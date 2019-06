Oroscopo: l’estate e le attrazioni focose per i 12 Segni

ARIETE - Il caldo dell’estate ti aiuta a rilassarti e a recuperare parte dell’energia persa durante la stagione fredda con tanti Pianeti in aspetto disarmonico. Non hai voglia di impelagarti in storie tormentate e troppo sdolcinate. Sei del parere che un compagno maturo e saggio sia l’ideale per trascorrere delle vacanze tranquille. Col Capricorno sembra esserci un’intesa particolare e le vostre diversità caratteriali alimentano l’attrazione sessuale tra di voi. Potrebbe anche darti utili consigli per il lavoro.



TORO - Urano nel tuo Segno quest’Estate ha in serbo delle strabilianti sorprese per te. Scordati di vivere le solite avventure con partner accomodanti e sessualmente disponibili: l’attrazione per un Acquario renderà tutto più frizzante e stravolgente. Il suo look bizzarro, la sua capacità di farti sentire speciale in mezzo alla massa e la sua carica erotica ti catturano inesorabilmente. Insieme potrete sperimentare sensazioni ed emozioni che non avete mai provato prima. Si tratterà di storie fugaci? Dipende da te.



GEMELLI - L’estate accentua la tua innata voglia di giocare, scherzare e divertirti tra nuovi flirt e avventure in grado di stuzzicare la tua curiosità e il tuo appetito sessuale. L’attrazione potrebbe essere forte verso il Segno del Leone, che sembra essere abbastanza appassionato per trascorrere momenti indimenticabili in tua dolce compagnia. Insieme potete fare scintille anche sotto le lenzuola e sarebbe un peccato se il tuo entusiasmo e la tua dedizione nei suoi confronti fossero soltanto passeggeri.



CANCRO - Saturno e Plutone, in opposizione da ormai troppo tempo, ti stanno facendo perdere la speranza di poter vivere delle relazioni rilassanti, serene, senza troppi colpi di scena. Quello che desideri quest’estate è avere al tuo fianco un partner passionale e travolgente almeno sotto l’aspetto sessuale. Lo Scorpione ti regala le attenzioni e le premure che desideri, accontentando ogni tuo desiderio anche sotto le lenzuola. Quando siete insieme, non avete bisogno di avere nessun altro attorno a voi.



LEONE - L’estate è la tua stagione e, come ogni anno, accende i tuoi bollenti spiriti (che quest’anno hanno sempre avuto temperature molto elevate). L’attrazione fatale può nascere con chi frequenta i tuoi stessi locali e ha le tue stesse abitudini. Conoscere qualcuno della Bilancia sembra essere il miglior regalo che possano farti le stelle e Giove in aspetto fortunato. Ti entusiasma l’idea di farti vedere in spiaggia o in situazioni romantiche in compagnia di una persona tanto raffinata, elegante e seducente.



VERGINE - Sei una persona molto controllata e, anche durante l’estate, fai fatica a lasciarti andare tra le braccia di nuovi amori che non conosci abbastanza o che hai bisogno di mettere sotto esame prima di qualsiasi altra cosa. Eppure, potresti restare piacevolmente colpita dalla tenerezza di un Cancro, che ti riempie di attenzioni e fa sciogliere la tua corazza con i suoi baci e le sue coccole. Se non provi sentimenti veri nei suoi confronti, non illuderlo e rendilo consapevole della natura della vostra storia.



BILANCIA - Gli ultimi mesi sono stati abbastanza pesanti sotto tanti aspetti, ma tu non rinunci mai alla tua vita affettiva perché non ti piace la vita da single e hai bisogno di qualcuno con cui condividere le tue gioie o le tue preoccupazioni. L’attrazione verso un Pesci potrebbe soddisfare il bisogno di compagnia di entrambi. Il Pesci è ben felice di prendersi cura di te e leccare le ferite che ha causato qualcun altro. L’intesa sessuale potrebbe essere particolarmente soddisfacente e la dolcezza trionfa.



SCORPIONE - Non si può sicuramente dire che l’estate sia la tua stagione preferita e, anche nella sfera sentimentale, ti senti più a tuo agio in momenti dell’anno meno frenetici. Non resti sicuramente indifferente alla bellezza di tanti possibili spasimanti che incontri al mare o in qualche locale, ma per conquistarti ci vuole una persona riservata e discreta. La Vergine può sicuramente fare colpo su di te con le sue battute ironiche e maliziose, che soltanto tu sei in grado di capire. Lasciati stupire anche nell’eros!



SAGITTARIO - Sotto la guida fatata di Giove, la tua estate può essere indimenticabile sotto tanti aspetti. Il destino mette sulla tua strada tante persone con cui tessere relazioni di diversa natura. Ma, la vera attrazione che coinvolge corpo, mente e anima, può essere soltanto con un Gemelli che condivide il tuo stesso amore per la vita, l’ottimismo, l’intenzione di cogliere il lato positivo di ogni situazione. Insieme potete andare alla conquista del mondo, esplorare nuovi luoghi e crescere spiritualmente.



CAPRICORNO - Nonostante il calore delle giornate estive tenda a renderti più disinvolta del solito (non ci vuole molto), la presenza di Saturno nel tuo Segno potrebbe portare serietà anche nei nuovi incontri fatti durante le vacanze. Non ti attirano le persone frivole, chiacchierone o troppo appariscenti. Ciò che ti attrae è l’affidabilità, la possibilità di costruire qualcosa di duraturo: il Toro può soddisfare tutte le tue richieste. E può anche sorprenderti con delle performance sessuali indimenticabili!



ACQUARIO - Per te è sempre un buon momento per conoscere nuove persone, ampliare i tuoi contatti, vivere nuovi amori dalla durata indefinita. Tra i tanti incontri, l’unico in grado di colpirti veramente è quello con un Sagittario affascinante, divertente e un po’ folle (proprio come te). Insieme potete parlare di qualsiasi argomento, viaggiare con la fantasia e trascorrere magiche notti di passione in cui ogni tabù viene messo da parte. Senza creare vincoli, vi potreste sentire uniti indissolubilmente!



PESCI - L’estate per te è bella soprattutto perché ti dà l’idea di avere la possibilità di vivere nuovi amori romantici e favolosi. Nettuno nel tuo Segno ti fa sognare ad occhi aperti e, mentre idealizzi il tuo partner ideale, potresti sentire una folle attrazione per un Ariete che ti travolge con il suo impeto e la sua passione. I vostri piccoli battibecchi non fanno che alimentare l’energia sessuale che vi unisce e vi rende inseparabili (almeno per tutta la durata dell’estate). Un consiglio? Non dirgli sempre di sì.