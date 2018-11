Astrologia: i Pianeti più favorevoli per fare nuovi incontri

Ci sono tantissimi aspetti planetari da prendere in considerazione per capire se è un momento astrologicamente favorevole per far entrare nuove persone nella nostra vita.

Una delle prime cose che possiamo fare è verificare la posizione dei Pianeti nel momento in cui stiamo vivendo in relazione alla posizione delle Case Astrologiche nel nostro Tema Natale. Le principali Case da tenere in considerazione sono la Terza (la casa delle comunicazioni), la Settima (la casa delle relazioni e delle società), l’Undicesima (la casa delle amicizie) oppure la Quinta (la casa dell’amore). Il transito di Giove in queste Case sono indubbiamente tra i più fortunati. Un esempio di transito favorevole per fare nuovi incontri infatti, è rappresentato da Venere e da Giove che transita nella Settima Casa Astrologica.



Come possiamo capire se Giove sta transitando nella Settima Casa?

Sicuramente il modo migliore sarebbe quello di domandarlo ad un bravo astrologo, ma possiamo anche cercare di intuirlo in base alle conoscenze astrologiche che abbiamo. In linea generica si può affermare che Giove transiti nella nostra Settima Casa quando si trova nel Segno opposto a quello del nostro Ascendente (se il nostro Ascendente è Gemelli, Giove transita nella nostra Settima Casa quando si trova nel Segno del Sagittario, che è opposto al Segno dei Gemelli).



Perché il transito di Giove nella Settima Casa Astrologica è favorevole ai nuovi incontri?

La Settima è la casa delle relazioni e delle unioni. Quando Giove la attraversa, porta espansione, ricchezza e fortuna. Spesso porta nuovi partner, ma può portare anche oggetti verso cui tante persone riversano il loro affetto e il loro amore, come ad esempio un cucciolo oppure una motocicletta.



Le relazioni che nascono con Giove in transito nella Settima Casa potrebbero non durare a lungo però se non vengono sostenute da altri aspetti che garantiscano la stabilità del rapporto (all’inizio tutte le storie sono belle e ricche di entusiasmo, la vera magia è preservare questo stato nel tempo).