Oroscopo: le Stelle ti dicono quanto sei sportivo

Molto spesso, quando si parla di hobby, tanti iniziano a parlare dello sport che praticano oppure che seguono alla tv. Ci sono persone particolarmente felici di f are attività fisica e altre che, se potessero, non si schioderebbero mai dal divano o dalla sedia. In base al nostro Segno Zodiacale , l’ Oroscopo ci svela quanto siamo sportivi. Lasciamo che le Stelle ci conducano in tante nuove scoperte!

ARIETE - Bisogna ammettere che lo sport rientri quasi sempre tra i tuoi hobby preferiti, anche perché senti proprio il bisogno fisico di impiegare le tue tante energie in attività che non siano nocive per il tuo corpo. Sei anche una persona molto competitiva e perciò lo sport rappresenta anche un’opportunità per dimostrare a tutti di essere sempre la numero uno. Non ti basta partecipare, tu vuoi vincere e vuoi farlo in modo leale. Eppure, anche la sconfitta ha tanto da insegnarti: non buttarti giù se perdi.



TORO - Il tuo sport preferito potrebbe essere quello di muoverti con la sedia con le ruote da un angolo all’altro della tua scrivania in ufficio. Non sei assolutamente una persona sportiva e il solo pensiero di dover fare del movimento fisico ti mette ansia. Il problema nasce quando metti su qualche chiletto e allora, pur di continuare a mangiare, preferisci iscriverti in palestra, ma non ti spingi oltre il cardio-fitness o il pilates. Non ti piace tanto nemmeno guardare programmi sportivi in tv.



GEMELLI - Per te fare sport significa giocare ed è per questo che lo sport diventa un tassello essenziale della tua vita. Negli sport individuali rendi meglio che in quelli di squadra perché fai molta fatica ad entrare in empatia coi tuoi compagni. Le tue strategie di gioco risultano sempre vincenti perché ti muovi velocemente, sia con il corpo che con i pensieri. Difficilmente capita che tu abbia qualche idolo nel mondo dello sport ma, qualora dovesse capitare, faresti di tutto per incontrarlo. E ci riusciresti.



CANCRO - Si può dire che tu lo sport preferisca guardarlo in pigiama e distesa sul divano anzi che in campo, a sudare con eventuali compagni di squadra. Sei una persona abbastanza pantofolaia e sedentaria. Ti appassioni alle partite in tv e hai sempre una squadra del cuore, di cui ti piace collezionare qualsiasi tipo di gadget. Quando si tratta di metterti alla prova però, non sempre ti senti all’altezza o dell’umore giusto per farlo e molte volte ti limiti a stare a guardare e fare il tifo per qualcuno.



LEONE - Sulla carta tu sembri una persona abbastanza sportiva, leale e con grandi doti di leadership. Quando però non puoi avere un ruolo di comando a causa delle tue doti non eccelse, preferisci evitare di fare sport in pubblico (soprattutto di squadra) e scegli di allenarti a casa. Quando invece hai la consapevolezza di poter vincere una gara, allora ti metti in mostra e godi nel ricevere gli elogi e gli incoraggiamenti di chi fa il tifo per te. Non vorresti mai deludere chi ti ammira e ti sostiene.



VERGINE - Quello che più ami dello sport sono le regole ed è per questo che pratichi quasi sempre discipline sportive dove la disciplina è fondamentale per fare anche il minimo avanzamento. Una volta che ti appassioni ad uno sport, difficilmente lo sostituisci con un altro e preferisci approfondire il primo sin nei minimi dettagli, arrivando a conoscere le sfumature di cui di solito sono a conoscenza soltanto i grandi professionisti. Ciò che ami dello sport è anche che ti faccia sentire in perfetta forma fisica.



BILANCIA - A te lo sport piace e ti piace anche l’idea di indossare una maglietta numerata uguale a quella di tutte le tue compagne o compagni di squadra. Non sei fatta per gli sport individuali, ti annoiano. Preferisci avere un gruppo di persone con cui allenarti e confrontarti periodicamente. Ti piacciono gli sport artistici, come la danza o il nuoto sincronizzato e li segui volentieri anche in tv. Quando entri in fissa con una squadra o un campione sportivo, tappezzi la tua casa di gadget scandalosi.



SCORPIONE - Ciò che più ti piace dello sport è la competizione. Non sei una persona particolarmente sportiva ma, se dovessi avere qualche rivale da battere, ti alleneresti assiduamente in modo da sconfiggerlo o umiliarlo. Anche quando segui qualche partita ti calcio, pallavolo, basket o altri sport di squadra, più che fare il tifo per la tua squadra del cuore, cerchi di gufare affinché perda quella che non rientra nelle tue grazie. Difficilmente ti mostri in palestra e preferisci avere qualche attrezzo a casa.



SAGITTARIO - Tu appartieni sicuramente al Segno più sportivo dello Zodiaco. Ti piace qualsiasi tipo di disciplina sportiva e non ti limiti a seguirla alla tv o dal vivo: tu pratichi tutti gli sport possibili e molto spesso eccelli in uno o più di essi, sia individuali che di squadra. Ti piace lo spirito di chi si mette in gioco per superare se stessi e i propri limiti e non per superare gli altri. Più che ti competizione, nel tuo caso si può parlare di vera e propria ambizione sportiva. Lo sport fa parte di te.



CAPRICORNO - Molti pensano che tu non sia una persona particolarmente sportiva perché spesso assumi delle posture un po’ rigide e probabilmente è pure vero. Però, ami la disciplina e nello sport riesci a trovarne a volontà. Le arti marziali ti appassionano e spesso possono entrare a far parte del tuo stile di vita, non solo per il lavoro che ti fanno fare fisicamente, ma anche per quello che ti fanno fare mentalmente e interiormente. Anche lo yoga e il pilates potrebbero aprirti dei veri nuovi mondi.



ACQUARIO - Lo sport non ti dispiace, soprattutto quando ti consente di conoscere tante persone che non avresti avuto modo di poter conoscere in altro modo. Però, non sempre hai la costanza di praticare una disciplina sportiva assiduamente. Ti accontenti di giocare e partecipare. Non disdegni nemmeno le attività individuali perché ti mettono a contatto col tuo corpo, portandoti a fare nuove scoperte sul suo funzionamento. Come personal trainer potresti dare il meglio di te, appassionando i tuoi allievi.



PESCI - Non sei classificabile come persona sportiva o poco sportiva. Spesso infatti, ti lasci condizionare dalle persone che hai vicino nei diversi momenti della tua vita e pratichi lo sport che fanno anche loro, trascinandoti. Se ottieni buoni risultati in qualche disciplina, non hai problemi a sacrificare un po’ di tempo ed energia fisica per allenarti e raggiungere sempre traguardi migliori. Nel corso della tua vita potresti cambiare le tue squadre del cuore decine e decine di volte, con molta leggerezza.