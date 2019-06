Oroscopo: i Segni Zodiacali con cui è bello andare in vacanza

ARIETE - Il tuo compagno di viaggio ideale potrebbe sicuramente essere il Sagittario. Entrambi infatti amate vivere ogni giorno nuove avventure, senza necessariamente programmarle con troppo anticipo. Avete la fiamma dell’entusiasmo che brucia dentro di voi e, anche se il Sagittario tende ad essere più intellettuale di te, durante la vacanza sceglie uno stile di vita più spensierato. Con il Leone la vacanza diventa ancora più esplosiva. Dovresti invece evitare il Capricorno perché, essendo più testardo di te, difficilmente trovereste un accordo su cosa fare.



TORO - Per un viaggio in dolce compagnia, le Stelle ti consigliano di scegliere qualcuno che appartenga al Segno dei Pesci. Tu ami il comfort e il Pesci ama renderti felice. È per questo che farà di tutto affinché durante la vacanza tu ti rilassi beatamente in un resort o in una casetta al mare o in mezzo alla natura. Anche il Cancro ha abitudini affini alle tue. Per evitare di trascorrere una vacanza all’insegna del battibecco invece, evita il Leone, a meno che tu non sia disposta a metterti in ombra pur di lasciarlo pavoneggiare in mezzo a tanta nuova gente.



GEMELLI - Per te le vacanze sono sacre e, poiché sei consapevole di non avere un carattere particolarmente accomodante, scegli di farle in compagnia di qualcuno che si trovi sulla tua stessa lunghezza d’onda: il Segno della Bilancia potrebbe essere perfetto! Entrambi siete socievoli, amate i locali alla moda e vi annoiate a trascorrere troppo tempo in casa o in hotel. Anche l’Acquario sta bene insieme a te. Dovresti invece evitare il Pesci perché le sue noiosissime lamentele potrebbero farti ritornare presto la voglia di riprendere a lavorare.



CANCRO - Tu sei una persona abbastanza sedentaria e pantofolaia. Anche quando vai in vacanza, ti piace ritagliare dei momenti di intimità con la tua famiglia o con il tuo compagno. Una cena a casa per te può essere più allettante di un’escursione nella natura selvaggia. Il tuo compagno di vacanza ideale potrebbe sicuramente essere il Toro, accomodante e premuroso. Lo Scorpione rende le tue vacanze più coinvolgenti. Se non vuoi ritrovarti in una città sconosciuta senza sapere dove dormirai durante la notte, evita di viaggiare in compagnia di un folle Gemelli.



LEONE - Sei una persona solare e, quando vai in vacanza, hai bisogno di avere al tuo fianco persone gioiose, sorridenti, felici di vivere nuove esperienze in tua compagnia. Ti piace viaggiare con chi ti lascia decidere dove andare e cosa fare, ma preferisci la compagnia di chi condivide con te progetti e avventure: il Segno dell’Ariete è l’ideale per rendere le tue giornate indimenticabili. Anche la Bilancia accontenta ogni tua esigenza. Per gli stessi motivi sopra elencati, dovresti evitare di viaggiare con lo Scorpione: la sua scontentezza ti infastidirebbe assai!



VERGINE - Anche quando vai in vacanza, ci sono delle abitudini a cui non sai rinunciare e non riusciresti mai a stare serena in compagnia di compagni di viaggio disordinati, poco puliti e ritardatari. Il Capricorno ti dà sicuramente la garanzia di star bene. Forse non lo sai, ma uno dei Segni più meticolosi è lo Scorpione: in sua compagnia potresti trovare un equilibrio perfetto oltre a quella tenerezza che, durante la vita ordinaria, sembra una mèta tanto lontana. Il Sagittario invece potrebbe infastidirti con le sue continue chiacchiere e la sua saccenteria.



BILANCIA - Per te andare in vacanza significa scegliere località turistiche popolari, partecipare a serate mondane nei locali più fashion presenti nelle vicinanze e sfoggiare un look impeccabile in modo da conquistare qualcuno. Il tuo compagno di vacanza perfetto non può che essere il Leone. Insieme riuscireste a fare amicizia col mondo! Anche con il Gemelli hai grandi affinità. Dovresti invece evitare di viaggiare in compagnia dell’Ariete perché, con i suoi modi di fare litigiosi e il suo look un po’ spartano, potrebbe farti fare brutta figura in pubblico.



SCORPIONE - A te non interessa organizzare delle vacanze troppo sofisticate e spesso scegli località tranquille, lontano dallo sguardo indiscreto dei vicini di cosa o dei vicini di ombrellone pettegoli. Non ami socializzare e non tutti i Segni sono disposti ad accettare questo lato del tuo carattere. L’unico in grado di soddisfarti potrebbe essere il Cancro, che ti farà sentire a casa anche se siete lontano migliaia di chilometri dalla vostra residenza. Anche la Vergine è un’ottima compagnia. Evita l’Acquario: sareste insopportabili l’uno per l’altro.



SAGITTARIO - Quando vai in vacanza sei inarrestabile: ti piace fare tantissime attività diverse, conoscere nuove persone, frequentare corsi di cui non avevi mai sentito parlare, mangiare pietanze che non avresti mai immaginato nemmeno di poter assaggiare prima. Il tuo indiscusso compagno di viaggi ideale è l’Acquario: in sua compagnia il mondo sembra ancora più straordinario. Puoi trovarti molto bene anche con l’Ariete. Non sopporti invece la lentezza e la pigrizia del Cancro e sarebbe preferibile viaggiare con qualche sconosciuto che in sua compagnia.



CAPRICORNO - Sei una persona molto organizzata e probabilmente hai programmato le tue vacanze con tanti mesi di anticipo. Per te ogni attività deve avere un orario e una durata prestabilita e detesti dover rivedere i tuoi piani. Il tuo compagno di viaggio ideale è sicuramente la Vergine: con questo Segno condividi anche la necessità di andare al risparmio, senza regalare soldi ai ristoranti turistici. Il Pesci si affida dolcemente alle tue decisioni. Dovresti evitare il Segno della Bilancia perché ti costringerebbe a socializzare con persone sconosciute.



ACQUARIO - Sei una persona imprevedibile e non ti piace organizzare le tue vacanze con troppo anticipo. Per te è impensabile decidere in primavere cosa fare nella prossima estate. Adori i viaggi last-minute e hai bisogno di un compagno di vacanza che riesca a vivere col tuo stesso entusiasmo e la tua stessa frenesia. Il Gemelli potrebbe sicuramente essere perfetto per divertirti e scherzare in ogni ora del giorno e della notte. Anche col Sagittario l’intesa è perfetta. Il Toro invece non apprezza la tua instabilità e insieme rischiereste per litigare di continuo.



PESCI - Per te andare in vacanza è sempre un’esperienza fantastica e straordinaria. Hai tanta fantasia, tanti sogni, ma nella maggior parte dei casi non riesci a metterli in pratica ed è per questo che hai bisogno di viaggiare con qualcuno che organizzi tutto al tuo posto: il Capricorno. Insieme vi compensate e formate una squadra perfetta. In alternativa, il Toro non delude mai. Dovresti invece evitare il Segno della Vergine perché ti farebbe pesare ogni piccola dimenticanza. E non hai sicuramente intenzione di essere ordinata quando vai in vacanza!