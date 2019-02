Tema Natale: i Pianeti nella Settima Casa Astrologica

Che significato hanno i Pianeti nella Settima Casa?



SOLE - L’individuo col Sole nella Settima Casa ha bisogno di avere sempre al suo fianco qualcuno per svolgere le sue attività quotidiane. Soffre molto la solitudine e cerca compagni di vita solari, vivaci e sorridenti, dai quali qualche volta si lascia condizionare.



LUNA - La Luna è mutevole e potrebbe portare incostanza nella cura delle proprie relazioni. Un giorno si desidera una cosa, e il giorno dopo fa i capricci perché ne vuole un’altra. Porta attrazione verso persone lunari, affascinanti, misteriose, che non sempre danno certezze.



MERCURIO - Con Mercurio nella Settima Casa, è probabile che si vada d’accordo con persone molto più giovani di sé. Mercurio chiede freschezza, vivacità, allegria e tanta comunicazione nelle relazioni. I partner mercuriali sono brillanti, ma a volte immaturi e incostanti.



VENERE - Venere nel settore delle relazioni pone le faccende sentimentali al centro della propria esistenza. Va alla ricerca della bellezza e della perfezione. È sempre circondata da corteggiatori fedeli di cui non potrebbe mai fare a meno. È un’amante eccezionale!



MARTE - Marte, il Pianeta della guerra, nella Casa delle relazioni non può che portare conflitti e rapporti focosi ed esplosivi. L’individuo si sente attratto da persone con forti caratteriste marziali e quindi forti, intraprendenti, con un lato maschile molto sviluppato.



GIOVE - Il buon Giove porta naturalmente fortuna nelle relazioni e predispone all’incontro del “Grande Amore”, quello in grado di cambiare la vita. Porta una forte repulsione verso le persone negative oppure che tendono a spegnere il proprio entusiasmo.



SATURNO -Saturno nella Settima Casa Astrologica viene a volte mal interpretato. Sicuramente non predispone agli amori facili e frequenti, ma non significa nemmeno che si resterà soli per tutta la vita. Porta poca relazioni, ma importanti, e spesso in tarda età.



URANO - Con Urano nella Settima Casa, l’imprevisto è dietro l’angolo. Le relazioni vengono vissute con un senso di irrequietezza. Si desidera tutto e subito, ma quando lo si ottiene, tutto può crollare. Porta attrazione verso persone stravaganti e fuori dal comune.



NETTUNO - Nettuno nel campo delle relazioni spinge l’individuo ad idealizzare la persona che ha davanti. Le illusioni diventano quindi frequenti. L’individuo va alla ricerca di soggetti problematici perché vuole salvarli. Ci si potrebbe innamorare di un’artista.



PLUTONE - Con Plutone nella Settima Casa, si potrebbero categorizzare le persone che si conoscono in due parti: quelle che si amano e quelle che si odiano. Plutone non conosce le mezze misure e adora le storie complicate. Va alla ricerca di persone tenebrose e sexy.