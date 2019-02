Oroscopo: che succede ai 12 Segni se il partner li lascia

ARIETE - Lui: Nonostante tu sia un guerriero, se vieni lasciato accetti la sconfitta senza tentare di riconquistare la tua donna. Rimani ferito nel tuo orgoglio, ma se capita, non ti tiri indietro di fronte ad una notte di sesso post separazione. La caccia è riaperta.

Lei: Sei molto orgogliosa e, se vieni lasciata, la tua reazione dipende dalle modalità in cui il partner sceglie di abbandonarti. Se dovesse mancarti di rispetto o essere sleale, lo escluderesti per sempre dalla tua vita, anche in caso di pentimento.



TORO - Lui: Se vieni lasciato (evento assai raro), difficilmente ne resti sorpreso e probabilmente è stata una decisione presa di comune accordo con la tua compagna. Hai però bisogno di tempo per riprenderti e adattarti alle nuove abitudini della vita da single.

Lei: È difficile che qualcuno ti lasci, ma se ciò dovesse accadere, dopo qualche indimenticabile scenata di gelosia e dopo aver svaligiato la pasticceria, ti cureresti lentamente le ferite. Lo “stalking” sui social network del tuo ex durerà per qualche mese.



GEMELLI - Lui: A volte è proprio quando vieni lasciato che ti rendi conto di quanto fossi innamorato della tua ex, nonostante il tuo atteggiamento infantile o le promesse non mantenute. Dietro le tue risate e la tua reazione menefreghista, si nasconde tanta sofferenza.

Lei: Una piccola sceneggiata teatrale è sempre d’obbligo quando vieni lasciata. La tua smania di protagonismo un po’ ci gode. Ma la sofferenza dura poco e, dopo aver cambiato colore di capelli e acquistato dieci vestitini, sei pronta per un nuovo amore!



CANCRO - Lui: Quando vieni lasciato, ti crolla il mondo addosso. Non capisci dove hai sbagliato e ribadisci alla tua ex che sia insensibile da parte sua ignorare i tuoi sentimenti. Dopo la delusione, arriva la rabbia, che ti spinge a parlar male di lei con i suoi amici.

Lei: Nonostante le tue continue paranoie durante l’intera durata della vostra relazione, tu non ti aspettavi di essere lasciata. Non è possibile che tutte le sfortune capitino a te e sei quasi sicura che ci sia lo zampino della tua perfida ex suocera.



LEONE - Lui: Una donna che ti lascia è un oltraggio al tuo cuore e alle tue emozioni. Dopo una grande e memorabile sfuriata, ti accerti che lei sia consapevole del fatto che non ti rivedrà mai più e che non troverà mai nessuno che la ami quanto l’hai amata tu.

Lei: Non puoi assolutamente accettare l’idea che un uomo rinunci a te, alla tua bellezza e alla tua presenza. Se vieni lasciata, ti infuri come una belva, sbraiti e fai di tutto per convincere il partner che non sarebbe nessuno senza di te al suo fianco.



VERGINE - Lui: Non sei abituato a gestire le tue emozioni e, quando vieni lasciato, rimani per un po’ di tempo immobile, senza sapere cosa fare. Una delle tue più grandi paure è che la tua ex ti chieda del denaro. Per quanto riguarda il resto, te ne fai una ragione.

Lei: Anche quando vieni lasciata, tu rimani composta e cerchi di affrontare la situazione razionalmente. Se possibile, fai in modo di rovinare il tuo ex economicamente. Con un bel conto in banca, puoi concederti il lusso di piangere per la delusione subita.



BILANCIA - Lui: Poiché non ti assumi mai la responsabilità di abbandonare una persona, è naturale che sia sempre tu ad essere lasciato. Nella maggior parte dei casi ti senti quindi libero e felice. In rari casi stai male e vieni presto consolato da un nuovo amore.

Lei: Sei piena di corteggiatori e consideri tuo il detto “Morto un Papa, se ne fa un altro”. Non significa che tu non soffra, ma ritieni che sia una perdita di tempo piangere per qualcuno che non ti ha saputo amare. Ti consoli con qualche bel vestito!



SCORPIONE - Lui: La fine di una storia per te è di per sé una tragedia greca. Quando vieni lasciato, iniziano i tormenti mentali e psicologici, di cui inizialmente potrebbe essere vittima pure la tua ex. Fai di tutto per farla sentire in colpa e riportarla da te.

Lei: Il tuo (oramai) ex non fa in tempo a lasciarti, che tu stai già meditando vendetta. Non si libererà di te per tutta la vita e, pur di vederlo soffrire, sei disposta ad uscire con tutti i suoi migliori amici o peggiori nemici. Il perdono è una meta lontana.



SAGITTARIO - Lui: Non ti piacciono le sceneggiate e quando vieni lasciato preferisci lasciar scorrere un po’ di tempo prima di parlarne con qualcuno. Prima di intraprendere una nuova relazione seria, preferisci lasciarti andare in flirt e avventure scaccia-pensiero.

Lei: Vedere il tuo entusiasmo spegnersi per una delusione amorosa è molto triste, ma con la tua positività non fai fatica a ritrovare il sorriso. Un bel viaggio può sicuramente essere il migliore alleato dopo che il tuo ex commette l’errore di lasciarti.



CAPRICORNO - Lui: In apparenza, quando vieni lasciato, rimani impassibile e sembra che la faccenda non sfiori minimamente il tuo animo. In realtà, dentro di te senti qualcosa che si spezza ma, per paura di mostrare la tua vulnerabilità, scegli di soffrire in silenzio.

Lei: Una donna tutta d’un pezzo come te non può concedersi il lusso di mostrare il suo cuore spezzato (tu la pensi così) e quando vieni lasciata fai finta di affrontare la situazione molto serenamente. Poi però, piangi di nascosto nei bagni del tuo ufficio.



ACQUARIO - Lui: Qualcuna ti ha lasciato, ma tu non sapevi nemmeno di essere fidanzato o non ti ricordavi di esserti sposato. E così, con la tua fastidiosa indifferenza, potresti addirittura indurre la tua ex a tornare sui suoi passi per cercare di acchiapparti di nuovo.

Lei: Una donna indipendente come te non ha paura di venir lasciata o di restare da sola. Ti innervosisce però l’idea di aver aperto il tuo cuore a qualcuno che non ha saputo coglierne il valore. Dopo un periodo di dispetti o silenzi, ritorni amica col tuo ex.



PESCI - Lui: Quando vieni lasciato, soffri. E quando soffri, per te è naturale soffrire e piangere. Non te ne vergogni. Non ti fai facilmente una ragione di quello che è accaduto e per un po’ di tempo provi disperatamente a convincere la tua ex a riprovarci.

Lei: Non c’è cosa più tragica per te che essere lasciata, soprattutto quando il partner sparisce senza darti spiegazioni. Ti disperi, piangi, convochi tutte le amiche e continui a lamentarti notte e giorno, finché trovi qualcuno che ti possa consolare.