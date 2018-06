Socievole o solitario? Te lo dice il tuo Segno Zodiacale

ARIETE - Non solo si può dire che siate socievoli, ma si può affermare che siate tra i più socievoli dello Zodiaco. Voi amate far baldoria con gli amici, festeggiare le vostre vittorie e persino le vostre sconfitte (perché siete dei veri guerrieri e sapete che non sempre si può vincere). Il vostro spirito avventuriero fa sì che siate sempre circondati da persone energiche ed entusiaste della vita, proprio come voi. Quando siete arrabbiati però, sarebbe meglio lasciarvi da soli per almeno qualche minuto.



TORO - Venere, Pianeta governatore del vostro Segno, vi rende persone gentili e amabili nei confronti degli altri. Tuttavia, non siete socievoli con tutti ma solo con chi riesce a rispettare i vostri tempi e le vostre decisioni. Può capitare che vi mettiate in testa di fare amicizia con una persona che vi ha colpito e, in quel caso, fate di tutto per creare l’occasione di parlarci e socializzarci. Se, viceversa, qualcuno volesse socializzare con voi, non è detto che ci riuscirebbe tanto facilmente.



GEMELLI - Vi piace troppo chiacchierare e, anche se talvolta capita che parliate ad alta voce da soli, preferite interagire con chiunque capiti dalle vostre parti. Per voi ogni argomento è buono per una conversazione allegra e vivace. Spesso confondete la parola socializzare con la parola “flirtare” e non ci sarebbero problemi se non fosse che lo fate serenamente di fronte ai vostri mariti e mogli o fidanzati e fidanzate. Nonostante in apparenza sembriate socievoli con tutti, vi legate raramente a qualcuno.



CANCRO - L’idea della solitudine vi spaventa, ma l’idea di frequentare locali affollati per socializzare vi spaventa ancora di più. Voi amate uno stile di vita tranquillo, sedentario. Il massimo della socializzazione per voi è partecipare a tutti i banchetti, pranzi, cene, battesimi, cresime, matrimoni e funerali dell’intero parentado. Conoscete perfettamente abitudini, usanze e segreti di zii e cugini di primo, secondo e terzo grado. Si può dire che la vostra sia una forma di socievolezza familiare.



LEONE - Non esiste un vero re che non abbia il suo popolo a seguirlo: il suo regno non potrebbe avere lunga durata. Voi avete bisogno di avere intorno tante persone, che possibilmente vi adulino e vi ricordino quanto siete bravi, quanto siete belli, unici, speciali e insostituibili. Quando siete in gruppo, avete l’abitudine di fare qualcosa per attirare le attenzioni su di voi e, per raggiungere questo ambizioso fine, siete pronti a socializzare anche con persone con cui non avete nessuna affinità.



VERGINE - Non sembra, ma vorreste essere molto più socievoli di quanto non siate: è la timidezza che vi blocca! Non avete problemi a socializzare coi colleghi per discutere sui progetti comuni e, quando si parla di tematiche che conoscete alla perfezione, non esitate ad esprimere il vostro parere. Se invece si tratta di fare amicizia o di flirtare con qualcuno, le vostre emozioni si spaventano. E, anziché lavorare su di esse, preferite criticare gli altri, giustificando così il fatto di non averci socializzato.



BILANCIA - Una vita sociale intensa è uno dei capisaldi della vostra vita e non potreste fare a meno di socializzare e frequentare con una certa costanza alcuni ambienti affollati, in cui poter fare nuove conoscenze. La solitudine vi spaventa: se foste sempre soli, sareste costretti a prendere decisioni o fare scelte che solitamente delegate ad altre persone. Siete talmente socievoli da riuscire a conversare e fare amicizia anche con le persone più solitarie e antipatiche del contesto in cui vi trovate.



SCORPIONE - Avete la fama di essere persone poco socievoli ed effettivamente vi si vede spesso in giro con abiti scuri e con espressioni cupe stampate sul volto. In realtà, gli impavidi che hanno il coraggio di approfondire la vostra conoscenza possono scoprire che nascondete un lato molto ironico, divertente e persino socievole. Voi siete fatti così: quando siete di buonumore, siete affettuosi e di compagnia. Quando siete di malumore, state per conto vostro a rimuginare sui torti subiti e a meditare vendetta.



SAGITTARIO - Nel corso della vita avete instaurato amicizie da tutte le parti del mondo e vi piace citare i vostri amici/conoscenti quando raccontate con enfasi le vostre fantastiche avventure. Nella vostra visione ottimistica della vita non è contemplata la solitudine e, se per caso viaggiate da soli, lo fate con l’intento di fare nuove conoscenze e non perdete l’occasione di socializzare persino sul treno, sull’aereo o sulla nave. Riuscite a comunicare anche se non conoscete la lingua del vostro interlocutore!



CAPRICORNO - Da bravi figli di Saturno, voi amate la solitudine e il silenzio. L’idea di stare in luoghi troppo affollati, o di essere obbligati a conversare con persone che conoscete poco, per voi è un vero incubo. Sul lavoro prediligete le attività in cui non è necessario interagire coi colleghi perché, lavorando in squadra, aumenta la probabilità che qualcuno faccia saltare i vostri accuratissimi piani. Il bisogno dei vostri tempi e spazi si fa sentire anche nella vita di coppia (quando ne avete una).



ACQUARIO - Il fatto che voi abbiate amici e amiche di tutte le età, di tutti gli orientamenti politici e sessuali, di tutte le etnie e di tutti i contesti sociali potrebbe trarre in inganno: voi in realtà amate la solitudine! Vi piace trascorrere le vostre giornate in mezzo alla gente, ma è altrettanto fondamentale preservare la vostra individualità, distinguervi in mezzo alla massa. E così vi si può vedere socializzare agli eventi più cool così come vi si può vedere sui monti a meditare in beata solitudine.



PESCI - Nonostante capiti spesso di vedervi in disparte durante una festa o un meeting aziendale, voi conoscete benissimo tutti i partecipanti e spesso siete anche i custodi dei loro segreti più intimi. Non vi piace ostentare la vostra socievolezza e preferite coltivare i vostri rapporti di amicizia in modo più riservato. Chi cerca di conoscervi meglio, viene accolto con dolcezza e disponibilità. La vostra ingenuità vi porta spesso a dare troppo spazio nella vostra vita anche a chi non se lo merita.