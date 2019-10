La Sesta Casa Astrologica e i segreti di quotidianità e professione

Per approfondire i nostri studi astrologici, è sempre indispensabile erigere il proprio Tema Natale . Qui scopriamo che il cerchio dello Zodiaco è suddiviso in dodici Case Astrologiche che rappresentano dodici diversi settori della vita. Alcune le abbiamo già analizzate: ad esempio abbiamo isto che la settima Casa ci rivela con quali persone entriamo in relazione più facilmente. Ora è il momento della Sesta Casa Astrologica: cosa simboleggia nel nostro Tema Natale? Quali sono le principali caratteristiche di chi ha una Sesta Casa particolarmente significativa nel suo Tema Natale?

La Sesta Casa viene molto spesso associata alla nostra vita ordinaria e alla nostra quotidianità, che il più delle volte corrisponde alla nostra attività professionale (tante persone dedicano la maggior parte della propria giornata al lavoro). Può darci quindi preziose indicazioni sulle nostre ambizioni lavorative e sulle azioni che compiamo per fare carriera o per svolgere ogni attività in maniera efficiente. Dall’analisi di questa casa possiamo scoprire quanto il nativo sia felice di assumersi responsabilità e impegni che possono portarlo a crescere.



E’ considerata anche la Casa della salute e può quindi rivelare alcune predisposizioni fisiche ad alcuni disturbi, sia cronici che passeggeri. Possiamo dunque trovare in questo settore alcune indicazioni legate alla sfera dell’igiene personale, alla scelta di un certo stile alimentare o alla pratica di alcune discipline che servono per mantenersi in forma. Il benessere psicofisico è uno dei valori portanti di questa Casa e potrebbe rappresentare la priorità assoluta di un nativo fortemente influenzato da essa.



Quando questa Casa è molto affollata nel Tema Natale (ma anche quando è vuota, se in presenza di altri aspetti importanti che valuterà l’astrologo), potremmo trovarci di fronte a soggetti che fanno di tutto per rendersi utili nella società e si mettono quindi al servizio degli altri o dell’ambiente. Prendersi cura degli altri diventa in questa Casa una delle migliori modalità per affermare se stessi e il proprio valore.