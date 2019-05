Oroscopo: restiamo amici? I 12 Segni e i loro ex

ARIETE – Lui - Non sempre prendi alla leggera la fine di una relazione e, soprattutto i primi tempi, tendi ad avere soltanto parole di disprezzo per la tua ex. Non ci tieni a rimanerci amico, ma non è escluso che tu possa farlo qualora ci fossero dei figli di mezzo.

Lei - Sei una donna molto impulsiva e se qualcuno ti lascia non sei assolutamente disposta a concedergli la tua amicizia. Soltanto dopo un tempo più o meno lungo, si può aprire uno spiraglio di speranza e comprensione per un eventuale dialogo con il tuo ex.



TORO – Lui - A te non interessa assolutamente rimanere amico delle tue ex, soprattutto se si sono consolate con altri uomini. L’amicizia, così come l’amore, per te si coltiva nel tempo e non riesci a portare avanti delle relazioni superficiali o di convenienza.

Lei - Sei troppo gelosa per poter soltanto pensare di rimanere amica di un tuo ex. Inoltre, nella maggior parte dei casi, sei tu a lasciarlo dopo aver maturato la decisione nel tempo. Non sopporteresti mai che il tuo uomo restasse amico di qualche sua ex.



GEMELLI – Lui - Sei una persona che ama giocare e, tutto sommato, non ti dispiacerebbe mantenere un rapporto amichevole e scherzoso con le tue ex. Sono loro però che, dopo essersi sentite ferite o tradite, non vogliono più assolutamente avere niente a che fare con te.

Lei - Mantenere un rapporto amichevole con i tuoi ex potrebbe essere un passatempo nei tuoi momenti di singletudine. Quando però ti rifidanzi, non hai abbastanza tempo da dedicare a loro e preferisci semmai flirtare con qualche nuovo e simpatico conoscente.



CANCRO – Lui - Per te la possibilità di rimanere amico con le tue ex non è assolutamente contemplata. Potrebbe invece capitare che i tuoi familiari continuino a sentirla o vederla, noncuranti del fatto che questo atteggiamento potrebbe infastidire la tua nuova partner.

Lei - Solitamente non hai un atteggiamento benevolo nei confronti dei tuoi ex e non li reputi meritevoli della tua amicizia, soprattutto se sono stati loro a lasciarti o ad urtare la tua sensibilità. È più probabile che diventi una loro acerrima nemica.



LEONE – Lui - Nessuna donna è in grado di scalfire la tua autostima, nemmeno quando ti lascia. Sicuramente però, preferisci non averci più nulla a che fare. Se invece sei tu ad averla lasciata, ti lasci cercare serenamente, alimentando così il tuo gigantesco ego.

Lei - Non credi all’amicizia tra uomo e donna e chi non è in grado di starti accanto come compagno, non merita sicuramente di ricevere le tue attenzioni, nemmeno come amico. Gradiresti che anche tutti i tuoi amici evitassero di rivolgergli ancora la parola.



VERGINE – Lui - Tu non escludi la possibilità di rimanere amico con le tue ex, ma si tratterebbe più che altro di avere un rapporto civile, senza grande trasporto emotivo (che oggettivamente non hai nemmeno quando sei in coppia. La ragione prevale sul sentimento.

Lei - Se reputi che possa esserci qualche convenienza, allora decidi di rimanere amica dei tuoi ex e sei abbastanza scaltra da cercarli nel momento giusto, facendo credere di non portare alcun rancore. Il tuo sarcasmo però, non riesci a tenerlo sotto controllo.



BILANCIA – Lui - Hai tante amiche ed è inutile negarlo. E tante volte queste amicizie si trasformano in relazioni sentimentali, che possono funzionare o meno. Una fidanzata può retrocedere allo stato di amica soltanto se ti dimostra di essere sincera e rispettosa.

Lei - Sei una persona pacifica ed è facile mantenere buoni rapporti con te, anche dopo la chiusura di una relazione. Tra i tuoi numerosi amici, c’è sicuramente qualche ex con cui non è escluso che ci possa essere, di tanto in tanto, un piccolo revival.



SCORPIONE – Lui - Per te essere amico di qualche ex fidanzata o moglie è un ossimoro. Non ti è mai balenato per la mente di mantenere rapporti amichevoli con le tue ex fidanzate. Il tuo motto è “o tutto o niente” e, dato che ormai tra voi è finita, tu opti per il “niente”.

Lei - Sei molto vendicativa e, se per qualche strano motivo dovessi decidere di rimanere amica con un tuo ex, sarebbe sicuramente perché stai covando un modo per fargliela pagare. Inoltre, pensi che sarebbe poco corretto anche verso il tuo nuovo partner.



SAGITTARIO – Lui - Non sei una persona rancorosa e non hai nessun problema a mantenere un rapporto amichevole con le tue ex. Il problema è che, nella maggior parte dei casi, scateni la furente gelosia della tua nuova fidanzata, già infastidita dalle troppe amiche non ex.

Lei - Non neghi la tua amicizia a nessuno, nemmeno ai tuoi ex. I problemi della vita sono decisamente altri secondo te. Tuttavia, se si sono comportati in maniera sleale nei tuoi confronti, non gli risparmi battutine e frecciatine per ricordarglielo.



CAPRICORNO – Lui - Per te è indifferente restare amico o meno delle tue ex. Alla lunga sai che vi perderete di vista, ma dipende principalmente da loro. Sicuramente di fronte alla tua freddezza potrebbero restare sconcertate e decidere di chiudere per sempre ogni rapporto.

Lei - Sei una donna risoluta e resti amica dei tuoi ex solo ed esclusivamente quando sei sicura che la vostra relazione non sia una perdita di tempo e lui non speri in un ritorno di fiamma. Il discorso cambia quando il tuo e è un collega: il lavoro vince su tutto.



ACQUARIO – Lui - Generalmente tu rimani amico con tutte le tue ex. Sono persone con cui hai condiviso momenti importanti e non ti sembra giusto escluderle dalla tua vita. Tuttavia, non ti rendi conto che qualcuna di loro potrebbe illudersi di un tuo ripensamento.

Lei - Nonostante i tuoi ex non siano sempre stati corretti e sinceri nei tuoi confronti, è più forte di te: rimani loro amica. Ascolti le loro confidenze e li consoli in caso di problemi. Quando qualcuno però si approfitta di te, sparisci all’improvviso.



PESCI – Lui - Molte volte continui a sentire le tue ex anche dopo esservi lasciati, ma sai benissimo che la vostra non è e non potrà mai essere un’amicizia. Sei disponibile e gentile fin quando la tua nuova compagna non ti minaccia di lasciarti se non tagli i ponti.

Lei - Pur di non perdere di vista i tuoi ex, tu preferisci restarci amica, o per lo meno ci provi. È molto difficile infatti che tu sopporti di vederli dedicare le loro attenzioni ad altre donne oppure mostrare indifferenza ai tuoi continui capricci e lamentele.