Sii grata alle stelle e all’universo.



TORO – Lui - Con Marte in aspetto dissonante, sembra che per questo mese il sesso passi in secondo piano. Lo stress accumulato infatti, non garantisce performance eccellenti (che per te sono la routine). Grazie a Venere e Lilith però, una cara amica potrebbe stuzzicarti con proposte maliziose a cui non puoi dire di no nemmeno dopo una giornata intensa e frenetica.

Lei - Se pensi che dopo una notte di sesso sfrenato con qualcuno tu possa considerarti impegnata o fidanzata, ti sbagli. Anche se Venere cerca di aiutarti sentimentalmente, con Marte in aspetto dissonante rischi di trovare partner che non appagano le tue voglie sessuali per motivo di durata, ritmo o dimensione. Il “fai da te” sembra essere più gratificante.



GEMELLI – Lui - Lilith in aspetto dissonante per tutto il mese potrebbe deluderti tantissimo dal punto di vista sessuale. Non credi che valga la pena approfondire la relazione con un’amante con cui a letto non hai alcun tabù? Non è facile trovare un’intesa erotica profonda e, quando la trovi, te la fai scappare per mancanza di impegno e di responsabilità. Che peccato!

Lei - Con Lilith in aspetto disarmonico, questo mese dovresti prepararti a ricevere delle richieste insolite dal tuo partner o dall’amante del momento. Sei disposta a sperimentare un ménage à trois con lui e la tua migliore amica? Oppure, te la sentiresti di frequentare un club di scambisti? Se hai una relazione a distanza, il sesso virtuale è un ottimo rimedio.



CANCRO – Lui - Qualcuno sostiene che, chi ama i piaceri della buona tavola, ami anche quelli del buon sesso. Questo mese potresti darne una prova concreta ed evidente. Cospargere la tua compagna di creme e gel commestibili è quanto di più eccitante tu possa fare, per poi gustarla con la tua lingua. Se sei in vacanza, una affascinante straniera ti seduce fatalmente.

Lei - Anche se non ne sei consapevole, questo mese la tua gelosia accende i desideri erotici proibiti del partner, che potrebbe chiederti di sussurrargli frasi provocanti ed eccitanti all’orecchio, prima di raggiungere l’amplesso. Per sedurre un uomo, le stelle suggeriscono di invitarlo a cena da te e prenderlo per la gola (in tutti i sensi, hai capito bene).



LEONE – Lui - Non aver timore di manifestare apertamente i tuoi desideri sessuali: questo mese la tua compagna è pronta e vogliosa di realizzarli tutti. Dopo un lungo e profondo contatto visivo con la tua amante, pare che il sesso orale possa farti raggiungere l’apice del piacere. Sarebbe da ripetere più volte al giorno (decidi tu se sia il caso di cambiar partner).

Lei - Chi ha detto che se vai a letto con un uomo alla vostra prima uscita, lui poi decida certamente di volere soltanto sesso da te? Questo mese il sesso conduce all’amore e viceversa. Dovresti sentirti lusingata di frequentare qualcuno che ti fa sentire tanto desiderata. Lilith ti propone qualche accessorio fetish per ravvivare la vita di coppia.



VERGINE – Lui - Questo mese le stelle ti fanno sentire fortemente attratto da situazioni proibite e complicate. Andare a letto con una donna già impegnata potrebbe essere la missione più piccante a cui tu ti possa dedicare. Hai voglia di sperimentare nuove sensazioni e, per farlo, potresti chiedere alla tua compagna di bendarvi a vicenda con un foulard di seta.

Lei - Dietro la tua apparenza pacata e riservata, si nasconde una donna desiderosa di qualcuno che sappia tirar fuori la sua libidine. Ti diletti a giocare con gli sguardi per far capire al partner quanto vorresti che si spogliasse per te. Lilith in opposizione però, potrebbe non realizzare tutte le tue fantasie. Il gioco del dottore rimane tra i tuoi preferiti.



BILANCIA – Lui - In un momento della tua vita tanto stressante, il sesso sembra essere la miglior consolazione che ci possa essere. Marte in Leone questo mese ti fa scoprire una grande affinità erotica con un’amica che ti ha sempre intrigato per il mondo in cui ti parla, ti guarda e pe come si tocca i capelli quando il tuo sguardo si posa sulla sua scollatura.

Lei - Lilith questo mese accende le tue voglie sul lavoro. Vorresti tanto evitare un collega che ti spoglia con lo sguardo, ma ti eccita troppo per rinunciare alle sensazioni che ti fa provare ogni volta. Una trasferta potrebbe essere l’occasione giusta per dar sfogo ai vostri desideri. Un bicchiere di vino, ti rende disinibita anche col tuo miglior amico.



SCORPIONE – Lui - Marte in aspetto dissonante per quasi tutto il mese, scatena la tua rabbia e la tua ira, tanto da mettere persino il sesso in secondo piano. Dopo estenuanti giornate di lavoro però, non c’è nulla di più eccitante che trovare la tua compagna nuda in piscina o sulla vasca da bagno. Stai in silenzio e lascia che ti coccoli con le sue mani esperte e delicate.

Lei - Sei talmente sfinita dal lavoro e dalla solita routine che tutto quello che vorresti questo mese sarebbe un compagno che ti stravolgesse con notti di sesso “no limits”. Invece, purtroppo, devi scontrarti con la sua scarsa libidine e la tentazione di cercare altrove quel che lui non ti dà diventa molto forte. Lilith ti rende un’amante provocante e creativa.



SAGITTARIO – Lui - Le vacanze sono l’occasione ideale per dar sfogo alla tua libidine e questo mese puoi divertirti in spiaggia o sotto il cielo stellato con amanti straniere che non parlano la tua stessa lingua, ma capiscono molto bene come usare la loro per renderti felice. Se sei sposato, Lilith esclude la possibilità di realizzare strane perversioni con tua moglie.

Lei - Frequentare sempre gli stessi posti e le stesse persone, potrebbe spegnere il tuo desiderio sessuale. Questo mese Marte ti consiglia di concederti un lungo viaggio e andare alla scoperta di nuovi luoghi, nuovi amanti e nuove esperienze erotiche trasgressive ed eccitanti. Fare l’amore su una barca è il sogno che vorresti realizzare a tutti i costi.



CAPRICORNO – Lui - Lilith questo mese ti stuzzica con i messaggi provocanti e maliziosi di una vecchia amante che vorrebbe replicare le performance a cui vi siete dedicati qualche mese fa. Non essere rigido e prendila con leggerezza. Lilith potrebbe renderti insolitamente loquace mentre la tua compagna sperimenta con te nuove posizioni e nuove sensazioni di puro godimento.

Lei - Riguardare vecchie foto erotiche fatte insieme ad un tuo ex potrebbe essere molto eccitante e non è escluso che questo mese tu decida di rivederlo per rivivere insieme quelle piacevoli sensazioni. Mandagli una di queste foto e preparati ad ascoltare lunghi messaggi vocali in cui ti rende partecipe di cosa ti farebbe per portarti ancora all’apice del piacere.



ACQUARIO – Lui - Con Marte in opposizione per quasi tutto il mese, non hai voglia di impelagarti in storie di sesso che potrebbero degenerare in relazioni in cui sei costretto a fare la parte di quello che scappa. Non vuoi legami e non vuoi seccature. Sarai così fortunato da trovare chi si accontenta di una notte di sesso (e nemmeno eccezionale) con te? Forse sì.

Lei - Con Marte in aspetto dissonante, le tue relazioni stanno degenerando, però il sesso questo mese potrebbe essere l’unico rimedio per trovare un po’ di pace col partner. Lilith ti rende sessualmente golosa e ti mette alla prova con partner che resistono a lungo prima di cedere alle tue strane proposte erotiche. I tuoi morsi sono molto eccitanti.



PESCI – Lui - Con Lilith al tuo fianco, questo mese potresti essere l’amante più ambito dello Zodiaco: conosci tutti i trucchi necessari per condurre la tua partner all’estasi, ma la fai soffrire un po’ prima di concederle la grazia finale. I bagni del tuo ufficio sono un’ottima location per addolcire una collega desiderosa di concedersi a te in ogni modo possibile.

Lei - Per farti godere, non è necessario inventarsi grandi cose, ma basta sollecitare con molta maestria e dedizione alcuni punti del tuo corpo particolarmente sensibili. Questo mese hai la fortuna di avere un partner che si applica per garantirti il massimo delle performance. Ai tuoi piedini piace molto essere sfiorati con modi raffinati e deliziosi.