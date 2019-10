Oroscopo: pillole di saggezza come Zodiaco comanda

Ogni tanto fa bene leggere degli aforismi o delle pillole di saggezza che sappiano orientarci e ispirarci per rendere le giornate più piacevoli e serene. L’Oroscopo suggerisce ad ogni Segno Zodiacale una citazione sulla vita o sul destino di diversi autori. Lasciamo che le Stelle ci indichino le parole giuste per osservare dentro di noi e scoprire la nostra gioia e la nostra vitalità!

ARIETE - Niccolò Ammaniti dice con parole molto semplici quello che ti sta succedendo. “Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove”. È il momento di lasciare andare il passato e prepararti per accogliere qualcosa di nuovo nella tua vita. Anche i transiti planetari più difficili possono essere superati, soprattutto dal Segno dei guerrieri!



TORO - “Tra venti anni la delusione sarà provocata non dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Levate dunque l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite”. Le parole di Mark Twain sembrano essere di grande ispirazione per te che stai ospitando Urano nel tuo Segno. È arrivato il momento di abbandonare le certezze che sono ormai diventate semplici abitudini. La curiosità e la scoperta sono le guide migliori che tu possa avere!



GEMELLI - L’aforisma che in questo momento si addice maggiormente a te potrebbe essere di Cesare Pavese, tratto da “Il mestiere di vivere”. Le parole sono queste: “La vita non è ricerca di esperienze, ma di se stessi. Scoperto il proprio strato fondamentale ci si accorge che esso combacia col proprio destino e si trova la pace.” Prova a riflettere a lungo su queste parole e cerca di farne tesoro. Per te potrebbe rappresentare una vera svolta andare alla ricerca di te anzi che di nuove esperienze senza direzione.



CANCRO - Per te che stai sopportando il transito dissonante di Saturno da diverso tempo, può essere sicuramente utile una citazione di Paulo Coelho che dice: “Quando non ho avuto più niente da perdere, ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere chi ero, ho ritrovato me stesso. Quando ho conosciuto l'umiliazione ma ho continuato a camminare, ho capito che ero libero di scegliere il mio destino”. Anche tu sei sul punto di ritrovare la tua vera identità. Coraggio, il tuo destino ti sta aspettando!



LEONE - Banana Yoshimoto in uno dei suoi testi scrive: “La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l’amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l’anima respira e grazie alla quale vive”. Queste parole ti colpiscono molto profondamente. Dovresti viverle nella tua pelle!



VERGINE - Per te potrebbe essere molto utile lasciarti ispirare dalla citazione di Walter Bonatti: “Quando si è molto giovani capita di non sapere bene chi si è e che cosa si vuole dalla vita. Indubbiamente però noi tutti disponiamo di un misterioso filo conduttore che prima o poi finirà per farci scegliere ciò che per indole è già latente in noi, e servirà a costruire la nostra personalità”. Potrebbe capitarti anche se non sei più molto giovane. Lo senti questo filo conduttore? Riflettici con molta serenità.



BILANCIA - “In genere il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio. Bisogna andare a cercarlo”. Con questa citazione di Carlos Ruiz Zafon, le stelle vogliono spronarti ad agire e ad andare incontro con le tue stesse gambe al tuo destino. Non aspettarti che la fortuna cada dal cielo senza che sia tu a fare qualcosa per raggiungerla. Cerca di attrarla a te con la tua energia.



SCORPIONE - Il tuo Segno Zodiacale è molto complesso ed è proprio per questo che hai bisogno di parole forti per motivarti. Ecco quindi per te le parole di Marco Aurelio: “La felicità della tua esistenza deriva dalla qualità dei tuoi pensieri: di conseguenza, sii consapevole dei pensieri che circolano nella tua mente e presta attenzione a non aggrapparti a pensieri in discordia con la virtù e la ragionevolezza”. Hai capito? Leggi attentamente e ricordati che queste parole ora sono rivolte proprio a te.



SAGITTARIO - Una citazione che potrebbe sicuramente essere di tuo gradimento è quella di Mahatma Gandhi: “Quando sono disperato, ricordo che attraverso tutta la storia le vie dell'amore e della verità hanno sempre vinto. Ci sono stati tiranni ed assassini, e per un certo tempo essi possono sembrare invincibili, ma alla fine, essi cadono sempre. Pensa a questo, sempre”. Non stai vivendo un momento disperato, ma queste parole possono ugualmente nutrire il tuo spirito, la tua fede e il tuo dolce ottimismo.



CAPRICORNO - Le stelle ti parlano d’amore e lo fanno attraverso una citazione di Paulo Coelho: “L’amore non è grande né piccolo: è soltanto amore. Non si può misurare un sentimento come si misura una strada. Se lo farai, comincerai a fare paragoni con ciò che ti è stato raccontato, o con ciò che ti aspetti di incontrare. E così ti ritroverai sempre ad ascoltare una storia, invece di percorrere il tuo vero cammino”. Saturno ti dona la saggezza necessaria per rendere queste parole vive in te. Non aver timore.



ACQUARIO - Appartieni ad un Segno Zodiacale stravagante e pazzerello. Per te potrebbe essere sicuramente adatta la citazione di Herman Hesse: “Uno può finire poeta o pazzo, profeta o delinquente, non è affar suo, e in fin dei conti è indifferente. Il problema è realizzare il suo proprio destino, non un destino qualunque, e viverlo tutto fino in fondo dentro di sé”. Devi ammettere che ti ci ritrovi tanto in queste parole. Ma qual è il tuo proprio destino? È su questo che le stelle ti invitano a riflettere.



PESCI - “Dovresti imparare che la vita, come l’amore, è l’unico business il cui bilancio deve finire in rosso: bisogna dare tutto senza calcolare ciò che ci viene riversato. Quello che diamo agli altri è nostro per sempre, mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre”. Questa citazione di Paolo Crepet ti piace da impazzire e dovresti leggerla ripetutamente per motivarti nelle prossime giornate e nelle prossime settimane. Tu puoi dimostrare al mondo quanto si possa guadagnare col business dell’amore.