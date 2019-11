Oroscopo: scopri i Segni più tenaci e insistenti dello Zodiaco

Le Stelle ci aiutano spesso a scoprire alcuni lati della personalità di chi abbiamo davanti che non riusciamo a comprendere in maniera cara. Quante persone insistenti e tenaci conosciamo? Siamo sicuri che la loro sia vera insistenza oppure potrebbe essere una tattica per depistarci? L’Oroscopo ci svela quanto siamo insistenti e tenaci in base al nostro Segno Zodiacale.

ARIETE - È naturale che una persona combattiva come te sia anche insistente. Tu non ti arrendi mai, nemmeno dopo qualche fallimento che si ripete. Resisti sempre e insisti fino al raggiungimento della tua meta. Ma la tenacia sarà sempre sufficiente? Il più delle volte sì, ma può capitare che ti distragga a causa di alcune faccende esterne che vanno a colpire il tuo orgoglio e le tue emozioni. Sicuramente sei in grado di motivare i tuoi amici affinché non abbandonino mai i loro propositi più importanti.



TORO - Si può dire che tu appartenga al Segno più insistente e tenace dell’intero Zodiaco e di tutto l’universo. Queste sono infatti caratteristiche che molto spesso ti contraddistinguono rispetto agli altri. Quando ti metti in testa di raggiungere un obiettivo, non c’è nulla che riesca a fermarti, nemmeno l’orgoglio (che è invece il tallone d’Achille di altri Segni altrettanto insistenti ma meno tenaci). Riesci a mettere in mostra questi talenti sia nella vita professionale che in quella sentimentale.



GEMELLI - Sul fatto che tu sia una persona insistente non ci sono dubbi, ma il tuo peccato principale potrebbe essere l’incostanza, che ti impedisce di portare a termine tutti i tuoi progetti. Molto spesso, proprio quando ti trovi a pochi passi dal traguardo, ti fermi per dirigerti altrove. Questo è ben evidente quando vuoi uscire con qualcuno e lo tartassi di telefonate finché, quando sta per dire di sì, sparisci. Nessuno comprende le ragioni del tuo comportamento e, probabilmente, nemmeno tu ci riesci.



CANCRO - Non ti si può sicuramente includere tra le persone più insistenti dello Zodiaco. Quando infatti ricevi un “no” da parte di qualcuno, sia che si tratti di lavoro sia che si tratti di faccende private o sentimentali, vai in crisi e lasci emergere le tue insicurezze. Eppure, se qualche volta riuscissi a credere un po’ di più in te stessa, potresti accorgerti che basta solo un secondo tentativo per convincere gli altri a fare quello che vuoi. Per quanto riguarda la tenacia, vale lo stesso ragionamento.



LEONE - Sei una persona forte, coraggiosa, audace e intraprendente, ma non ti piace insistere e non capisci proprio perché una persona valorosa come te debba perdere tempo per forzare una situazione che non vuole decollare. Qualche volta lo fai ugualmente, ma soltanto se si tratta di un progetto che ti sta particolarmente a cuore. Non ti definisci tenace, ma bisogna ammettere che in tante circostanze riesci ad esserlo (e con grande successo). Ti piace molto quando sono gli altri ad insistere con te.



VERGINE - Apparentemente sembra che tu sia una persona poco insistente e un po’ menefreghista. In realtà, quando ti interessa raggiungere un obiettivo o conquistare una persona, fai il possibile affinché tutto vada secondo i tuoi piani e, anche se silenziosamente, insisti e attendi con pazienza il momento favorevole per mettere in atto nuove strategie. Da buon Segno di Terra, possiedi anche una grandissima dose di tenacia, che purtroppo non utilizzi nelle faccende di cuore ma soltanto nel tuo lavoro.



BILANCIA - L’insistenza e la tenacia non rientrano sicuramente tra le tue principali virtù. Non sei una persona che ama chiedere, scegliere o decidere. Molto spesso, pur di non prendere alcuna iniziativa, ti adatti agli eventi che ti accadono e non ti sorge nemmeno il pensiero che forse, se avessi mosso un dito, tutto sarebbe potuto andare diversamente. Di fronte ad un rifiuto di allontani e non è tua abitudine approfondirne le cause. Soltanto la curiosità potrebbe spingerti a diventare un po’ meno passiva.



SCORPIONE - Dire insistente per una persona come te non è sufficiente. Quando hai una meta da raggiungere, tu rasenti l’ossessione e insisti anche quando ti viene dimostrata l’impossibilità di qualche cosa. La tua tenacia sembra indistruttibile, ma in realtà anche tu hai un limite. Quando viene superato il livello in cui inizia la tua permalosità, molli la presa e lascia andare quello che avevi inseguito e per cui avevi lottato fino a poco tempo prima. Del resto, si sa che per te le mezze misure non esistono.



SAGITTARIO - Sei una persona molto piacevole e insisti negli obiettivi che ti proponi di raggiungere soltanto quando hai la certezza di non essere invadente per nessuna delle persone che sono coinvolte. Ci tieni a mantenere un clima armonico intorno a te. Quando insisti, lo fai con le parole e alcuni ex del passato possono testimoniare di aver ricevuto lunghissimi messaggi vocali da parte tua in diverse circostanze in cui ti premeva convincerli di far qualcosa. Sei anche tenace al punto giusto.



CAPRICORNO - La tua testardaggine ovviamente è un chiaro segnale di quanto tu possa essere insistente quando ti metti in testa qualcosa. Questo però accade prevalentemente in tutto ciò che ha a che fare con la tua carriera. Insistere per te significa anche fare qualche piccola rinuncia o sacrificio in nome dei tuoi ideali. La tenacia è ugualmente una delle tue migliori virtù e, insieme alla perseveranza, ti consente di non mollare la presa nemmeno quando tutto sembra perduto. Sei un vero osso duro.



ACQUARIO - La tua estrema leggerezza ti impedisce di essere una persona insistente o tenace. Solitamente infatti, sei tu a subire l’insistenza degli altri e non c’è cosa che riesca a darti più fastidio. Quando non rispondi ad una telefonata, per esempio, non riesci a capire perché gli altri si ostinino a richiamare senza aspettare che, eventualmente, sia tu a dare il cenno di una risposta. Con le tue continue fughe o sparizioni, specialmente in ambito amoroso, metti anche a dura prova la tenacia degli altri.



PESCI - Non è vero che tu sei una persona poco insistente. La verità è che fai finta di non insistere, ma in realtà lo fai più degli altri, in maniera subdola e velata, con le tue continue lamentele volte a sfinire la persona con cui hai a che fare o che può aiutarti a raggiungere velocemente i tuoi obiettivi. C’è da dire che però non sei molto tenace perché cambi idea facilmente e i traguardi che desideri raggiungere cambiano rapidamente in base a criteri sconosciuti a chiunque (forse persino a te).