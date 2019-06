Oroscopo: scopri la tua vacanza ideale, Segno per Segno

ARIETE - Non hai grosse pretese per le tue vacanze: per te l’importante è divertirsi in compagnia delle persone giuste e in località che ti sappiano offrire paesaggi rilassanti e temperature climatiche abbastanza alte. Il campeggio può sicuramente essere ideale per te: montare la tenda ti fa sentire il senso dell’avventura e ti ricorda il manuale delle giovani marmotte che ti piaceva leggere durante l’infanzia. Anche il camper potrebbe essere una soluzione che unisce l’utile al dilettevole. Ti adatti facilmente.



TORO - Per te le vacanze sono sinonimo di relax e comodità. Non hai assolutamente intenzione di muovere un dito e, con qualche mese di anticipo, solitamente prenoti una suite in qualche resort da urlo in mezzo alla natura. Non ti importa quanto dovrai spendere: quando si tratta di appagare i tuoi sensi, non badi a spese e scegli il massimo del lusso e del comfort. Esigi che ti venga servita la colazione in camera e, se ti devi spostare, preferisci farlo con un taxi o con un autista privato. Non ti fai mancare nulla.



GEMELLI - Sei una persona che ama viaggiare ed esplorare località nuove ogni giorno. Ti annoieresti mortalmente nel dover trascorrere una settimana di fila nello stesso albergo o nello stesso residence. La tua vacanza ideale è senza ombra di dubbio in auto in giro per il mondo. Ti piace l’idea di percorrere migliaia di chilometri attraversando località di mare e di montagna a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Ti piacerebbe anche cambiare compagni di viaggio di tanto, ma non sempre questo è possibile.



CANCRO - Non sei una persona molto avventurosa e molto spesso preferisci trascorrere le tue vacanze in famiglia anzi che viaggiare in città che non conosci, lontano dalle persone a cui vuoi bene. Un giusto compromesso per fare qualcosa di diverso potrebbe essere organizzare una crociera in compagnia del partner. Il mare del resto ti ha sempre affascinato perché ti riconduce al magico mondo delle tue emozioni. Se senti la mancanza dei tuoi genitori, tranquillizzati e ricordati che puoi ricorrere alle videochiamate!



LEONE - Non sei una persona sobria e nemmeno le tue vacanze lo sono. Per te il modo migliore di trascorre le tue giornate di ferie estive è quello di affittare una mega villa sul mare, in compagnia di amici o familiari con cui hai un particolare feeling. Ti piace l’idea di non dover prendere l’automobile per andare in spiaggia, ma di vederlo dalla finestra della stanza da letto in cui hai appena trascorso una romantica notte d’amore col tuo compagno. La piscina idromassaggio è un optional a cui non rinunci.



VERGINE - Per te le vacanze sono sacre perché ti rendi conto che, dopo mesi e mesi di intenso lavoro, il tuo corpo ha bisogno di staccare la spina e rilassarsi. Durante i mesi estivi però, ti sembra che alcune località abbiano dei costi troppo eccessivi, soprattutto per quel che riguarda gli alloggi. È per questo che la tua vacanza ideale è a casa di amici, nella loro casa estiva sul mare o in montagna. Ti impegni ad essere impeccabile come ospite: l’ordine e la pulizia sono due fattori a cui non potresti mai rinunciare.



BILANCIA - Una persona socievole come te ha come obiettivo principale per le sue vacanze quello di conoscere nuove persone e stringere nuovi contatti da coltivare poi nei mesi successivi. La tua vacanza ideale potrebbe essere in un villaggio turistico in qualche famosa località frequentata da personaggi famosi. Ti piace l’idea di scattare qualche selfie con attori o cantanti che solitamente vedi soltanto in televisione. Sei sempre entusiasta di dedicarti alle molteplici attività che qualcuno ha scelto per te.



SCORPIONE - A differenza di tanti altri Segni, a te non piace socializzare, tantomeno quando sei in vacanza e avresti soltanto voglia di rilassarti. La tua vacanza ideale potrebbe quindi essere in una piccola casa in un paesino isolato, possibilmente vicino a qualche località famosa per eventi misteriosi che ti stuzzicano. Per te è indifferente stare al mare o in montagna, purché non ci siano vicini che ti fanno domande indiscrete. Se vai all’estero, puoi usare la scusa della lingua diversa per non parlare con nessuno.



SAGITTARIO - Per te stare in viaggio è una costante e non aspetti le vacanze estive per visitare città che non conosci e scoprire nuove culture. Le vacanze estive potrebbero essere una buona occasione per visitare un monastero tibetano o luogo di culto dove indagare sul tuo mondo spirituale. Ti piacerebbe tanto incontrare uno sciamano o qualche guru con cui praticare qualche rito propizio per la tua vita. Non hai problemi a socializzare nemmeno con persone che parlano lingue insolite e sconosciute per tanti.



CAPRICORNO - Per te andare in vacanza è un’abitudine che porti avanti dalla più tenera età, in compagnia dei tuoi familiari. Crescendo però, hai compreso che non ti interessa visitare località troppo turistiche o alloggiare in alberghi costosi soltanto perché si trovano in punti strategici della città. Tu badi al risparmio e non ti vergogni affatto nel dirlo. La tua vacanza ideale potrebbe essere in un ostello di una capitale europea, in compagnia di alcuni colleghi che col tempo sono diventati fidati e preziosi amici.



ACQUARIO - Per te non esistono regole e, quando vai in vacanza, solitamente ti lasci ispirare dalle voglie e dalle necessità del momento. Potrebbe quindi capitare di trascorrere un giorno a dormire in spiaggia, sotto il cielo stellato e il giorno dopo nella suite di un hotel lussuoso in una grande metropoli. Non hai bisogno di programmare con grande anticipo le tue giornate e sorprendi tutti con le tue scelte insolite e bizzarre. Chi vuole viaggiare con te si deve adattare a tempi che non hanno nulla di logico o lineare.



PESCI - Hai una visione della vita molto romantica e, anche quando vai in vacanza, ti piace lasciarti trasportare dalle emozioni più belle del momento. Ami il mare, il suo profumo, la sua simbologia. Lo adori quando è calmo e lo ami quando invece è in tempesta. Non puoi fare a meno della brezza marina ed è per questo che la tua vacanza ideale potrebbe essere in viaggio su una barca a vela. L’idea di non dormire sulla terra ferma ti eccita e ti entusiasma, soprattutto se puoi condividere quest’esperienza col partner.