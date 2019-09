Oroscopo: un personaggio famoso per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Al tuo Segno Zodiacale apparteneva il grandissimo Leonardo Da Vinci, nato il 15 aprile 1452. È difficile definirlo perché il suo talento è stato universale. Fu artista, scienziato, ingegnere, architetto e inventore. Fu sicuramente la mente più ingegnosa dell’intero Rinascimento italiano. La sua curiosità e la sua intelligenza lo portarono a scoperte eccezionali e importantissime. Per te che ambisci sempre ad arrivare al primo posto, è bello sapere che è difficile trovare personaggi più geniali di Leonardo.



TORO - Una delle massime esponenti del tuo Segno Zodiacale è sicuramente Rita Levi Montalcini, nata il 22 aprile 1909. Donna di scienza, la Montalcini si fece conoscere come neurologa e divenne anche senatrice a vita italiana. La sua più grande scoperta, che le permise anche di vincere un premio Nobel, fu il fattore di accrescimento della fibra nervosa, noto con la sigla NGF. Fu una donna forte e tenace, capace di farsi rispettare come la maggior parte delle donne nate sotto il tuo stesso Segno Zodiacale.



GEMELLI - Il tuo Segno Zodiacale può essere degnamente rappresentato da un personaggio intellettuale e brillante e, perché no, astrologicamente scettico. Si potrebbe quindi scegliere Margherita Hack, nata il 12 giugno 1922. Margherita studiava le stelle, era una divulgatrice scientifica e si fece conoscere in tutto il mondo per i suoi studi di astrofisica. Vinse anche il Nobel. Era una donna che amava esporsi e affrontava spesso dibattiti accesi tra scienza e religione. Qualcuno la definiva “donna scienziata libera”.



CANCRO - Tu hai un animo romantico e potrebbe farti molto piacere venire a scoprire che uno dei massimi rappresentanti del tuo Segno Zodiacale fu proprio Luigi Pirandello, nato il 28 giugno 1867. Pirandello fu considerato uno dei più importanti drammaturghi del XX secolo. Era uno scrittore e poeta eccezionale, che riusciva a coinvolgere il lettore con i suoi testi che sono tutt’oggi oggetto di studio e fonte di grande rivelazione. Sicuramente non puoi farti mancare i suoi libri nella tua grande raccolta.



LEONE - Il tuo Segno Zodiacale è felice di poter essere rappresentato da personaggi famosi e importanti del calibro di Neil Armstrong, nato il 5 agosto 1930. Armstrong, aviatore e astronauta statunitense, fu il primo uomo a posare piede sulla luna ed è celebre la sua citazione che dice “un piccolo passo per l'uomo un grande passo per l'umanità”. Da ottimo esponente del Leone, diede indubbiamente prova di grande coraggio e il suo contributo è stato effettivamente importante e significativo per tutto il mondo.



VERGINE - Tu appartieni ad un Segno umile, che ama sempre sentirsi utile per gli altri. Una delle più grandi rappresentanti del tuo Segno Zodiacale è Madre Teresa di Calcutta, nata il 26 agosto 1910. Fin da piccola, Madre Teresa mostrò un profondo legame con la religione cristiana. Venne considerata la più grande missionaria della carità (fondò anche la congregazione) e tutte le sue gesta le consentirono addirittura di essere beatificata. Ammettilo: ogni tanto pure tu pensi che dovrebbero santificarti.



BILANCIA - Tra i tantissimi personaggi famosi che appartengono o sono appartenuti al tuo Segno Zodiacale, merita sicuramente di essere citato il grandissimo Mahatma Gandhi, nato il 2 ottobre 1869. Fu politico, filosofo e avvocato indiano (una delle professioni maggiormente amate dal segno della Bilancia). Il tuo è un Segno di equilibrio e di pace, e Mahatma fu proprio il fondatore della nonviolenza e il padre dell’indipendenza indiana. È un grande orgoglio per te sapere di poter condividere qualcosa con lui.



SCORPIONE - Tu sei una persona particolare, con un carattere impenetrabile e non semplice con cui relazionarsi. Però sai come farti notare. Un personaggio famoso che ti può rappresentare è Pelè (Edson Arantes do Nascimento), nato il 23 ottobre 1940. Nono solo viene considerato il più grande calciatore del mondo e re del football (è stato infatti un fortissimo e famosissimo calciatore attaccante brasiliano), ma tuttora è un grande dirigente sportivo. Rappresenta molto bene la grande ambizione del tuo Segno Zodiacale.



SAGITTARIO - Uno dei personaggi famosi più interessanti e appartenuti al tuo Segno Zodiacale è stato sicuramente Vasilij Kandinskij, nato il 4 dicembre 1866. Grandissimo pittore, Kandinskij fu il fondatore della pittura astratta. Non dovrebbe stupire il fatto che fu spesso soprannominato “il cavaliere errante” per sottolineare proprio il suo viaggio attraverso i colori e le forme astratte, per la scoperta di una grande spiritualità. Se ancora non ne hai, procurati almeno una sua stampa da appendere nelle pareti di casa.



CAPRICORNO - Uno dei più grandi rappresentanti del tuo Segno Zodiacale è sicuramente stato Isaac Newton, nato il 25 dicembre 1642. Newton viene considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi. È stato un matematico, fisico, filosofo, astronomo, teologo, storico e alchimista. Probabilmente fu proprio grazie alla perseveranza e alla tenacia del suo Segno che riuscire a portare avanti i suoi studi con tanto successo. E non dovrebbe stupirti il fatto che tra i suoi studi ci fosse anche l’astrologia.



ACQUARIO - Per il tuo Segno Zodiacale non si può fare a meno di scegliere un personaggio originale e geniale. Un degno esponente dell’Acquario può sicuramente essere Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), nato il 27 gennaio 1832. Lewis Carroll è stato uno scrittore, matematico, fotografo, logico e prete anglicano, ma è forse più noto per essere stato l’autore della meravigliosa storia di “Alice nel paese delle meraviglie”. Avevi dubbi che uno storia del genere fosse opera di uno dei figli di Urano?



PESCI - Tra tutti i personaggi famosi appartenenti o appartenuti al tuo Segno Zodiacale, merita sicuramente di essere citato Michelangelo Buonarroti, nato il 6 marzo 1475. Michelangelo viene considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. È stato scultore, pittore, architetto e poeta. Dalle sue opere si evince un’intelligenza, una cultura e una personalità al di fuori dal comune e devi ammettere che si tratta di caratteristiche che anche tu pensi di incarnare. Tira fuori l’artista che è in te!