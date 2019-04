Oroscopo: i dolci del buonumore, Segno per Segno

I dolci perfetti per i dodici Segni Zodiacali ARIETE - brownies al cioccolato Istockphoto 1 di 12 TORO - panna cotta Istockphoto 2 di 12 GEMELLI - cannoli siciliani Istockphoto 3 di 12 CANCRO - torta tenerina Istockphoto 4 di 12 LEONE - salame di cioccolato Istockphoto 5 di 12 VERGINE - torta di carote Istockphoto 6 di 12 BILANCIA - chiffon cake Istockphoto 7 di 12 SCORPIONE - zuppa inglese Istockphoto 8 di 12 SAGITTARIO - macarons Istockphoto 9 di 12 CAPRICORNO - ciambelline al vino Istockphoto 10 di 12 ACQUARIO - torta magica Istockphoto 11 di 12 PESCI - crepes alla nutella Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ARIETE - Per te è sempre molto facile innervosirti e i piccoli malumori sono all’ordine del giorno. Sei una persona impaziente e anche quando ti metti ai fornelli (raramente) non hai voglia di tribolare dietro ricette troppo complicate o che richiedano troppo tempo. Il dolce ideale da preparare potrebbero essere i brownies al cioccolato, perfetti per ogni momento della giornata e ottimi anche per essere condivisi con i tuoi amici. Non dimenticare di toglierli dal forno altrimenti rischi di bruciarli!



TORO - Sei una persona godereccia e il cibo per te è sempre un ottimo alleato per allontanare qualsiasi forma di tensione. La buona cucina rientra sicuramente tra i piaceri della vita a cui non sai rinunciare e la preparazione di un buon dolce fa crescere in te la voglia di gustarlo intensamente. Le stelle ti consigliano di dilettarti nella preparazione della panna cotta, un dolce semplice, ma allo stesso tempo sostanzioso e piacevole da servire insieme al caramello, al cioccolato o i frutti di bosco.



GEMELLI - Anche se dai l’idea di essere una persona superficiale, quando decidi di preparare un buon dolce ti metti d’impegno e riesci a creare dei veri e propri capolavori. Ti piace giocare con i colori dei canditi ed è per questo che tra i tuoi dolci preferiti ci sono i classici cannoli siciliani. Non è facile prepararli, ma tu ami come sempre sorprendere tutti con i tuoi tanti talenti, inclusi quelli culinari. Anche chi sti sta vicino ritrova il buonumore in compagnia di una brava pasticcera come te.



CANCRO - Quando ti senti giù di morale, non c’è cosa migliore che organizzare una serata casalinga e rilassarti sul divano di fronte ad un bel film oppure in tenuta domestica in mezzo ai fornelli. Uno dei tuoi cavalli di battaglia come dolce è sicuramente la torta tenerina: il sapore intenso del cioccolato ti fa tornare il buonumore anche dopo una giornata super faticosa. Non solo la sua preparazione è semplice, ma riesce a soddisfare il palato di tutta la tua amatissima famiglia. È tenera proprio come te.



LEONE - Non sei una persona che ama trascorrere troppo tempo in cucina perché ti stanchi facilmente, ma preparare un dolce potrebbe essere davvero utile per scaricare le tensioni di una giornata stressante. Un dolce in grado di soddisfare il tuo palato, senza impegnarti eccessivamente nella preparazione, è il salame di cioccolato. Potresti sperimentarlo anche nella sua originale variante al cioccolato bianco, in modo da sorprendere molto piacevolmente chi ha la fortuna di gustarlo in tua dolce compagnia.



VERGINE - Tu sei sempre attenta alla linea, anche quando sei di malumore. Perciò, la preparazione di un dolce potrebbe non essere l’ideale per recuperare il sorriso. Tuttavia, il tuo estro ti suggerisce di sperimentare ricette leggere, che contengano ingredienti con proprietà benefiche per il tuo corpo e la tua salute. Un’idea vincente potrebbe essere la torta di carote: non puoi restare indifferente di fronte al suo colore arancione vivace. Allo zucchero tradizionale preferisci decisamente lo zucchero di canna.



BILANCIA - Una persona sofisticata e stilosa come te, quando decide di preparare un dolce, lo fa con classe ed eleganza. Effettivamente, la bellezza e l’arte che si nascondono dietro alcune ricette possono farti tornare a sorridere anche dopo una pesantissima giornata di lavoro. Uno dei dolci esteticamente più belli da preparare potrebbe essere la chiffon cake: se solo potessi, la mangeresti con gli occhi. È talmente soffice e leggera da farti dimenticare per qualche istante tutte le calorie che contiene.



SCORPIONE - Quando perdi la pazienza, non è facile per te ritrovare il buonumore e, sebbene qualcuno cerchi spesso di farti sorridere, rimani impassibile anche di fronte alle battute più simpatiche. L’unico dolce che sembra in grado di farti dimenticare ogni tensione durante la sua preparazione, sembra essere la zuppa inglese. L’idea di unire il gusto del liquore al cioccolato e alla crema è molto stuzzicante. Nel tentativo di realizzarla perfettamente, ti dimentichi persino di meditare vendetta verso qualcuno.



SAGITTARIO - Quando ti senti triste e sconsolata, l’unica cosa in grado di ribaltare il tuo umore potrebbe essere un bel viaggio. Del resto, tu non ami stare in cucina. Però, preparare un dolce che ti ricordi i tuoi viaggi nelle capitali europee, potrebbe essere un ottimo rimedio contro la malinconia. Le stelle ti suggeriscono di metterti alla prova nella preparazione dei simpaticissimi e coloratissimi macarons. Se ti impegni davvero, puoi riuscire addirittura a far sì che ti escano di una regolare forma rotonda.



CAPRICORNO - Non essendo particolarmente amante dei dolci, non è detto che la loro preparazione possa essere utile per farti dimenticare i momenti più critici e turbolenti della giornata. Tuttavia, ci sono dei dolci che prevedono un moderato utilizzo dello zucchero e, se cucinati nella maniera corretta, potrebbero soddisfare le tue papille gustative. I più semplici, sia per i loro ingredienti che per la loro preparazione, sono le ciambelline al vino. Una tira l’altra e potresti mangiarle tutte senza accorgertene.



ACQUARIO - Da quando hai scoperto l’esistenza di un dolce che si chiama “torta magica”, stai aspettando l’occasione giusta per provarla e sperimentare se il suo effetto corrisponda effettivamente al tuo nome. Durante un momento di sconforto o di tensione, potresti decidere di interrompere tutto ciò che stai facendo e cimentarti nella preparazione di questo dolce, che prevede una tecnica di cottura più elaborata di quanto possa inizialmente sembrare. Di una torta così puoi diventare addirittura golosa.



PESCI - Anzi che trascorrere il tuo tempo a lamentarti per ciò che non funziona nella tua vita o per i torti che hai subito da qualcuno, le stelle ti suggeriscono di sfogare lo stress con la preparazione di qualche dolce che soddisfi i desideri del tuo palato. Le crepes alla nutella sono sicuramente in grado di distogliere le tue attenzioni da tutto il resto. Impegnati per prepararne in abbondanza, in modo da poterle condividere con tutte le persone a cui vuoi bene. Fare qualcosa per gli altri ti rende felice.