Bistrot o sushi bar? L’Oroscopo ti dice dove andare a cena

ARIETE - Sei una persona semplice e per te la cosa più importante, quando scegli di andare a cena fuori, è la compagnia. Non riesci a stare troppo tempo lontano dai tuoi amici e riesci sempre ad intrattenere intere tavolate con la tua esuberanza. I locali in cui ti trovi indubbiamente più a tuo agio sono i pub, soprattutto quelli in cui viene servita la birra artigianale prodotta in loco. Puoi optare per il classico hamburger con patatine oppure per bruschette saporite da condividere con i tuoi commensali.



TORO - Per te il cibo è una faccenda seria e, quando vai a cena fuori, punti sia sulla qualità che sulla quantità di quello che mangi. Se vai in giro per città che non conosci, può capitarti di mangiare da sola e scegliere ristoranti che propongono piatti tipici locali. L’ideale per te è la trattoria: non solo puoi mangiare abbondanti piatti ricercati e di ottimo livello, ma anche il conto a fine pasto non è eccessivo. È importante anche che ti venga consigliato un buon vino da abbinare a ciò che mangi.



GEMELLI - Sei una persona modaiola e solitamente scegli di andare a mangiare nei locali di tendenza della tua città, dove puoi sicuramente aver modo di socializzare con tante persone nuove. Tra le tue proposte più frequenti c’è il ristorante giapponese, ma non sei grande amante della formula “all you can eat” e sei convinta che, spendendo un po’ di più, la qualità del pesce sia migliore. Pur andando spesso nello stesso locale, ogni volta sperimenti un piatto diverso e fai amicizia con tutti i camerieri.



CANCRO - A te non piace andare a cena fuori perché, per far muovere tutta la tua famiglia, bisogna organizzarsi con largo anticipo. Quando amici o parenti propongono di trascorrere una serata insieme, proponi spesso di cenare a casa tua ed è per questo che hai bisogno di una casa accogliente e spaziosa. se proprio non hai voglia di cucinare, ordini qualcosa nella tua rosticceria di fiducia. Il dolce non può mai mancare e preferisci farlo in casa oppure farlo preparare da qualcuno dei tuoi graditi ospiti.



LEONE - Per te andare a cena fuori significa scegliere il locale dove cucinano le tue pietanze preferite, ovvero la carne. L’ideale per te sono indubbiamente le steak house, ristoranti specializzati in bistecche e carne alla griglia. Dopo aver scelto il locale, impazzisci dalla gioia quando i tuoi commensali ti permettono di scegliere anche il loro menù. Con la carne non può mancare un vino rosso di alta qualità e scegli tu pure quello. Se ne hai la possibilità, ti piace anche pagare il conto degli altri.



VERGINE - Andare a cena fuori con te potrebbe essere molto impegnativo perché hai spesso da ridire su tutto: l’aria condizionata ti dà fastidio, i bambini del tavolo accanto fanno troppo chiasso, i prezzi del menù sono eccessivi oppure la qualità del cibo è scadente. Una soluzione che potrebbe andar bene per le tue puntigliose esigenze è il bistrot, un locale che ha più le sembianze di un bar che di un ristorante e mantiene prezzi accessibili. Sulla pulizia delle posate sei assolutamente intransigente.



BILANCIA - Tu sei grande amante della vita sociale e organizzi spesso serate tra amici a cena fuori. Con la guida Michelin sotto mano, ti si può ammirare scegliere un elegante e raffinato ristorante stellato, che ti faccia fare bella figura con i commensali. Non presti attenzione soltanto al tuo look, ma anche a quello delle persone sedute nei tavoli affianco al tuo. Prima di una cena importante, tu saresti capace di studiare tutte le regole del galateo (in alcuni casi, le conosci già dalla tua infanzia).



SCORPIONE - Quando vuoi, tu sai essere molto socievole e ti piace organizzare serate divertenti con poche persone fidate e care. Prediligi le location non troppo illuminate e ti si illuminano gli occhi quando la tua tavola viene illuminata dalle candele. Tra i locali che preferisci per andare a cena fuori, rientra sicuramente il ristorante messicano, dove puoi gustare una cucina speziata e piccante. Dopo qualche bicchiere di sangria, potresti addirittura iniziare a raccontare qualcosa sulla tua vita privata.



SAGITTARIO - Se dipendesse soltanto da te, andresti tutti i giorni a cena fuori con i tuoi amici o con la tua famiglia o con il tuo partner. Ti piace stare comodamente seduta a chiacchierare e mangiare mentre qualcuno serve i piatti al vostro tavolo e senza il pensiero di chi, dopo cena, dovrà riordinare e pulire tutto. Durante i tuoi viaggi hai gustato pietanze di vario tipo, ma il locale che preferisci rimane la pizzeria. Di fronte ad una buona pizza hai l’impressione che tutti diventino più simpatici e gentili!



CAPRICORNO - Quando si tratta di andare a mangiar fuori, bisogna tenere in considerazione tre fattori molto importanti che ti riguardano: non sei una persona particolarmente golosa, molte volte preferisci mangiare in beata solitudine, non vuoi spendere troppo. Ti accontenti di un fast-food dove poter mangiare velocemente un panino o una pizzetta al taglio, sprecando poco del tuo tempo e (soprattutto) poco del tuo denaro. Hai inoltre la buona abitudine di portarti sempre una bottiglietta d’acqua da casa.



ACQUARIO - Poiché vuoi sempre distinguerti dalla massa, quando vai a cena fuori proponi sempre ristoranti in cui si possa mangiare qualcosa di alternativo ai pasti di tutti i giorni o a ciò che puoi mangiare anche a casa. Tra i tuoi locali preferiti ci sono il ristorante etnico e il ristorante vegetariano, soprattutto se hai scelto uno stile di vita veg. Non hai paura di sperimentare ingredienti misteriosi e spingi i tuoi commensali a fare altrettanto. I tuoi strani abbinamenti fanno storcere il naso a qualcuno.



PESCI - In cucina sei una persona abbastanza capricciosa. Ci sono tanti alimenti che non ti piacciono, altri a cui sei allergica e altri che ti piacciono solamente cucinati in un determinato modo. Ami il brunch e gli aperitivi perché ti permettono di mangiare tantissime cose diverse e in piccole quantità. In questo modo pensi che non si noti se lasci qualcosa nel piatto. I locali più adatti per questi pasti sono sicuramente i lounge bar, dove puoi mangiare e bere con un piacevole sottofondo musicale.