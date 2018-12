Astrologia: cinque buoni motivi per leggere l’Oroscopo

Il primo beneficio è sicuramente lo stimolo della curiosità, intesa come il desiderio di approfondire il motivo per cui il transito di un determinato Pianeta ci possa influenzare nella nostra quotidianità. Non si tratta tanto della fretta di conoscere in anticipo gli eventi che accadranno. Gli Oroscopi non ci autorizzano a rimanere fermi e passivi in attesa che gli eventi si manifestino. Ci dicono quali sono gli eventi che hanno magiore probabilità di verificarsi, ma spetta a noi approfondirne e verificarne il significato.



Il secondo beneficio è senza dubbio la speranza. Quando leggiamo che ci sono tante buone opportunità che ci aspettano, si accende in noi una nuova luce, che qualche volta può essere molto utile per farci affrontare i problemi della vita con il sorriso e osservandoli da nuove prospettive (quelle suggerite dall’Oroscopo).



Il terzo beneficio è lo sviluppo del problem solving. Se le previsioni astrologiche dicono che ci saranno dei transiti che favoriranno alcuni eventi a noi non particolarmente graditi, abbiamo la possibilità di prevenirli ed elaborare con largo anticipo le strategie che ci consentiranno di evitare effetti troppo nefasti sulla nostra quotidianità.



Il quarto beneficio è l’umorismo. Bisogna ammetterlo: alcuni Oroscopi sono veramente simpatici e spiritosi e, anche se non ci vogliamo credere, ci divertiamo a leggerli per ironizzare su noi stessi o sulle persone che abbiamo accanto. A chi non è mai capitato di prendere in giro un amico in base al suo Oroscopo o al suo Segno Zodiacale?



Il quinto beneficio è l’amore: nessuno si limita a leggere il proprio Oroscopo, ma va a consultare quello del proprio partner, dei propri figli o di persone care. Anzi a volte sono proprio questi Segni ad essere letti per primi, lasciando indietro le previsioni che riguardano noi in prima persona. Preoccuparsi del bene altrui è indubbiamente un segno d’amore profondo, anche quando viene fatto segretamente. L’Oroscopo può insegnarci a conoscere gli altri, anche quando leggiamo qualcosa di “sbagliato” e non corrispondente alla personalità di quella persona. Per poter affermare che alcune caratteristiche di una persona non sono descritte in modo corretto, infatti, è necessario ragionarci, rifletter, osservare i suoi comportamenti e farle un grande regalo: la nostra attenzione.